Dailyletter n. 3614 del 12 marzo 2019

Telecoms Italia-Cina, Ue: ’Valutiamo il memorandum come quelli già firmati da altri 13 Stati con Pechino’ di Luigi Garofalo Il collegio dei commissari Ue riunito a Strasburgo ha varato la sua comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla nuova ‘visione strategica’ nei rapporti Ue-Cina. Il testo presenta dieci raccomandazioni agli Stati e sottolinea che se da un lato l’Ue deve…

Internet Vestager: ‘Smantellare gli OTT? No, meglio regolare l’accesso ai dati’ di Piero Boccellato Il dibattito su come ‘smantellare’ i giganti tecnologici della Silicon Valley si accende. Infatti, dopo le dure parole di venerdì della Senatrice democratica del Massachusetts Elizabeth Warren (candidata alle presidenziali Usa nel 2020) contro Facebook, Amazon e Google, arrivano altre parole (più dolci)…

Internet Nuova Via della Seta: l’Italia è della partita, i vantaggi e le sfide della “Belt and Road” di Flavio Fabbri L’Italia ha più o meno ufficialmente aderito alla Nuova Via della Seta cinese, la “Belt and Road Initiative” (B&R). Non propriamente un semplice progetto, neanche si può parlare di piattaforma internazionale, perché la Nuova Via della Seta è un vero e proprio sistema transfrontaliero di infrastrutture…

Internet Pa, pubblicato il Piano triennale. 90 azioni per la trasformazione digitale di Luigi Garofalo È stato approvato da Giulia Bongiorno, ministro della Pa, e pubblicato da AgID il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 (leggi il PDF): “Inizia un percorso per accelerare la transizione al digitale di amministrazioni e territori, e far diventare cittadini e imprese…

Internet Accenture: ‘Con regione AWS a Milano più performance, maggiore sicurezza e crescita per le aziende’ di Luigi Garofalo È stata annunciata di recente l’apertura di una Regione AWS in Italia, a Milano, entro l’inizio del 2020. In occasione dell’AWS Summit abbiamo intervistato Sabino Prizio, Managing Director, Intelligent Cloud and Infrastructure Europe di Accenture, per conoscere i benefici sia per la pubblica…

Media “Le piattaforme pirata nascondono malware e criminali informatici”, intervista a Federico Bagnoli Rossi (FAPAV) di Flavio Fabbri Guardare film e serie tv su siti che offrono illegalmente contenuti in violazione del copyright non solo è un reato, ma anche un grande rischio per la propria sicurezza informatica. Lo stretto legame che intercorre tra criminali informatici, che si nascondono dietro le piattaforme pirata, e gli…

Internet 30 anni fa il web: Tim Berners Lee, “La nostra adolescenza digitale è finita, è ora di crescere” di Flavio Fabbri Il 12 marzo 1989, insieme al ricercatore Robert Cailliau, Tim Berners Lee gettò le basi del World Wide Web, o più comunemente conosciuto come “WWW”. Quel giorno al Cern di Ginevra, un giovane informatico inglese presentava al suo supervisore un modo nuovo per condividere le informazioni. Quel giovane…

Internet Facebook, con la propria criptovaluta entrate fino a 19 miliardi di dollari entro il 2021 di Piero Boccellato A seguito della pubblicazione di un articolo del New York Times, si susseguono le prove sulla possibile nascita di una criptovaluta legata a uno dei giganti del Web 2.0, vale a dire l’azienda di Mark Zuckerberg. Facebook, infatti, potrebbe presto (già entro la prima del 2019) dare vita ad una propria…

Internet Agcom, perché a 4 mesi dalla fine del mandato vuole rigonfiare la struttura? di Luigi Garofalo 13 Direttori, 6 Vice Direttori, 18 Dirigenti. Inoltre in nove Uffici, il Dirigente preposto è il Direttore a. i.. Alcuni Servizi/Direzioni hanno un solo Ufficio ed in qualche caso, il Dirigente dell’Ufficio è lo stesso Direttore. Ecco l’elefantiaca struttura organizzativa dell’Autorità per le Garanzie…

Media L’industria audiovisiva italiana tra Tax Credit, Netflix e la mancanza di dati innovativi di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina è stata presentata a Roma, nell’elegante sala dei convegni dell’Ara Pacis, il “1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale”, promosso dall’Associazione Produttori Televisivi alias – finora – “Apt”, che ha approfittato dell’occasione per annunciare il cambio della propria…

Cybersecurity Pa, la telefonia mobile dovrà essere a prova di cybersecurity di Piero Boccellato Consip Spa ha bandito la gara per la fornitura dei servizi di Telefonia mobile alle pubbliche amministrazioni, giunta alla ottava edizione. La gara, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti tecnici e 30 economici) prevede la fornitura di un quantitativo…

Cybersecurity Blocco della connessione ad Internet: come gestire cadute e rallentamenti di Alberto Buzzoli, Socio ANSSAIF – Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria In un momento di forte sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni, in cui fibra e 4G hanno raggiunto prestazioni decisamente soddisfacenti, la percezione di possibile instabilità delle connessioni dati non è più la stessa rispetto al passato. Così spesso succede anche che studi professionali e PMI…

Internet Vendite online, ecco le nuove regole UE sull’IVA di Flavio Fabbri Dopo la riunione di stamattina a Bruxelles dei Ministri degli Affari economici e finanziari dei Paesi dell’Unione europea, sono state annunciate dalla Commissione europea le nuove regole in materia di IVA per il commercio elettronico o eCommerce, concordate già a dicembre di due anni fa. Il…

Internet Protezione dei dati. Martusciello (Agcom): ‘Occorre rafforzare le regole, tutelarli è un interesse pubblico’ di Redazione Key4biz “I dati sono una risorsa essenziale per la crescita economica, la competitività, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e il progresso della società in generale. È necessario dunque sostenere la crescita di un’area digitale su scala europea capace di stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti e…

Internet MailUp pubblica il nuovo ebook “Telegram per le aziende: scenari d’uso” di Flavio Fabbri Disponibile online il nuovo ebook “Telegram per le aziende: scenari d’uso”, pubblicato da MailUp e dedicato ai possibili utilizzi del servizio di messaggistica istantanea per fini di marketing e comunicazione aziendale. “Telegram è destinato a ospitare sempre più le strategie aziendali, grazie a…

Internet I fenomeni economici populisti di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Esistono i fenomeni economici, per loro natura difficili da comprendere e descrivere e poi esistono i fenomeni economici populisti, al contrario molto facili da spiegare. Vediamone due: Theresa May oggi tenterà il miracolo di far accettare al Parlamento inglese l’accordo Brexit definito con l’UE….