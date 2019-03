Dailyletter n. 3607 del 1° marzo 2019

La Cassa depositi e prestiti (Cdp) è salita al 7,1% del capitale di Tim in vista dell’assemblea degli azionisti in programma il 29 marzo 2019. “Lo rivela un filing alla Sec (la Consob americana) depositato in nottata dopo gli ultimi acquisti nella giornata di ieri”, scrive Il Sole 24 ore. La Cdp ha speso…

Da oggi alle 12:00 sarà possibile accedere alla misura prevista dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Si tratta della piattaforma web dedicata all’ecobonus, che offre contributi per i consumatori che vogliono comprare automobili e altri mezzi…