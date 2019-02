Dailyletter n. 3599 del 19 febbraio 2019

Internet Parte il Cloud per la PA, ma parte a metà. AgID ignora i Poli Strategici Nazionali (PSN). Che fine hanno fatto? E perché? di Raffaele Barberio Lo scorso 13 febbraio AgID ha presentato a Roma le modalità di “trasferimento dei dati della PA verso il Cloud”, con un evento in Confindustria creato per illustrare il percorso di qualificazione e definire le modalità relative alla procedura necessaria. Cosa è emerso? Che dal 1° aprile…

Telecoms 5G, Di Maio agli Usa: ‘Il ministero controllerà i dispositivi di tutti gli operatori’ di Luigi Garofalo Questa volta è Luigi Di Maio a spegnere gli allarmismi degli Usa sui rischi legati dall’accesso dell’operatore cinese Huawei alle frequenze 5G italiane. Nel colloquio a Palazzo Chigi, il ministro dello Sviluppo economico ha riferito all’ambasciatore americano Lewis Eisenberg di aver firmato, venerdì…

Telecoms Huawei, via libera dall’intelligence Uk: ‘Gestibili eventuali rischi per il 5G’ di Luigi Garofalo Secondo l’intelligence britannica Huawei non rappresenta un pericolo e sono gestibili gli eventuali rischi di spionaggio della Cina per l’impiego di componentistica e impianti Huawei per allestire le proprie reti 5G. A queste conclusioni è giunto lo UK National Cyber Security Centre, gli 007 britannici:…

Cybersecurity Start 4.0, il Mise inaugura a Genova l’hub per la cybersecurity e l’industria 4.0 di Piero Boccellato E’ stato inaugurato ieri il Centro di Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche START 4.0, uno degli otto centri di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il Competence…

Internet IA, all’Europa serve un’infrastruttura cloud e una rete di data center di Flavio Fabbri L’Europa vede davanti a sé la possibilità concreta di realizzare una grande infrastruttura per l’intelligenza artificiale (IA). Ieri il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni sul piano coordinato sullo sviluppo e l’utilizzo dell’artificial intelligence “made in Europe”. Nelle conclusioni…

Media ilprincipenudo. David di Donatello 2019, quanto fa bene il premio al cinema italiano? di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Questa mattina, in un’affollatissima Sala degli Arazzi di Viale Mazzini, è stata presentata la 64ª edizione dei David di Donatello, senza dubbio il più importante (o comunque il più famoso) premio del mondo cinematografico italiano: come nel 2017, anche quest’anno si conferma l’alleanza tra il David…

Media BreakingDigital. In Inghilterra il parlamento denuncia il ‘gangsterismo’ di Facebook, in Italia quando? di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Dopo che anche Londra ha documentato le interferenze di Mark Zuckerberg nelle elezioni definendo Facebook un gangster, tocca al nostro Paese, alla vigilia di una tornata elettorale, attivare le sue istituzioni. Le autorità prendano esempio dal Garante per la Protezione dei Dati, l’unico che è riuscito…

Internet Vuoi vedere come l’intelligenza artificiale crea foto di persone che non esistono? di James Hansen La persona che appare nell’immagine qui sotto non esiste. La “foto” – che non è una foto – è stata creata da un sistema di intelligenza artificiale basato sulla tecnica detta GAN, per “generative adversarial networks”, reti antagoniste generative. Basta cliccare su questo sito…

Internet Robot nei call center, a rischio migliaia di lavoratori negli USA di Flavio Fabbri I famigerati robot e la stessa intelligenza artificiale entro il 2030 potrebbero sostituire il 25% dei posti di lavoro a livello mondiale, secondo uno studio Brookings Institution. Come al solito, le figure professionali più “a rischio” automazione sono nel settore dei trasporti, della produzione, della…

Internet Digital Crime. Computer forensic, valido strumento di compensazione in ambito cyber? di Rosanna Derasmo Volendo fare un paragone con l’ordinamento penale, per cui i mezzi di ricerca della prova sono codificati con la Legge di ratifica della Convenzione di Budapest, per cui operare ad esempio anche un sequestro o una perquisizione informatica, va detto che invece per i crimini informatici non esiste un…

Smart City Clima e ambiente, l’Ue mobiliterà investimenti per 3,2 miliardi di euro di Flavio Fabbri In Europa, negli ultimi 25 anni, sono stati finanziati più di 4.600 progetti per la sostenibilità ambientale e la resilienza climatica. Attualmente, grazie al programma “Life”, sono in corso d’opera circa altre 1.100 iniziative. Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha annunciato…

Smart City Mobilità pulita, nuovo accordo Ue. Il pacchetto clima 2050 e le best practice dell’Alto Adige di Flavio Fabbri Dallo scorso anno, l’Europa ha adottato una visione strategica di lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050: “una visione per un futuro a impatto climatico zero che copre quasi tutte le politiche dell’UE ed è in linea con l’obiettivo dell’accordo…

Internet Bambinidigitali. Diamo senso al touch, ma non quello digitale di Barbara Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza-Roma Quante volte abbiamo osservato il ditino dei bambini indicarci qualcosa, per condividere con noi quel qualcosa, e iniziare così l’avventura dei tanti scambi affettivi alla base delle innumerevoli imprese che si dovranno affrontare nella vita. Dita che oggi si caricano di una nuova gestualità a partire…

Mappamondo Open Fiber si aggiudica il Telecomms Deal of the Year 2018 di Redazione Open Fiber ha ricevuto il premio Telecomms Deal of the Year 2018 assegnato dalla rivista PFI (Project Finance International) per aver ottenuto, lo scorso agosto, una linea di credito di 3,5 miliardi di euro per la costruzione di una rete interamente in fibra ottica in Italia in modalità FTTH (Fiber To…

Mappamondo E’ online il nuovo portale della Regione Piemonte di Redazione 3 mila pagine, 11 aree tematiche, un unico sistema per la gestione integrata dei contenuti e una nuova redazione allargata. Questi sono i numeri del nuovo portale istituzionale della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it completamente rinnovato per ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni,…

Mappamondo Comparatori tariffe, SosTariffe.it lancia la sua prima app di Redazione SosTariffe.it lancia la sua prima applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Un’alleata preziosa per confrontare in pochi clic i prezzi delle tariffe di luce, gas, fibra, prodotti finanziari, RC auto e tanto altro. L’app, scaricabile gratuitamente da Android ed iOS store, permette di…

Mappamondo CinemaDays 2019, dal 1 al 4 aprile tutti i film a 3 euro di Redazione Organizzati da ANEC, ANEM e ANICA con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, i CinemaDays 2019 si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 aprile, con il prezzo del biglietto a 3 euro in tutti i cinema aderenti. Questa iniziativa promozionale fa da apripista alla Grande Estate di…

Email marketing tips Email marketing & ecommerce, nuova video Academy di MailUp di Flavio Fabbri Chi lavora nel settore dell’eCommerce e con quali strumenti? Quali le strategie più giuste? Come si costruisce un’efficace campagna di email marketing? A queste e molte altre domande risponderà la nuova Video Academy di MailUp. Il nuovo video corso, dal titolo “Introduzione all’Email Marketing…

Games Trend negativo per la divisione gaming di Nvidia di Redazione Eurogamer.it La divisione gaming di Nvidia sta vivendo un forte periodo di calo, con risultati non eccelsi delle schede RTX e la flessione del mercato del cryptomining.

Dal resoconto trimestrale emerge infatti un calo del 45% su base annua della divisione gaming di Nvidia. Sul fronte delle schede video,…