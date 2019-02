Dailyletter n. 3606 del 28 febbraio 2019

Cybersecurity L’appello di Conte ai cittadini: ‘La cybersecurity diventi interesse di tutti’ di Luigi Garofalo Non solo la lotta al terrorismo e il contrasto all’immigrazione clandestina, ma ovviamente c’è anche la cybersecurity nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2018, curata dal Comparto Intelligence, presentata oggi dal presidente del Consiglio dei ministri. Giuseppe Conte ha…

Media Auditel, Alessandro Morelli (Lega): ‘La rilevazione di pubblico oltre la Tv? Inevitabile, il mondo è cambiato’ di Redazione Il ‘Super Panel’ varato dall’Auditel, che unisce alla rilevazione degli apparecchi televisivi quella della fruizione dei prodotti Tv su ogni tipo di device, “è positivo sia perché è l’unica modalità utilizzata a livello europeo sia perché i contenuti televisivi non sono più visti, ormai da diversi anni,…

Cybersecurity Elezioni europee, l’Enisa avverte gli Stati: ‘Servono regole per gli Ott, la disinformazione mina il processo democratico’ di Piero Boccellato Nel contesto delle imminenti elezioni per il Parlamento europeo, l’Agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha pubblicato oggi un documento di opinione sulla sicurezza informatica delle elezioni chiamato “Election cybersecurity: challenges and opportunities”, dove fornisce raccomandazioni…

Internet La classifica dei giornali online più letti (per davvero). E 25 su 100 vìolano il regolamento Audiweb sulle TAL di Luigi Garofalo Se andate sul sito di Aranzulla, Audiweb attribuirà la visita al Messaggero. Se leggete DDay.it sarete conteggiati come utenti unici del Corriere della Sera. Se guardate una vignetta su www.zerocalcare.it il traffico contribuirà all’audience di Wired.it. E la navigazione su Pinkitalia.it? Sarà attribuita…

Internet Rapporto Accenture sui sistemi IT del futuro, cattiva qualità dei dati è ostacolo all’innovazione di Flavio Fabbri Le applicazioni si fondono con i dati e le infrastrutture, valicando i confini aziendali ed estendendosi all’esterno, divenendo insieme di sistemi e impattando profondamente sulla nostra vita quotidiana. Un processo iniziato con l’information technology (IT) e oggi rafforzato dalla trasformazione digitale…

Telecoms 5G, Fastweb sigla accordo con Cisco per potenziare la rete di Piero Boccellato Dopo Samsung, Fastweb sigla un altro accordo per potenziare le performance dei servizi ai propri clienti. Fastweb e Cisco annunciano oggi infatti, di aver siglato una partnership, finalizzata all’avvio di un progetto che consentirà di potenziare le funzionalità e performance dell’infrastruttura di rete…

Smart City Tecnologie zero emissioni, fondo Ue da 10 miliardi. Centrale il sistema di scambio delle quote di CO2 di Flavio Fabbri Aria pulita, estensione delle aree verdi soprattutto in città, mobilità elettrica e trasporti che non inquinano, maggiori corridoi urbani per biciclette e pedoni, nuove opportunità di business, nuovi posti di lavoro e più in generale una migliore qualità della vita dei cittadini: queste sono solo alcune…

Internet Scuole digitali, l’Emilia Romagna ‘prima della classe’. Oltre la rete puntare su competenze dei prof di Piero Boccellato “Il livello di infrastrutturazione digitale delle scuole non è uniforme: ci sono sistematiche differenze legate al territorio, al grado e alla dimensione degli istituti scolastici. E bisogna puntare di più sullo sviluppo di competenze e cultura digitali”. Questi i primi dati che emergono da “Educare…

Internet Banche, risparmi globali a 7 miliardi di dollari nel 2023 grazie a chatbot e IA di Flavio Fabbri Risparmiare tempo, accelerare le operazioni, ridurre gli errori e sfruttare al massimo i vantaggi dell’innovazione tecnologica, il sistema bancario mondiale l’ha capito bene e ora anche le compagnie assicurative accelerano sulla trasformazione digitale. Grazie all’introduzione di chatbots…

Media Tivùsat, dal 1° marzo arrivano i nuovi canali in HD e dedicati ai più piccoli di Redazione Annunciate le novità in arrivo su tivùsat, la TV via satellite che permette di vedere tutti i canali gratuiti di sempre e più di 40 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento mensile, con i canali del gruppo Discovery Italia. Dal 1 marzo, infatti, saranno…

Internet Inail e nuove tariffe, come l’innovazione tecnologica cambia il mondo del lavoro di Flavio Fabbri Dopo vent’anni l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (o Inail) ha aggiornato le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Una mossa attesa, soprattutto in tempi di innovazione tecnologica, che tanto sta impattando sul nostro modo…

Internet Quali sono i trend della DCX che ogni marketer dovrebbe conoscere di Neosperience Team Quando si parla di customer experience, essere sempre aggiornati è un dovere per ogni marketer che aspiri a migliorare costantemente la relazione con i propri clienti. Ecco una breve disamina di alcuni trend fondamentali che stanno cambiando il mondo della customer experience.

Internet La banca svizzera Julius Baer apre alle criptovalute, L’Exodus 1 di HTC, Bitocoin holder di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Prosegue il rialzo sui mercati globali. Il numero 1 della FED, Jerome Powel ha detto che i rialzi dei tassi e la riduzione del bilancio dell’anno Fed vengono dopo la gestione di questa fase di rallentamento dell’economia USA (attesa “solo” al +2% per il 2019). I mercati azionari avrebbero…