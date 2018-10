Dailyletter n. 3520 del 2 ottobre 2018

Telecoms 5G, in Finlandia gara chiusa a 77 milioni. In Italia asta alle stelle. Il confronto fra paesi Ue di Paolo Anastasio Si è chiusa con incassi complessivi per 77 milioni di euro l’asta 5G in Finlandia, dove i tre operatori del paese scandinavo si sono equamente aggiudicati 130 Mhz a testa nella banda pioniera 3410-3800 Mhz. Telia Finland si è aggiudicata il lotto A in banda 3410–3540 MHz per un controvalore di 30 milioni…