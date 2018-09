Dailyletter n. 3504 del 10 settembre 2018

Internet Di Maio ‘Un fondo di venture capital per le start up italiane entro dicembre’ di Luigi Garofalo L’annuncio così importante è stato lanciato dalla ‘Cernobbio’ delle start up, da Bisceglie, dove è terminata, ieri, la terza edizione di DigithON, la maratona in cui si sono sfidate 100 start up e ideata da Francesco Boccia (deputato PD). (Ecco la vincitrice EABlock, la startup di Cagliari che protegge…

Telecoms Tim, Elliott risponde a Vivendi ‘Visione miope, critiche siano costruttive’. Asta 5G, dal Cda ampio mandato a Genish di Paolo Anastasio Prosegue il botta e risposta fra Elliott e Vivendi sulle sorti di Tim, al centro di un nuovo conflitto sulla governance. Oggi tocca al fondo americano Elliott, secondo azionista di Tim con l’8,9% e 10 membri in Cda su 15, rispondere alle accuse di “gestione disastrosa” con il titolo crollato ai minimi…

Media Rai, prove di Terza Repubblica di Stefano Rolando – Professore di Politiche pubbliche per le comunicazioni all’Università IULM di Milano Sono sensibile alle sorti della RAI, azienda in cui mi sono formato – prima dei miei trenta anni – come dirigente, che ho lasciato per crescere, ma imponendomi una chirurgia che ha tenuto viva in me una tensione rivolta sempre comunque al suo miglioramento. Ho partecipato al recente bando per la…

Smart City Mobilità elettrica, in Italia 160 mila imprese e 820 mila occupati di Flavio Fabbri La transizione verso una mobilità elettrica (eMobility) e sostenibile nel nostro Paese continua a fare passi avanti, seppur più lentamente rispetto alle nuove immatricolazioni registrate dal parco automobilistico nazionale. A luglio 2018, si legge dalle pagine del sito web del Ministero delle Infrastrutture…

Internet #DigithON2018. EABlock la startup vincitrice di questa edizione di Redazione EABlock è la startup che protegge i dati delle aziende: sviluppa applicazioni blindate che prevengono e riducono al minimo le probabilità di subire attacchi informatici, utilizzando la crittografia e la tecnologia Blockchain. Scarica la presentazione:

Energia Assoidroelettrica lancia l’allarme ‘Se il Governo non cambia a rischio l’intero settore’ di Gabriella Cims, Assoidroelettrica “La produzione di energia idroelettrica in Italia rischia di morire”, è quanto afferma Paolo Taglioli, direttore generale di Assoidrolettrica, l’associazione che conta circa 300 imprenditori la cui produzione annua di energia pulita (circa 4 tWh) offre un beneficio ambientale importante: un risparmio…

Telecoms Italtel e Habble lanciano le nuove soluzioni cloud & analytics per la customer care avanzata di Flavio Fabbri Creare valore in base alla maggior ‘visibilità’ delle esigenze specifiche dei clienti, ottenuta attraverso la raccolta e l’analisi dei dati di traffico da rete fissa e mobile. Questo l’obiettivo della nuova partnership annunciata da Italtel e la startup Habble, tesa a sviluppare nuovi servizi cloud based…

Internet Dal capitalismo digitale alla ‘Bestia’, l’evoluzione psicopolitica del web di Domenico Talia, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria Internet è certamente una delle più radicali innovazioni che gli esseri umani hanno saputo creare. Il suo impatto sul mondo è totale e la sua diffusione è avvenuta molto, forse troppo, velocemente. In pochi decenni la sua natura pervasiva l’ha resa disponibile praticamente a tutti, in una sorta di…

Cybersecurity Hackerato sito patronato Cisl, online email e telefoni di 37mila persone di Luigi Garofalo Indirizzo e-mail, password e, dove indicati, numero di telefono e professione delle 37.500 persone iscritte al sito web del Patronato Inas-Cisl sono adesso alla mercé di tutti. Sono stati pubblicati online dopo l’attacco informatico, conclusosi con successo, al “database relativo ai dati inseriti nell’area…

Internet British Airways vittima del primo grande data breach nell’era del GDPR di Paolo Anastasio Gli estremi delle carte di credito di 380mila clienti di British Airways sono stati rubati in un attacco hacker che rappresenta il primo grande data breach nell’era del GDPR. Cosa sia successo esattamente non si è ancora capito, anche se dalle prime ricostruzioni l’attacco riguarderebbe soltanto i dati…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Anchor di Neosperience Team Registrare podcast, modificarli e condividerli sulle principali piattaforme di condivisione, direttamente sul telefono: tutto questo è Anchor. La sfida di Anchor è quella di permettere a chiunque, anche privo di know-how tecnico, di realizzare podcast di qualità e di condividerli sulle…

Mappamondo Forze di polizia, ok del Garante Privacy a schema decreto sicurezza sul lavoro di Redazione Parere favorevole del Garante privacy [doc. web n. 9040242] sull’applicazione del decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, protezione civile ed altre categorie affini. L’Autorità privacy, pur non rinvenendo…

Mappamondo Andrea Scrosati lascia Sky, ma resta presidente di Vision Distribution di Redazione Sky Italia comunica che alla fine di ottobre Andrea Scrosati lascerà l’azienda per intraprendere una nuova avventura professionale dopo 11 anni di collaborazione con Sky. Nelle prossime settimane verrà invece comunicato il nuovo responsabile della Direzione Programming. Scrosati è stato nominato Chief…

Mappamondo Oltre 5mila scuole iscritte a #ioleggoperché. C’è tempo fino al 21 settembre di Redazione Sono oltre 5mila (5351 per la precisione) le scuole italiane già iscritte a #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Una cifra che punta a superare il dato dell’edizione passata (erano 5636), dal momento…

Mappamondo 5G, accesa la prima antenna a Bari di Redazione Il Progetto Bari Matera 5G compie un ulteriore passo in avanti. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha ufficialmente “acceso” ieri alla Fiera del Levante la prima antenna 5G in modalità standard del progetto realizzato da TIM, Fastweb e Huawei, sancendo in questo modo l’avvio della seconda…