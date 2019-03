“Sono lieto di constatare la continua crescita dei rapporti tra i nostri Paesi nel settore scientifico-tecnologico, dove registriamo significativi risultati anche in ambito spaziale. Per quanto riguarda gli investimenti cinesi in Italia abbiamo assistito a una crescente e positiva attenzione per il…

Smart City Smart cities, il confronto Italia-Cina per avviare un percorso comune con Istituzioni e imprese di Flavio Fabbri In occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia, si è tenuto a Roma l’incontro dal titolo “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”, promosso da ChinaEU e Link University, e organizzato da…