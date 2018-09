Dailyletter n. 3502 del 6 settembre 2018

Internet Rousseau sotto attacco hacker, ancora bucata la piattaforma M5S. Vigila il Garante Privacy di Paolo Anastasio Nuovo attacco hacker ai danni della piattaforma Rousseau da parte di R0gue_0, il pirata informatico che già lo scorso anno aveva bucato la piattaforma di Davide Casaleggio, condividendo sul suo profilo Twitter due link che indirizzano al sito Privatebin.net, dove sono stati pubblicati dati relativi al…

Internet GDPR, le reazioni alla pubblicazione della versione italiana. In attesa dell’ok dell’Ue di Luigi Garofalo Il Gdpr all’italiana ha suscitato molti commenti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale in materia di protezione dei dati. Tra i più importanti c’è quello di Vera Jourova, Commissaria Ue alla giustizia:…

Telecoms Tim, Vivendi spara sulla gestione Elliott. Conti ‘Accuse infondate’ di Paolo Anastasio Riprende più forte di prima lo scontro fra Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,9% delle quote, e il fondo Elliott, che con una quota dell’8,4% ha spodestato dopo l’assemblea generale del 4 maggio scorso il gruppo francese dalla maggioranza in Cda, conquistando 10 membri su 15 nel board presieduto…

Internet DigithON 2018, parte oggi la sfida delle 100 startup. Tutti gli eventi in streaming di Piero Boccellato Prende finalmente il via DigithON 2018, la maratona delle idee digitali che da oggi fino al 9 settembre animerà la città di Bisceglie, in Puglia: 4 giorni di eventi, incontri e dibattiti sul mondo digitale con esperti e ospiti prestigiosi, rappresentanti delle istituzioni e 100 startup pronte a contendersi…

Internet Copyright, il 90% degli italiani favorevole alla riforma Ue di Piero Boccellato Il 12 settembre il Parlamento Ue si esprimerà sulla nuova proposta di riforma del copyright. Harris Interactive ha pubblicato i risultati della ricerca “Copyright & US Tech Giants”, studio commissionato da Europe For creators, movimento di cittadini, creativi e quasi 250 organizzazioni a sostegno…

Media BreakingDigital. Copyright, il 12 settembre il parlamento europeo decide come sarà il nuovo web di Michele Mezza, (docente di Culture Digitali all’Università Federico II Napoli) – mediasenzamediatori.org Il 12 settembre il Parlamento Ue si esprimerà sulla nuova proposta di riforma del copyright. È un passaggio simile a Maastricht per la moneta. Da quel giorno nulla sarà come prima. Nello scontro di lobby la proposta di un principio di reciprocità fra contenuti e piattaforme. Per…

Internet Regolare gli Ott? Facebook e Twitter favorevoli. Google assente all’audizione del Congresso Usa di Luigi Garofalo Le azioni di Twitter hanno ceduto il 6% durante la testimonianza, di ieri, dell’amministratore delegato Jack Dorsey, davanti alla Commissione Intelligence del Senato. Dorsey ha testimoniato accanto al numero due di Facebook Sheryl Sandberg sull’ingerenza subite dalle piattaforme social durante le elezioni…

Telecoms Iliad, raggiunti 2 milioni di clienti di Luigi Garofalo In 100 giorni Iliad ha raggiunto quota 2 milioni di clienti. Il traguardo è stato raggiunto in poco più di tre mesi, dal 29 maggio scorso, data di esordio sul mercato italiano della telefonia mobile. Per l’occasione (buona strategia di marketing), la compagnia ha lanciato una nuova offerta, più cara…

Internet Morozov attacca le BigTech ‘Siano le città a gestire i dati dei cittadini’ di Paolo Anastasio Un modello alternativo di “smart city”, che metta le città, intese come municipalità locali, al centro della gestione dei dati generati dei cittadini per contrastare lo strapotere delle grandi web company made in Usa, Amazon, Apple, Facebook e Google in testa che di fatto detengono il monopolio dei nostri…

Cybersecurity Industry 4.0, quale protezione per i sistemi always on? di Michele Onorato – Security Office Manager, Hitachi Systems CBT S.p.A. Premessa e contesto Italiano

Il mercato industriale è in forte evoluzione. Gli impianti produttivi sono sempre più digitali e interconnessi, si avvalgono dei Big Data per analizzare i dati e avere una visione da diverse prospettive: ciò permette al top management delle aziende di definire le strategie…

Cybersecurity Cybertech Europe 2018, appuntamento a Roma il 26 e il 27 settembre di Redazione Nel corso dell’ultimo anno ci sono state numerose discussioni e dibattiti, nonché preoccupazione, intorno al tema della sicurezza informatica e del GDPR. Temi che riguardano tutti, imprese e singoli individui. Se parliamo di cyber security non ci si può fermare: cultura e innovazione devono andare di…

Mappamondo Economic Forum 2018 ‘Protezione della proprietà intellettuale un driver per l’economia Ue’ di Luigi Garofalo L’Unione europea dovrebbe incoraggiare le aziende a proteggere le proprie idee per promuovere la crescita e l’innovazione in tutti gli Stati membri. Questo è il messaggio lanciato da esperti, rappresentanti politici ed istituzionali il 5 settembre 2018 durante il panel “EU funding post 2020 for Innovation,…

Finestra sul mondo Trump contro Assad, Tensione Spagna-Catalogna, La Gran Bretagna contro la Russia per gli avvelenamenti di Salisbury di Agenzia Nova Stati Uniti-Siria, Trump, mai discusso dell’assassinio di Assad

06 set 11:19 – (Agenzia Nova) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha negato di aver mai discusso dell’omicidio del presidente siriano Bashar al Assad. Le indiscrezioni sul presunto ordine sono contenute nell’ultimo libro del…

Bibliotech Protezione dati personali e videosorveglianza di Redazione Di Alfonso Garlisi Egaf editore Data di pubblicazione: 2018 ISBN: 978-88-8482-856-9 Pagine: 224 Prezzo: € 15,00 Il nostro modo di comunicare e di rapportarci agli altri e al mondo è profondamente mutato con l’avvento della grande rete internet e con i social…