Dailyletter n. 3601 del 21 febbraio 2019

È a rischio la sopravvivenza della società digitale a causa dei continui attacchi informatici con impatto significativo rilevati a livello globale, che vanno a comporre una curva di crescita che non vede flessioni, con un picco del +38% nel 2018, anno in cui si sono registrati 1.552 attacchi gravi, con…

Non è un problema di leggi, né occorre invocare l’istituzione di un ministro per il digitale.

Ci abbiamo provato in tanti modi, ma la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana è ancora in alto mare.

In Italia Iliad va a rilento. Secondo i dati riportati oggi da Il Sole 24 Ore, i numeri delle portabilità in entrata hanno subito un netto rallentamento rispetto ai primi mesi post lancio dell’operatore francese di telecomunicazioni avvenuto nel maggio 2018.

Un nuovo scandalo privacy sta travolgendo Google: il caso su Nest Secure. Dopo le rivelazioni secondo cui Google non è riuscita a far conoscere ai consumatori un microfono nei dispositivi di sicurezza Nest, un gruppo di difesa della privacy sta chiedendo alla Federal Trade Commission (FTC) di agire contro…

Il primo standard di sicurezza applicabile a livello globale per i dispositivi IoT. Il Comitato tecnico sulla cybersecurty dell’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha rilasciato lo standard per la sicurezza informatica nell’Internet delle cose (IoT), per tre motivi: garantire una…

In arrivo nuove regole condivise tra aziende e sindacati per i call center che, anche sotto la spinta “delle nuove tecnologie digitali”, stanno cambiando pelle e la metamorfosi li sta portando a diventare dei veri e propri “centri servizi per la gestione dei clienti”: per questo le loro attività dovranno…

Continuano le chiusure dei giornali e i licenziamenti in massa di giornalisti. L’Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) si trova ormai alla soglia del commissariamento mentre la FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e le altre categorie di settore ballano come se fossero…

Cresce senza sosta il flusso di dati generato costantemente dai nostri device elettronici “always on”. In tutto il mondo, attualmente, ci sono circa 9 miliardi di connessioni attive su dispositivi mobili e dell’Internet of Things (IoT), ma entro quattro anni potrebbero raggiungere e superare i 12 miliardi:…