Dailyletter n. 3527 del 11 ottobre 2018

Internet Rapporto Censis, in 10 anni spesa per smartphone triplicata. Crollo del 38% per giornali e libri di Paolo Anastasio Presentato oggi a Roma il 15° Rapporto Censis sui media digitali (“Media digitali e la fine dello star system”), dal quale emergono alcuni dati significativi sulle nuove diete mediatiche degli Italiani fra Tv, radio, web, smartphone e social network. Tv, per DTT e satellite telespettatori…

Internet ‘Il MEF punta sulla Blockchain per sicurezza dati, taglio dei costi e GDPR’. Intervista a Roberta Lotti (MEF) di Raffaele Barberio Il MEF sta da tempo sperimentando i vantaggi della blockchain in diverse aree specifiche di utilizzo, tanto che questa tecnologia in Via XX Settembre è già considerata uno strumento utile in ottica di razionalizzazione dei costi e maggior sicurezza dei dati, come dimostrano i diversi progetti europei…

Internet Finanza digitale, la spesa mondiale salirà a 500 miliardi di dollari nel 2021 di Flavio Fabbri Il settore finanziario cambia pelle grazie all’innovazione tecnologica apportata dalla trasformazione digitale e lo fa passando dal modello di business basato sul prodotto ad uno più avanzato centrato sui servizi al cliente e su un ecosistema di soluzioni più aperto. Un percorso ricco di…

Telecoms Connected cars, Commissione Ue chiamata a scegliere fra WiFi e 5G di Paolo Anastasio Connected cars, c’è attesa per la proposta che la Commissione Europea è chiamata a presentare entro l’autunno su una questione alquanto delicata, vale a dire la regolazione del mercato nascente delle auto connesse. Da tempo i player interessati, in particolare gli operatori Tlc e i produttori di auto,…

Energia Energia idroelettrica patrimonio di sviluppo per ambiente, territorio e occupazione. Quale futuro? di Piero Boccellato Si svolgerà a Roma il 16 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il Montecitorio Meeting Centre in via della Colonna Antonina 52, l’evento promosso da Assoidroelettrica in collaborazione con CimsCom e Key4biz: “Energia idroelettrica patrimonio di sviluppo per ambiente, territorio e occupazione….

Media ilprincipenudo. Rapporto Censis e dintorni, un fiorire di studi utili ma poco innovativi di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult) Questa mattina è stata presentata in Senato, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, la quindicesima edizione del “Rapporto sulla Comunicazione”, che prosegue il monitoraggio Censis dei consumi dei media, misurati nella loro evoluzione dall’inizio degli anni 2000,…

Internet Formazione digitale, perché l’Italia deve investire sui giovani di Domenico Talia, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria David Foster Wallace, scrittore americano purtroppo prematuramente scomparso, ha tenuto un solo discorso pubblico nella sua vita. Di solito rifiutava gli inviti che gli venivano rivolti e aveva provato a rifiutare anche l’invito a pronunciare il “Commencement Speech” per la cerimonia delle lauree al…

Internet Automazione su larga scala negli USA, in Francia e Germania. Nel 2022 abbatterà i costi per 165 miliardi di Flavio Fabbri Nel mondo sono ancora davvero poche le imprese che hanno iniziato ad implementare l’automazione su vasta scala attraverso le applicazioni possibili e i diversi casi d’uso, appena il 16%. Le organizzazioni si stanno concentrando sui vantaggi di tipo operativo, anziché sulla crescita strategica di lungo…

Internet L’Agenzia delle Dogane Usa sperimenta la blockchain per il dopo NAFTA di Paolo Anastasio L’Agenzia delle Dogane statunitense sta testando la blockchain per capire i potenziali utilizzi della tecnologia in ambito commerciale entro dicembre. Un comitato governativo ad hoc sta discutendo le necessarie modifiche normative per l’introduzione di “tecnologie innovative” per gestire il supply chain…

Smart City Auto elettriche, ecco i tempi di ricarica per uno spostamento di 100 km di Flavio Fabbri I vantaggi della mobilità elettrica o emobility sono diversi, ma si concentrano principalmente nella netta riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas climalteranti, nel contribuire fattivamente al miglioramento della qualità della vita soprattutto nelle aree urbane, nell’abbattimento anche…

Games Star Citizen torna a mostrarsi al CitizenCon di Redazione Eurogamer.it Star Citizen, che si avvicina ai 200 milioni di dollari di finanziamento, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer della modalità Squadron 42.

Nel nuovo trailer, dedicato alla modalità per giocatore singolo di Star Citizen, compare un cast d’eccezione tra cui figurano Mark Hamill (Luke Skywalker in…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 12 ottobre 2018 di Fabienne Pallamidessi Gemelli, Vergine, Capricorno e Pesci: i nostri magnifici quattro della giornata! Toro, Scorpione e Sagittario: pensate ai vostri interessi e non esponetevi per altri! Ariete e Cancro: giornata tosta, per fortuna è venerdì! Leone, Bilancia e Acquario: seguite l’istinto!

Mappamondo After Futuri Digitali 2018, gli appuntamenti con Lepida a Reggio Emilia dal 19 al 21 ottobre di Flavio Fabbri Pochi giorni alla partenza della seconda edizione di “After Futuri Digitali”, che si svolgerà a Reggio Emilia dal 19 al 21 ottobre, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Reggio Emilia, da Lepida e dalla Fondazione Palazzo Magnani. Il festival si focalizzerà principalmente sui cambiamenti…

Mappamondo Carrefour Italia, al via il tracciamento della filiera del pollo con la blockchain di Redazione Da oggi, 11 ottobre, è possibile acquistare il pollo Filiera Qualità Carrefour Italia tracciato con tecnologia blockchain, in tutti i punti vendita Carrefour Italia. Carrefour Italia è la prima GDO in Italia ad applicare la tecnologia blockchain alla tracciabilità dei beni alimentari, un nuovo strumento…