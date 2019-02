Dailyletter n. 3596 del 14 febbraio 2019

Media Copyright, Antonio Tajani ‘I giganti del web non si arricchiranno più a spese dei contenuti europei’ di Flavio Fabbri Ieri sera i rappresentanti delle Istituzioni europee riuniti nel trilogo hanno dato il via libera alla riforma del copyright. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, apertasi lunedì e terminata appunto ieri in serata, l’Unione europea è alla fine riuscita a produrre un quadro di regole moderno ed equo…

Internet Luca Attias scrive ai sindaci: ‘Ecco i vantaggi dell’Anagrafe unica. Risorse per chi subentra entro il 2019’ di Luigi Garofalo Luca Attias ha scritto una lettera ai sindaci dei Comuni che non sono né migrati né in fase di pre-subentro nell’Anagrafe Unica per spiegare gli innumerevoli vantaggi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente al fine di incentivarli ad effettuare la migrazione sulla piattaforma. “L’ANPR,…

Media Copyright, accordo raggiunto nell’Ue. Manca l’ultimo miglio prima delle elezioni di Flavio Fabbri Dopo 13 ore di negoziati e tre giorni di trilogo, i rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Parlamento europeo, hanno trovato l’accordo sul testo base della riforma del copyright, su cui poi i Governi e l’Europarlamento dovranno votare nelle prossime…

Internet Come Netflix, Amazon e Just Eat modificano modelli sociali e culturali di Domenico Talia Chissà se sono poche o molte le persone ad aver percepito come il modello sociale che le grandi compagnie informatiche stanno costruendo – quasi silenziosamente – sia quello casalingo, domestico. Una sorta di “focolare digitale” dove si può avere tutto senza varcare la soglia di casa. Non è l’unico modello…

Internet Bill Gates, ‘La Cina è uno dei Paesi che più contribuisce al nostro progresso globale’ (Video) di Flavio Fabbri Nella lotta alla povertà, alle disuguaglianze economiche globali e alle malattie in ogni parte del mondo, è la Cina ad aver dato il contributo maggiore nel 2018, ad esempio portando fuori dalle condizioni di indigenza circa 800 milioni di persone. Questo è il pensiero espresso da Bill Gates, il celebre…

Internet Fabbrica intelligente, stanziati dal Mise altri 150 milioni di Flavio Fabbri Salgono a 550 milioni di euro le risorse complessivamente a disposizione del bando Fabbrica intelligente. L’annuncio è arrivo questo pomeriggio dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise), con l’auspicio di vedere moltiplicati gli investimenti di circa il triplo, quindi 1,5 miliardi di eu…

Telecoms Tiscali, l’ad Alex Kossuta ‘Con la rete Fastweb passati da 8 a 18 milioni di famiglie’ di Piero Boccellato L’accordo Tiscali – Fastweb produce i primi risultati positivi. Con “l’operazione Fastweb, annunciata a luglio e chiusa definitivamente a metà novembre, potevamo portare la nostra offerta a 8 milioni di famiglie. Ora, con l’utilizzo che ci viene garantito della loro rete siamo passati a una copertura…

Smart City Automobili, a gennaio crolla il mercato in Italia ma cresce ancora l’auto elettrica di Flavio Fabbri Il 2019 si apre malissimo per il mercato dell’automobile in Italia, con una diminuzione del 7.6% rispetto allo stesso periodo del 2018. È quanto riportato dall’Unrae, l’Associazione delle Case automobilistiche estere, secondo cui: “I segnali di una nuova contrazione delle vendite erano già prevedibili…

Internet eCommerce, in Italia boom per droni e altoparlanti. Crollano notebook e smartphone di Redazione In vista del Mobile World Congress 2019, la più importante fiera al mondo in ambito elettronica di consumo, Idealo fa il punto su quella che si conferma essere una tra le categorie che riscuote da sempre maggior interesse tra i consumatori digitali. Obiettivo è quello di analizzare il settore nel dettaglio…

Internet GDPR, alla Link University aperte le iscrizioni al corso per diventare DPO di Piero Boccellato Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (679/2016) introduce un’unica legislazione in tutti gli Stati Membri dell’UE. In Italia, dal 25 maggio 2018, il Regolamento prendera? il posto dell’attuale Codice Privacy (Dlgs 196/2003). Con il nuovo Regolamento UE sulla Privacy vengono introdotte…

Internet Finanza Agevolata. La regione Lazio presenta il bando ‘Inclusione sociale attiva e lotta alla povertà’ di Nicole Conte, Sercam Advisory L’avviso intende promuovere la realizzazione di progetti finalizzati ad implementare servizi di presa in carico di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale per orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale e all’ occupabilità futura….

Internet App4Italy. La recensione del giorno, ZEDGE, Ringtones & Wallpapers di Neosperience Team Stufi delle solite suonerie, banali e comuni? Zedge offre una vastissima collezione di suonerie e salvaschermo, per rendere unico il proprio smartphone e differenziarsi dagli altri. La necessità di distinguersi è un tema molto caldo in questi anni, complice la diffusione di tecnologie sempre…

Games La Cina riconosce gli eSports come professione di Redazione Eurogamer.it Il China’s Ministry of Human Resources and Social Security (CMHRSS) ha recentemente annunciato 15 nuove professioni, tra cui due legate agli eSports.

Tra le professioni in questione figurano quelle di operatore e professionista di eSports. Secondo Esports Observer, le due nuove figure professionali…

Games THQ Nordic ha acquisito Warhorse Studios di Redazione Eurogamer.it THQ Nordic ha annunciato tramite Koch Media un accordo per acquisire Warhorse Studios, studio di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance.

L’annuncio di THQ Nordic arriva nel primo anniversario della pubblicazione del gioco di Warhorse, che ha recentemente raggiunto i 2 milioni di copie vendute. Inoltre,…

Mappamondo Copyright UE, AIE ‘Grande vittoria della libertà e garanzia di futuro per le imprese culturali’ di Redazione “Oggi, il giorno di San Valentino, l’Europa dichiara il suo amore per il diritto d’autore, per la creatività e in definitiva per la cultura. Quella di oggi è davvero una vittoria per la libertà, come espressione di un libero dibattito democratico e della creatività della persona. Questo è il diritto…

Mappamondo Sky Cinema Oscar, al via il canale dedicato agli Oscar 2019 di Redazione Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 91ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale – acceso 24 ore su 24 e in alta definizione – ai film premiati con l’ambita statuetta. Per più di due settimane, da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, infatti, Sky…