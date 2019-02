Dailyletter n. 3600 del 20 febbraio 2019

Internet Facebook condannata per violazione diritto d’autore. Il Tribunale di Roma ‘anticipa’ la direttiva Copyright di Luigi Garofalo È una sentenza che in un certo senso “anticipa” l’applicazione della riforma del copyright nell’Unione europea. In attesa del voto finale sul testo del Parlamento europeo e del Consiglio, e di come i singoli Paesi dell’Unione europea eventualmente recepiranno la direttiva (l’Italia è contraria), il…

Telecoms 5G, Vodafone pronta al lancio in diverse città europee nella seconda metà del 2019 di Piero Boccellato Il 5G è arrivato. Vodafone è diventato il primo operatore al mondo a connettere smartphone 5G alla sua rete 5G live e si prepara a lanciare il 5G in diverse città europee nella seconda metà del 2019. L’azienda ha completato con successo i test che ha realizzato nell’arco di quattro settimane…

Media Italia contromano sul copyright, Vito Crimi ‘Norma sbagliata i piccoli editori fatti fuori’ di Flavio Fabbri Passati i giorni frenetici del voto dei rappresentanti delle Istituzioni europee sulla direttiva copyright, è arrivato il momento di verificare il punto di vista dei singoli Stati dell’Unione europea sull’argomento. Per il testo approvato dal trilogo la scorsa settimana, la partita vera si giocherà a…

Telecoms 5G, Merkel: ‘Roll-out in ogni settore? Deve essere possibile. Pensare prima ai clienti e poi alla redditività’ di Luigi Garofalo Un rapido, ma realistico sviluppo del 5G in Germania. Questa è la strategia di Angela Merkel. “Nel dibattito sul 5G, tutti dicono che è un buon momento per applicarlo a ogni settore, soprattutto in Parlamento, ma tutto deve essere anche fisicamente fattibile”, ha detto Merkel ieri al Digitising Europe…

Telecoms 5G, nel 2019 saranno attivate 55 reti commerciali nel mondo. Il 40% in Europa di Flavio Fabbri L’industria wireless si sta muovendo rapidamente verso le prime reti 5G e il 2019 potrebbe essere l’anno di svolta nel mondo delle telecomunicazioni e non solo, considerando che questa tecnologia sarà il fattore abilitante per tutta la cosiddetta terza piattaforma (intelligenza artificiale, realtà virtuale…

Internet e-Fattura, altro che problemi. Da gennaio inviate 228 milioni di fatture elettroniche di Redazione e-fatture più che raddoppiate nei primi 18 giorni di febbraio. I dati alle ore 9 di due giorni fa, ultimo giorno per l’invio da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio, mostrano un trend in forte ascesa con 228 milioni di file inviati da parte di oltre…

Cybersecurity eCommerce, carte di credito piratate e rivendute nel dark web a 45 dollari l’una di Flavio Fabbri Aumentano gli attacchi malware mirati a interrompere l’operativi aziendale, del 25% rispetto al 2018. Nel mirino dei cybercriminali anche le risorse cloud, obiettivi sempre più facili per i pirati digitali con oltre 70 milioni di record sottratti. In altri casi i criminali del web si adoperano anche…

Internet Google, i dispositivi Nest Secure hanno un microfono (ma nessuno sapeva niente) di Piero Boccellato All’inizio di questo mese gli utenti di Nest Secure sono rimasti scioccati nell’apprendere che il loro sistema di allarme e sicurezza domestica avrebbe presto supportato i comandi vocali di Google Assistant. Cerchiamo di capire perché. Il team di Google qualche settimana fa,…

Internet CDTI Forum. Quali sono realmente i benefici dello Smart Working? di Andrea Penza, consigliere CDTI e consulente aziendale Oggi si parla in continuazione di trasformazione digitale, di “Digital Disruption”, di nuovi paradigmi digitali, di cambi organizzativi legati al digitale. Il digitale sembra ormai entrato in tutti gli aspetti delle nostre vite, sia in quella pubblica che in quella privata, promettendo da un lato efficienza…

Smart City Brennero, con C-Roads primi test nel 2019 per l’autostrada a guida autonoma. Droni per la sicurezza di Flavio Fabbri L’A22 è l’autostrada italiana che porta al Brennero e da lì in Austria, passando le Alpi ed entrando nel cuore dell’Europa. Un’arteria fondamentale per le rotte Nord-Sud della rete autostradale del vecchio continente, che presto vedrà i primi test in strada per i veicoli a guida autonoma. Nello…

Internet Finanza Agevolata. Bando per l’internazionalizzazione delle MPMI dell’Emilia Romagna di Vincenzo Parisi, Sercam Advisory Il bando sostiene iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione, supportando in maniera prioritaria le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in modo soltanto…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, 100 Floors – Can you escape? di Neosperience Team Cento piani e cento porte diverse. Sei in grado di aprirle tutte quante? Se siete alla ricerca di un puzzle game divertente e diverso dal solito, 100 Floors è quello che fa per voi. Il concept è quello dell’escape room, ma in questo caso le porte da aprire, una per ciascun piano, conducono…

Mappamondo MWC 2019, Exprivia Italtel a Barcellona con le demo 5G e intelligenza artificiale di Redazione Si avvicina anche quest’anno uno dei più grandi eventi internazionali sulle tecnologie di comunicazione, dove si svelano innovazioni, si lanciano prodotti, si stringono alleanze e si intercettano gli insight del mercato: parliamo del Mobile World Congress di Barcelona. Dal 25 al 28 febbraio, il gruppo…

Mappamondo Efficienza energetica e rinnovabili, alla Sapienza di Roma attività di ricerca e alta formazione di Redazione Oggi, presso la Sala del Senato accademico, è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Ministero della Difesa e La Sapienza Università di Roma per la tutela dell’ambiente. Il ministro Elisabetta Trenta e il rettore Eugenio Gaudio hanno siglato l’accordo per promuovere attività di ricerca e di alta…

Mappamondo Il ‘mercato orso’ delle criptovalute più lungo di sempre di Simon Peters Il “mercato orso” delle criptovalute dura da 420 giorni ed entro la fine di questa settimana, sarà il più lungo nella storia, sebbene le criptovalute siano ancora relativamente giovani. Il Bitcoin da dicembre 2017 (quando ha toccato un massimo storico di quasi $ 20.000) all’inizio di questo mese, è sceso…

