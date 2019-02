Dailyletter n. 3598 del 18 febbraio 2019

Internet La strategia italiana sul digitale? Il cuore del processo è il governo dei dati di Simone Puksic, Presidente Insiel Spa – Presidente Assinter Come bilanciare la centralità di governo e il coinvolgimento dei territori nel percorso di definizione della strategia italiana sul digitale? La recente conversione in legge del dl 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), evidenzia una ritrovata attenzione del Governo italiano per il digitale,…

Cybersecurity La piattaforma Rousseau non è raggiungibile. Colpa di Rogue_0 oppure del sistema? di Piero Boccellato La base del Movimento 5 Stelle sta votando dalle 10 di questa mattina sulla Piattaforma Rousseau l’autorizzazione del tribunale di Catania a processare il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso della Nave Diciotti. Attualmente la…

Internet Intelligenza artificiale, il piano dell’Ue prende forma. Gli 11 punti chiave di Luigi Garofalo Il piano sull’intelligenza artificiale (IA) dell’Unione europea prende forma. Aumento degli investimenti nel settore e l’applicazione dell’IA in tutti i settori dell’economia; rispetto della privacy degli altri diritti fondamentali dei cittadini europei, facendo dell’etica nell’intelligenza artificiale…

Internet ‘Pa, impronte digitali a prova di privacy, ma rivedere Ddl su controlli video. Rischio censure da Garante’. Intervista a Emilio Tosi (Univ. Bicocca) di Luigi Garofalo Ecco le due frasi chiave del Ddl ‘Concretezza’ con cui il Governo vuole introdurre le impronte digitali e, contestualmente, anche la videosorveglianza, per combattere l’assenteismo nella Pubblica amministrazione: “Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche…

Internet Cuore artificiale ‘wireless’ per i primi pazienti al mondo. A breve in Italia di Redazione Una sperimentazione unica al mondo, che ha visto protagonisti due pazienti in Kazakistan ai quali è stato impiantato un cuore artificiale parziale (VAD) che si ricarica in modo “wireless” (senza fili) attraverso una cintura indossabile, che invia la corrente al dispositivo dentro il torace del malato….

Telecoms Exprivia Italtel, servizio blockchain per la portabilità del numero telefonico di Flavio Fabbri Cambiare operatore mantenendo il proprio numero telefonico è un servizio disponibile già da tempo per i consumatori italiani, ma oggi, grazie all’innovazione tecnologica, potrà essere richiesto e attivato in tempi più brevi e senza interruzioni. Si tratta di una delle prime applicazioni blockchain…

Media Copyright, cosa è cambiato nella direttiva Ue dopo il voto del trilogo di Flavio Fabbri La settimana scorsa, il voto positivo sulla direttiva europea sul copyright, espresso da Parlamento e Consiglio, ha spostato in avanti ancora di più l’iter legislativo previsto per la sua approvazione finale. Ma in cosa si differenzia il testo uscito fuori mercoledì scorso dal voto del Parlamento…

Internet Caccia 6G, la Difesa europea e le strategie di Francia, Germania e Italia di Flavio Fabbri Entro 20 anni l’Europa dovrà avere il suo nuovo ed efficacissimo aere da combattimento di sesta generazione (6G). L’obiettivo è mantenere il livello competitivo con gli Stati Uniti e l’ultima versione Lockheed Martin dello stealth. La corsa al nuovo modello di caccia europeo è partita a…

Internet Luna, la Cina costruirà una stazione fotovoltaica orbitale di Flavio Fabbri Generare energia elettrica solare non sulla Terra, bensì nello spazio, per l’esattezza da impianti fotovoltaici orbitanti attorno alla Luna. L’idea è dell’Academy of space technology cinese, che ha annunciato i primi lanci sperimentali di micro impianti entro il 2025, con l’obiettivo di offrire al pianeta…

Internet ‘Chiusure domenicali, legge inattuabile. Anche online’. Intervista a Davide Rossi (Aires) di Luigi Garofalo Intervista a Davide Rossi, avvocato, presidente Optime e Direttore Generale e Consigliere AIRES Confcommercio, l’Associazione Italiana dei Rivenditori di Elettronica e di Elettrodomestici Specializzati. Senza entrare nel merito sulla opportunità del provvedimento, ha predisposto un parere sugli aspetti…

Internet Vorticidigitali. Digital transformation, l’importanza della Lead generation in ambito b2b di Andrea Boscaro, fondatore The Vortex La scorsa settimana ho partecipato all’evento che Anes, l’Associazione che rappresenta l’editoria professionale, ha organizzato a Milano per affrontare il tema, sempre più innovativo, del marketing business-to-business, un evento a cui hanno partecipato oltre 400 persone. Il tema, declinato…

Internet Finanza Agevolata. PMI, contributi per l’efficientamento energetico per le imprese dell’Abruzzo di Vincenzo Parisi, Sercam Advisory Il bando ha la finalità di sostenere le imprese che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino investimenti per l’autoconsumo, volti all’efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese,…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Tik Tok di Neosperience Team Un altro social network ha fatto breccia nei cuori dei giovanissimi: Tik Tok (precedentemente musical.ly). Si tratta della più famosa piattaforma di condivisione di contenuti video a tema musicale. Il formato è quello, ormai diffusissimo, delle stories, che prevede una lunghezza massima…

Mappamondo Neosperience ammessa al mercato AIM Italia, capitalizzazione di 22,1 milioni di euro di Redazione La PMI innovativa Neosperience, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience e guidata da Dario Melpignano, ha concluso con successo il processo di quotazione e comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni…

Mappamondo Digital transformation, IBM apre gli Studios a Milano di Redazione Quattromila metri quadrati, con dieci ambienti su tre piani, in cui opereranno oltre duemila consulenti per ideare soluzioni di intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing: questo il biglietto da visita del nuovo IBM Studios, lo spazio di Piazza Gae Aulenti a Milano,…