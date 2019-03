Dailyletter n. 3607 del 1° marzo 2019

Telecoms Tim, Cdp salita al 7,1%. de Puyfontaine (Vivendi): “No a separazione della rete” di Luigi Garofalo La Cassa depositi e prestiti (Cdp) è salita al 7,1% del capitale di Tim in vista dell’assemblea degli azionisti in programma il 29 marzo 2019. “Lo rivela un filing alla Sec (la Consob americana) depositato in nottata dopo gli ultimi acquisti nella giornata di ieri”, scrive Il Sole 24 ore. La Cdp ha speso…

Internet Facebook e Google, l’Uk punta ad una nuova Autorità di controllo di Piero Boccellato I Giganti della tecnologia, tra cui Facebook e Google, potrebbero subire enormi multe nel Regno Unito a causa della non rimozione tempestiva di contenuti considerati “pericolosi” o “dannosi” dalle loro piattaforme. Il ministro del Digitale e delle Industrie Creative inglese Margot James…

Smart City Parte oggi l’ecobonus, che cos’è e come si accede agli incentivi di Flavio Fabbri Da oggi alle 12:00 sarà possibile accedere alla misura prevista dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Si tratta della piattaforma web dedicata all’ecobonus, che offre contributi per i consumatori che vogliono comprare automobili e altri mezzi…

Internet Reddito di cittadinanza, spese non più tracciate. Come si fa a vietare quelle ‘immorali’? (Gioco d’azzardo) di Luigi Garofalo Niente più Grande Fratello sul reddito di cittadinanza. Giustamente il Senato ha trovato una soluzione alla criticità indicata dal Garante Privacy “è una sorveglianza su larga scala”, sulla tracciabilità di tutte le spese con la card del Reddito di Cittadinanza. Con l’emendamento 3.800 proposto dal Governo…

Internet Vetrya, sempre più intelligenza artificiale. Acquisita ‘Viralize’, piattaforma di digital video advertising di Luigi Garofalo Vetrya ha acquisito il 100% del capitale sociale di Viralize, azienda italiana, con sede a Firenze, specializzata sul video digital advertising. Viralize, nasce nel 2013 in Italia, ed oggi la piattaforma, che porta lo stesso nome, e? leader riconosciuto nella distribuzione di video pubblicitari basati…

Internet Lepida identity provider, integrare di tutti i servizi online degli enti regionali con SPID di Flavio Fabbri A partire da quest’anno prende il via il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021. Il Piano in questione prevede azioni che mirano a favorire lo switch off dei sistemi di autenticazione della Pubblica Amministrazione (PA) a favore di SPID, il Sistema Pubblico di Identità…

Smart City ENEA lancia nuova piattaforma per la smart city e i cittadini diventano ‘sensori mobili’ di Flavio Fabbri Una nuova idea di città, più sostenibile a livello ambientale, centrata sulle persone e le loro esigenze quotidiane, ma anche sull’efficienza energetica, sulla resilienza ai cambiamenti climatici e i loro effetti meteorologici, sulle comunità attive e partecipate, sulla governance del territorio condivisa…

Internet Economia circolare, Rapporto Italia ‘Estenderla all’ecommerce e realizzare nuove infrastrutture’ di Flavio Fabbri Presentato oggi il primo “Rapporto sull’economia circolare in Italia 2019” realizzato dal Circular Economy Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 13 aziende e associazioni di impresa. Secondo i dati diffusi dal documento, rispetto alle cinque più grandi…

Telecoms Sos Tech. Finalmente arrivano gli smartphone pieghevoli. Che cosa cambia? di Giordano Rodda Nel mondo hi-tech c’è un’etichetta piuttosto sarcastica, vaporware, che suona come una sentenza di morte. Viene utilizzata per i prodotti annunciati in pompa magna, attesi da tutti con ansia e poi mai arrivati, o – forse ancora peggio – dimostratisi assai deludenti una volta sul mercato. Per molto tempo,…

Telecoms Cosa Compro. Bancomat Pay: a che punto siamo per i pagamenti online di Silvio Spina Non tutti ancora sanno che, a partire da quest’anno, è arrivato in Italia un altro servizio per i pagamenti online e mobili, con un bacino potenziale di milioni e milioni di utenti: stiamo parlando di Bancomat Pay, un sistema che permetterà agli oltre 37 milioni di possessori di carta PagoBancomat di…

Internet Calo dei consumi in Usa, Facebook e Telegram investono in criptovalute, La Germania lancia la nuova strategia sulla blockchain di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro I dati sul PIL USA confermano il rallentamento in atto. I consumi sono ancora sostenuti* mentre è evidente il *calo degli investimenti*, a riprova di quanto ogni economista serio può solo confermare: i rallentamenti o le recessioni normalmente derivano da un calo dell’offerta e quasi mai da uno della…

Internet I ponti di tutto il mondo stanno crollando, e l’Italia ne sa qualcosa di James Hansen “I ponti di Madison County” è un film terribilmente romantico del 1995 che guadagnò nomine per il premio Oscar all’attrice protagonista Meryl Streep, per l’interpretazione migliore, e a Clint Eastwood per la regia. Narra la passionale storia d’amore tra Francesca (Streep), una casalinga quarantacinquenne…

Internet ‘Come trovare parcheggio in città? Con la mia idea di app Spazio’. Intervista a Andrea Giorgi di Luigi Garofalo Trovare parcheggio velocemente, che sia adatto alle misure del proprio veicolo, è il sogno di molti cittadini che vivono in città popolose. Una soluzione è ‘Spazio’, ideata da Andrea Giorgi, 18enne, ma con alle spalle già tre app sviluppate da autodidatta: tra queste ‘Mangiafuoco’, creata per la clientela…

Energia Sos Energia. 4 consigli su come trovare l’offerta luce più adatta al periodo primaverile di Davide Raia Tra poche settimane prenderà il via la stagione primaverile, le giornate torneranno ad essere molto più lunghe e cambierà il nostro utilizzo dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda l’illuminazione, e il gas naturale, con una minore necessità di fare ricorso al sistema di riscaldamento…

Mappamondo Digitale, intesa Aidr e Rotary Club Roma Polis di Redazione Un accordo di collaborazione è stato siglato a Roma tra le associazioni Italian Digital Revolution (www.aidr.it) e il Rotary Club Roma Polis nel corso del convegno “L’Identità digitale e il sistema SPID la rivoluzione digitale per i cittadini italiani” alla presenza di Mattia Fantinati, Sottosegretario…

Mappamondo IA, Miur ‘Nel prossimo FOE risorse per dottorati di ricerca e progetti’ di Redazione Si è riunito ieri mattina al CNR il primo Gruppo di Lavoro sull’Intelligenza Artificiale (IA). Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha infatti incaricato il CNR, di raccogliere, in stretto raccordo con il Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca,…