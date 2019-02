Dailyletter n. 3597 del 15 febbraio 2019

Telecoms Cdp fino al 10% in Tim? Rete unica più vicina di Luigi Garofalo Vola in Borsa il titolo di Tim, che ha segnato anche un balzo del 7,64%. È questo l’effetto dell’annuncio di ieri sera di Cassa depositi e prestiti (Cdp), il cui CdA straordinario ha deliberato di acquistare ulteriori azioni di Telecom. Secondo una fonte della Reuters, “Cdp conta di aumentare la propria…

Media Copyright, la riforma Ue e lo scoglio del Governo italiano di Flavio Fabbri La riforma del copyright in Europa si avvia verso quello che potremmo definire “l’ultimo miglio”. Nei prossimi giorni e settimane è atteso il voto del Parlamento europeo e quindi quello del Consiglio, ma secondo molti, a questo punto, la vera sfida da affrontare per il testo approvato mercoledì è il…

Telecoms eHealth. ‘Come curare a casa un paziente non grave grazie alla fibra’. Intervista a Simone Bonannini (Open Fiber) di Luigi Garofalo Quando andare in ospedale non è strettamente necessario e le visite, i controlli e le cure possono avvenire direttamente a casa, allora i vantaggi sono molteplici sia per i pazienti non gravi (vivono meno disagi, stress e il calore familiare contribuisce a guarire), sia per la struttura sanitaria (riduce…

Internet Cambridge Analytica, Zuckerberg sta negoziando con la FTC la multa del secolo di Piero Boccellato La punizione per Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica potrebbe essere devastante. Il danno economico per il social network potrebbe essere davvero clamoroso, dopo l’apertura da parte della Federal Trade Commission (FTC), l’Antitrust Usa, di un’inchiesta sul caso del furto dati che ha coinvolto…

Media Sky ottiene l’ok da Agcom per l’acquisto della piattaforma Mediaset Premium di Luigi Garofalo L’acquisto di Sky della piattaforma di Mediaset Premium ha ottenuto il via libera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’Agcom ha deciso di non avviare l’istruttoria dopo aver verificato che “l’acquisto non vìola i tetti antitrust e i limiti alle partecipazioni incrociate fra i diversi…

Media Pirateria, in Italia 278 siti bloccati dall’Agcom su segnalazione FAPAV di Flavio Fabbri In Europa, in Australia, in Corea del Sud, in Canada, ovunque nel mondo il tema della pirateria online, audiovisiva e multimediale, è divenuto cruciale in considerazione degli ingenti danni che questo fenomeno causa all’industria dei contenuti. In occasione di una conferenza in Francia sulla…

Smart City Buildings, mobilità elettrica e illuminazione, 100 miliardi di ricavi globali per le utilities nel 2027 di Flavio Fabbri Le opportunità di business si moltiplicano nell’ecosistema smart city e grazie alle infrastrutture per l’edilizia di nuova generazione, la mobilità elettrica e i sistemi di illuminazione pubblica, per le utilities di tutto il mondo si aprono grandi opportunità di business nei prossimi anni….

Internet GDPR, la de-americanizzazione dell’Europa parte da lì di James Hansen I due continenti vanno per le proprie strade. Nord America e Europa si separano, politicamente, militarmente e anche dal punto di vista culturale. Un’indicazione chiara si trova nel trattato franco-tedesco di Aquisgrana. Mira esplicitamente a creare un blocco autonomo militare, come anticipato dal Premier…

Telecoms Sos Tech, quando l’amore arriva dalle app di Giordano Rodda Una buona valutazione dei nostri tempi – che, a scanso di equivoci, lasciamo integralmente ai lettori – arriva da una notizia di qualche giorno fa: è arrivato Tudder, «il Tinder per le mucche», ovvero la dating app dedicata agli amori dei bovini. L’idea può far sorridere, ma con 42.000 profili di mucche…

Telecoms Cosa Compro. Prima ricarica smartphone, i consigli (veri) per mantenere le batterie in salute di Silvio Spina Ok, avete appena acquistato uno smartphone che desideravate da tantissimo tempo, super accessoriato, con la fotocamera eccezionale e uno schermo fantastico, magari sfruttando le numerose tariffe con telefono incluso proposte dagli operatori telefonici che vi consentono di risparmiare qualcosa sulla spesa….

Energia Sos Energia. I vantaggi accessori delle offerte per energia elettrica: come orientarsi di Davide Raia Per ridurre l’importo delle bollette energetiche è necessario puntare su una delle tante tariffe presenti sul Mercato Libero dell’energia che offre soluzioni in grado di garantire, in un anno, un risparmio superiore ai 300 Euro per un risparmio superiore ai 300 Euro chi sceglie di attivare una tariffa…

Internet Dating, come saranno gli appuntamenti online nel 2030 di Flavio Fabbri Il modo di conoscersi, di corteggiarsi e di suggellare nel migliore dei modi una storia tra due persone si sono evoluti negli ultimi anni e anche molto rapidamente. In una manciata di anni, tra il lancio del primo iPhone nel 2007 e la nascita di Tinder nel 2012, la rete, i suoi servizi e device elettronici…

Mappamondo Smarter Race 2019, il 27 febbraio a Bologna per l’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna di Redazione La Regione Emilia Romagna è lieti di invitarvi a “SMARTER RACE 2019 – L’intelligenza abita in Emilia-Romagna: un premio per le città “smart”” che si terrà il prossimo 27 febbraio 2019, dalle 9.30 alle 16.30, presso l’Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, a Bologna. L’evento, organizzato da…

Mappamondo Startup, Oral 3D lancia il software per le protesi dentarie di Redazione Un’interazione tra un software e una stampante 3D che consente di realizzare con pochi clic, direttamente nello studio dentistico, un modello tridimensionale realistico e preciso della bocca del paziente, ovvero un sistema che consente maggiore precisione per prevenire eventuali errori medici. A mettere…

Bibliotech Tecnologie per il potere di Redazione Di Giovanni Ziccardi Cortina Raffaello editore Data di pubblicazione: febbraio 2019 EAN: 9788832850710 Prezzo: € 16,00 Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato, è noto, il modo di far politica, disegnando un quadro sicuramente innovativo e, per molti versi, allarmante….