Dailyletter n. 3525 del 9 ottobre 2018

Internet Data breach più che raddoppiati in un anno. Nel 2018 rubati 4,5 miliardi di dati di Piero Boccellato Secondo il rapporto Breach Level Index 2018 della società di sicurezza digitale Gemalto, nel primo semestre di quest’anno sono stati compromessi oltre 4,5 miliardi di dati, in aumento del 133% rispetto al rapporto dello scorso anno. Sono oltre 25 milioni di record di dati persi o rubati…

Internet Google+, KO per un bug nascosto da Big G. C’è ancora da fidarsi? di Luigi Garofalo Ci si può ancora fidare di Google? È questa la domanda che si pongono i miliardi di utenti di Big G il giorno dopo la rivelazione del bug su Google Plus. Solo dopo l’inchiesta del Wall Street Journal, Google non ha potuto fare altro che confermare, con un ritardo di 7 mesi, la scoperta di un bug su Google+…

Internet Scontrini elettronici dal 2019 e lotteria per premiare i cittadini? Cosa si sa fino adesso di Luigi Garofalo Addio al vecchio scontrino? Un articolo della bozza del decreto fiscale, collegato alla nota di aggiornamento del Def, prevede l’arrivo dello scontrino telematico dal primo luglio 2019: “riguarderà i soli contribuenti con un volume d’affari sopra i 400mila euro l’anno, mentre dal 2020 per tutti gli altri…

Telecoms 5G, Strand Consult ’10 cose da fare prima del lancio commerciale’ di Paolo Anastasio “10 cose da fare perché il lancio del 5G sia un successo commerciale. Il 5 G è molto più che la semplice realizzazione e gestione di un’infrastruttura mobile. Come evitare che l’iPhone si prenda tutti i ricavi, di nuovo”. Sono questi, in sintesi, alcuni dei contenuti della nuova analisi di Strand Consult,…

Internet La vision di Vetrya. Blockchain, IA e Industria 4.0 per la crescita dei mercati core e nuovi modelli di business di Luigi Garofalo “Blockchain, Industria 4.0 e Intelligenza artificiale” per la crescita dei mercati core e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Ecco la vision di Vetrya per i prossimi cinque anni. Luca Tomassini, fondatore, presidente e ad del gruppo, specializzato in servizi digital, piattaforme cloud computing,…

Smart City L’Ue vuole zero morti sulle strade entro il 2050, Toninelli ‘Obiettivo possibile grazie alle smart city’ di Flavio Fabbri Immaginiamo città con aria pulita, attraversate da automobili e mezzi di trasporto che non emettono sostanze inquinanti. Immaginiamo le nostre case certamente ‘smart’, connesse e automatizzate, ma costruire con criteri di massima sostenibilità ambientale. Tutto un mondo di infrastrutture, servizi e…

Internet ‘Le criptovalute sono un asset’. Videointervista a Edoardo Fusco Femiano (eToro) di Luigi Garofalo Si è svolto, pochi giorni fa, Investing Roma, l’evento dedicato al risparmio che desidera accrescere la cultura finanziaria, anche con la conoscenza delle criptovalute. Criteri e metriche di valutazione dei cryptoassets è stato il tema dello speech di Edoardo Fusco Femiano, analista di eToro: “le…

Energia Decarbonizzazione dell’economia, in Italia troppi ostacoli. Consumi energetici in rialzo, petrolio +4,5% di Flavio Fabbri Nei primi sei mesi dell’anno in corso i consumi di energia in Italia sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. A guidare questo trend troviamo i trasporti (+2,2%) e il settore industriale (+2,6%), ma è in termini di fonti energetiche sfruttate che il dato è significativ…

Internet Reddito di cittadinanza erogato e tracciato con l’app ‘io.italia.it’ di Luigi Garofalo Nella nota di Aggiornamento del Def 2018 è prevista l’erogazione del reddito di cittadinanza “in via completamente digitale”. Così lo staff del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiesto al Team digitale una soluzione tecnologica per il sussidio, che è stata trovata…

Internet Blockchain & Energia, è ancora presto per l’85% per gli addetti di Redazione In futuro tutti potranno essere produttori e venditori di energia, grazie alla blockchain, che si affaccia anche nel settore energetico, aprendo nuovi scenari e possibilità per i consumatori anche grazie a una gestione più sicura della distribuzione. Del rapporto tra futuro del mercato energetico e…

Internet GDPR, online il vademecum del Garante Privacy sul registro dei trattamenti di Redazione Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale,…

Internet Streaming, l’86% degli utenti ascolta musica tramite servizi di on demand di Redazione IFPI ha rilasciato oggi il Music Consumer Insight Report 2018, il report condotto da AudienceNet riguardo il consumo di musica registrata degli ascoltatori di età compresa tra i 16 e 64 anni nei principali 20 mercati musicali del mondo. I punti-chiave del report globale La musica è parte…

Smart City Olanda patria della mobilità elettrica, è il Paese al mondo che ha più stazioni di ricarica di Flavio Fabbri Uno dei fattori abilitanti la mobilità elettrica (eMobility) è la rete di stazioni di ricarica. Ci sono anche le batterie più efficienti e meno costose, i prezzi al consumatore più bassi (grazie agli incentivi pubblici), ma la possibilità di fare il pieno, cioè di ricaricare la batteria della macchina…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Happy Glass di Neosperience Team L’app del giorno è Happy Glass, un semplicissimo gioco di logica che sta impazzando sul web. Il concept è molto semplice – riempire il bicchiere con l’acqua che scende dal rubinetto – ma si presta a molte soluzioni diverse. Il format prevede un foglio di carta a quadretti, con il disegno…

Games Skybound completerà The Walking Dead dopo la chiusura di Telltale di Redazione Eurogamer.it Skybound, società detentrice dei diritti di The Walking Dead, completerà la serie lasciata in sospeso da Telltale.

Lo sviluppo di The Walking Dead sarà completato, come annunciato dalla stessa Skybound, dal team originale. “Crediamo che il gioco possa essere completato adeguatamente solo dai membri…

Games Sony conferma PlayStation 5 di Redazione Eurogamer.it Sony ha confermato, come prevedibile, l’esistenza del progetto PlayStation 5.

È stato Kenichiro Yoshida a rilasciare la prima dichiarazione ufficiale della compagnia su PlayStation 5 (senza nominarla direttamente). In una recente intervista, Yoshida ha suggerito che Sony si sta preparando…

Mappamondo Fastweb, Walter Renna nominato Operating Officer di Redazione Fastweb rafforza il team a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Alberto Calcagno e nomina Walter Renna Operating Officer, affidandogli la responsabilità di perseguire la sostenibilità e la crescita del business sul lungo periodo e di migliorare l’efficienza operativa dell’azienda. In Fastweb…

Mappamondo ‘Digitale per crescere’, il 25 ottobre a Roma l’evento organizzato da Anitec-Assinform di Redazione Il prossimo 25 ottobre, a partire dalle ore 15:00 si terrà l’evento organizzato da Anitec-Assinform “DIGITALE per CRESCERE – Innovazione, Crescita, Trasformazione” (www.digitalexcrescere.it), presso la LUISS Guido Carli – Aula Magna Mario Arcelli. Sarà un importante momento di confronto…

Mappamondo Fastweb, Intergruppo Innovazione visita il data e il security center di Milano di Redazione Una rappresentanza dell’Intergruppo Innovazione di Camera e Senato ha visitato oggi, presso l’headquarter milanese di Fastweb, alcune delle infrastrutture strategiche per l’erogazione di servizi innovativi nel settore del cloud e della sicurezza avanzata per la protezione dei dati per le imprese e le…

Infografiche Dove avviene il consumo di musica? di Redazione Infografica in italiano. Fonte: Music Consumer Insight Report 2018…

Who is who Adriana Cerretelli di Redazione Giornalista,

Portavoce del ministro dell’Economia, Giovanni Tria Adriana Cerretelli, dal 9 ottobre ha assunto l’incarico di portavoce del ministro italiano dell’Economia, Giovanni Tria. Editorialista del Sole 24 Ore, Cerretelli è stata per 20 anni responsabile dell’ufficio di…