Dailyletter n. 3603 del 25 febbraio 2019

Telecoms Vivendi apre a rete unica Tim-Open Fiber, ma lancia attacco ad Elliot ‘5 consiglieri da sostituire’ (Ecco i nomi) di Luigi Garofalo Anche Vivendi si dice favorevole alla rete unica Tim-Open Fiber perché “fondamentale per la creazione di valore per Telecom”. L’annuncio del primo azionista di Tim è contenuto nel documento “Restituire valore a Telecom Italia”, di 48 pagine, pubblicato ieri nel quadro di una sollecitazione di deleghe…

Internet Smartphone 5G pieghevoli. Huawei e Samsung lanciano la rivoluzione e Apple resta a guardare di Luigi Garofalo Huawei lancia la nuova rivoluzione dello smartphone: 5G e pieghevole. Al Mobile World Congress di Barcellona, la Tlc cinese ha presentato il Mate X, un dispositivo che si apre a falco: i due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e…

Telecoms Studio Accenture, manager italiani ‘Tutti avremo accesso al 5G entro il 2022’ di Flavio Fabbri Entro la fine dell’anno in corso saranno decine le reti commerciali 5G attivate in tutto il mondo, secondo diversi studi usciti nelle settimane passate. Gran parte delle infrastrutture saranno concentrate in Europa, Asia e Stati Uniti. Al Mobile World Congress 2019, in corso a Barcellona, si fa il…

Internet Exprivia Italtel presenta il cobot che chatta con noi e usa la computer vision di Flavio Fabbri Pensati soprattutto per le piccole e medie imprese, i cobot o robot collaborativi sono più facili da gestire risetto ai cugini in catena di montaggio e consentono a realità aziendali più contenute di accedere alla trasformazione digitale e al modello produttivo dell’industria 4.0. Una sorta…

Telecoms 5G a più di 1,4 miliardi di connessioni nel 2025, il 15% del totale di Flavio Fabbri Parte oggi l’edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona, l’ormai storica fiera mondiale delle mobile technologies, quest’anno centrata sul tema della “Intelligent connectivity”, sulla dimensione dell’iperconnettività abilitata dall’arrivo del 5G e dallo sviluppo ulteriore dell’Internet of…

Media Sky Sport, al via la nuova stagione di MotoGP, Formula 1 e Superbike. Il calendario di Piero Boccellato Su Sky parte una nuova stagione di motori molto attesa, con 6 piloti italiani in MotoGP, una Ferrari tutta nuova all’assalto di Hamilton in F1, la novità della Superbike e molto altro. Una stagione da guardare su Sky Q, ma anche sul digitale terrestre (con la Superbike e tutti i Gran Premi di F1 e MotoGP)…

Internet Bambinidigitali. Adolescenti nel mezzo della rivoluzione digitale, come agire? di Barbara Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza-Roma Annalisa una ragazza quattordicenne che ha preso parte ad un laboratorio sull’educazione digitale, mi fa vedere con orgoglio la calamita dietro al suo telefonino che, lo mette sul tavolo e sorridendo mi spiega che diventa un utile accessorio per fare selfie. Il suo sguardo divertito, nella considerazione…

Media Netflix, tre Oscar a ‘Roma’ di Alfonso Cuaron di Piero Boccellato Stanotte, al Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati consegnati i premi Oscar 2019 e il film ‘Roma’ di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix ha vinto 3 Oscar: miglior film straniero, miglior regia, miglior fotografia. Primo film di Netflix a essere candidato per l’Oscar al miglior film (perso…

Internet Garante Privacy: ‘No a invio massivo di dati degli infermieri a Ordine professionale’ di Redazione Il Garante Privacy non ha permesso all’azienda ospedaliero-universitaria Carreggi – Firenze di poter trasmettere i dati di tutto il suo personale infermieristico al relativo Ordine professionale, che intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni. Le strutture sanitarie non possono trasmettere in…

Internet Finanza Agevolata. Contributi per il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive di Nicole Conte, (Sercam Advisory) Soggetti beneficiari Possono presentare la domanda Le imprese di post-produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive, con sede legale o operativa nella regione Lazio;

le cineteche con sede legale e domicilio fiscale in Italia. Le imprese/società di post-produzione di cui…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, SosTariffe.it di Neosperience Team Sostariffe.it è il più utilizzato servizio di comparazione che permette di confrontare gratuitamente i prezzi delle principali tariffe di telefonia, fibra internet, assicurazioni e molto altro. Da oggi, è disponibile anche l’applicazione, per venire incontro alle esigenze dei clienti, che accedono…

Internet Vorticidigitali. Come usare la ricerca per fare digital export di Andrea Boscaro, fondatore The Vortex In questa rubrica abbiamo spesso toccato gli strumenti del marketing digitale a disposizione delle aziende e dei professionisti che si occupano di export: il protagonismo di Amazon ed Alibaba nel nostro Paese e i dati forniti dal Politecnico di Milano relativi all’eCommerce internazionale dimostrano…

Games Luci e ombre nel debutto di Anthem di Redazione Eurogamer.it Dopo un’accoglienza tiepida da parte della critica, Anthem ha debuttato al primo posto nella classifica UK.

Tuttavia, il primo posto in classifica non permette di inquadrare il successo commerciale di Anthem. I dati parlano infatti di vendite in formato fisico equivalenti alla metà di quelle di Mass…

Mappamondo Copyright. Editori, librai e biblioteche scrivono agli Europarlamentari italiani: ‘Votate si’ di Redazione L’intero mondo del libro dice Sì alla direttiva Copyright. E lancia un invito – con una lettera aperta siglata dai presidenti dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) Rosa Maiello, dal presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Ricardo Franco Levi e dal presidente dell’Associazione Librai…

Mappamondo La Francia a tutela delle api, primo Paese Ue a bandire 5 pesticidi di Flavio Fabbri L’anno scorso, ad aprile, l’Unione europea aveva preso la storica decisione di vietare l’uso in agricoltura di tre pesticidi, contenenti i seguenti principi attivi: imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam (noti come neonicotinoidi). Una scelta positiva in chiave ambientale e di tutela…

Mappamondo Sky, già in onda 6 film premiati con l’Oscar 2019 di Redazione Su Sky gli Oscar® non sono ancora finiti: ben 6 titoli premiati con l’Oscar® sono disponibili su Sky, per chi vuole vedere (o rivedere) le storie che hanno trionfato ed emozionato in questa stagione cinematografica. “Black Panther” premiato per i migliori costumi, la miglior scenografia e per la migliore…