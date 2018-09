Dailyletter n. 3507 del 13 settembre 2018

Internet Riforma copyright, non è ancora finita. Il voto può essere ribaltato in primavera di Luigi Garofalo È stata vinta una battaglia, ma non la guerra contro i giganti del web. Si può sintetizzare così il voto di ieri con cui il Parlamento europeo ha votato in modo favorevole, a larga maggioranza, la direttiva e gli emendamenti per riformare il diritto d’autore nell’Ue con l’introduzione di un nuovo diritto…

Internet Copyright, perché il sì del Parlamento europeo è una cosa buona e giusta di Caterina Flick, avvocato penalista, of counsel dello studio legale associato Nunziante-Magrone Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva sul copyright nel mercato unico digitale. Finalmente! Lo scrivo perché sia chiaro sin da subito da che parte sto, rispetto al dibattito che sta infiammando le prime pagine dei giornali e i primi snippet reperibili sui vari motori di…

Media Mediaset verso cessione piattaforma Premium a Sky. Rete 4 e Italia 1 tornano in chiaro di Paolo Anastasio Dopo Canale 5, che da poche settimane è tornata visibile sul tasto 105 di Sky dopo un oscuramento di tre anni, anche tutte le altre reti in chiaro di Mediaset fra cui in primo luogo Retequattro e Italia 1 torneranno a breve in chiaro sulla piattaforma satellitare al tasto 104 e 106 del telecomando. Lo…

Internet Riparte il Bonus Docenti. Il Miur apre ai supplenti, ma non da quest’anno di Paolo Anastasio E’ di nuovo attiva dopo un periodo di manutenzione e aggiornamento dei borsellini elettronici la piattaforma Carta del Docente, il bonus da 500 euro destinato ai docenti di ruolo per acquisti di beni e servizi per l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Per fruire del bonus è necessario munirsi…

Media Netflix, Hub Entertainment Research ‘Se aggiunge la pubblicità perde il 23% degli abbonati’ di Paolo Anastasio Se Netflix inserisse la pubblicità alla sua programmazione, anche soltanto fra un episodio e l’altro di una sitcom o fra una puntata e l’altra di uno show o di un programma, perderebbe sicuramente degli abbonati. E’ quanto emerge da un’indagine condotta su un campione di 1612 clienti a banda larga americani…

Internet La BBC ha gli stessi problemi di ‘streaming lag’ di DAZN, ma ha trovato la soluzione di Luigi Garofalo Gli inglesi che quest’estate hanno visto in streaming le partite dell’Inghilterra ai Mondiali di Russia hanno vissuto gli stessi disagi degli abbonati italiani a Dazn, la piattaforma di Perform, che trasmette, ogni giornata di campionato, 3 partite di Serie A più tutte le gare delle Serie B. Latenza,…

Energia Energia elettrica, l’Italia punta i piedi su regole mercato UE ‘Prima tutelare salute e ambiente’ di Flavio Fabbri Il nostro Paese ha ritirato la firma dal Working Paper 10008/2018, perché vuole concedersi “più tempo per approfondire e, ove necessario, rimodulare le proprie posizioni, secondo gli indirizzi dell’attuale governo”. È il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ad annunciarlo stamattina su dichiarazione…

Internet Digital Crime. Accordo sul nucleare iraniano, quale futuro tra cyberattacchi e diritto internazionale? di Antonio Bello “Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta sì: con bastoni e pietre”. La celeberrima massima di Einstein oggi potrebbe avere una facile risposta: non appare così irreale e fantascientifico affermare, infatti, che le prossime (o attuali) guerre si combatteranno con cyber…

Smart City Milleproroghe, a rischio futuro periferie. Anci ‘Ripristino fondi o diserteremo la Conferenza unificata’ di Flavio Fabbri Oggi il Parlamento italiano ha approvato il decreto Milleproroghe votando la fiducia al provvedimento con 329 si e 220 contrari. Un voto anticipato dalle proteste delle opposizioni, che nella giornata di ieri avevano anche occupato l’aula di Montecitorio. Tra le diverse misure contenute…

Internet #DigithON2018. Industria 4.0, Keethings vincitrice del Premio Cisco di Redazione Keethings è una startup che opera nel campo dell’Industrial Internet of Things (IIoT) ed offre un’innovativa Conversational Platform che accelera la digitalizzazione dei processi di fabbrica semplificando la comunicazione tra persone, macchine ed applicazioni. Keethings è una piattaforma…

Internet Software as a Service, MailUp fa il suo ingresso nella ‘SaaS 1000’ di Flavio Fabbri Annunciato ieri da MailUp l’ingresso ufficiale nella SaaS 1000, la classifica globale delle realtà del mercato Software-as-a-Service (“SaaS”) che hanno registrato il maggior tasso di crescita. Un risultato rilevante in termini di mercato, visto che “SaaS 1000” nel corso degli anni ha premiato numerose…

Games Dark Souls Remastered a picco su Steam di Redazione Eurogamer.it Come emerso da recenti dati, il pubblico di Steam sembra aver abbandonato in massa Dark Souls Remastered.

La nuova edizione di Dark Souls, infatti, avrebbe perso ben il 95% degli utenti nei primi 3 mesi. I motivi sembrano dipendere da una release non proprio rifinita: molti utenti segnalano…

Games Electronic Arts sotto indagine in Belgio? di Redazione Eurogamer.it Electronic Arts potrebbe presto combattere un’aspra battaglia legale in Belgio.

Nonostante la rimozione delle loot box da Star Wars: Battlefront 2, Electronic Arts ha infatti mantenuto il sistema in FIFA 18 e 19. La pratica, dichiarata dalla Belgian Gaming Commission come gioco d’azzardo,…

Finestra sul mondo Gli Stati Uniti primi produttori di petrolio greggio, Gli effetti quotidiani della Brexit, Macron presenta il ‘Piano povertà’ in Francia di Agenzia Nova Energia, Stati Uniti superano Russia e Arabia Saudita come primi produttori di petrolio greggio

13 set 10:50 – (Agenzia Nova) – Per la prima volta dal 1973 gli Stati Uniti sono i principali produttori di petrolio greggio al mondo. Lo ha annunciato l’agenzia governativa statunitense Energy Information…

Mappamondo Crescita digitale, in Italia servono data scientist ed esperti in cybersecurity di Redazione In Italia c’è sempre più bisogno di data scientist e di esperti di cyber security e cloud computing, con una variazione tra il 2014 e il 2017, rispettivamente del 369%, 388% e 280%. E in Puglia il quadro è molto simile a quello nazionale, se è vero che le imprese IT attive sul territorio regionale assumono…

Mappamondo Premio mobilità 2018, candidature aperte fino al 21 settembre di Redazione Sono aperte le candidature per il Premio MOBILITÀ 2018 istituito dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di selezionare i migliori progetti che possano offrire un contributo al processo di transizione verso sistemi di trasporto finalizzati al raggiungimento della zero carbon…

Mappamondo Cybersecurity, tra GDPR e direttiva NIS. Il 17 settembre seminario a Milano di Piero Boccellato L’AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale, insieme a BLB Studio Legale, ha organizzato il 17 settembre 2018 il seminario ‘Le Sfide della cybersecurity alla luce del GDPR e della Direttiva NIS’ che si terrà presso il Vodafone Village di Milano, in via Lorenteggio…

Recensiti Quandoo.it di Piero Boccellato È il servizio online di prenotazione dei ristoranti che sfrutta tutte le potenzialità del web collaborativo e dei social networking per verificare recensioni e commenti degli utenti. Su www.quandoo.it si chiede ai visitatori di lasciare sempre un giudizio relativo alle proprie esperienze gastronomiche…