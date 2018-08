Dailyletter n. 3491 del 22 agosto 2018

Internet Crescita. Ponte Morandi, ecco come uscire dal degrado del sistema infrastrutturale italiano di Maurizio Baravelli, Ordinario di Corporate e Investment banking – Sapienza Università di Roma Il grave disastro del crollo del ponte Morandi di Genova ha sollevato un ampio dibatto sullo stato del nostro patrimonio infrastrutturale e sul suo grado di sicurezza. Esso risale in gran parte agli anni Sessanta del secolo scorso per cui si tratta di opere che hanno esaurito il loro ciclo vitale tenuto…

Cybersecurity Microsoft, tra politica e mossa commerciale ‘La mano di Mosca sulle elezioni USA di novembre. Al sicuro con il nostro software anti-hacker’ di Luigi Garofalo “È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Le entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per influenzare le elezioni e seminare discordia”. Inizia così il post in cui il presidente di Microsoft, Brad Smith, lancia l’allarme hacker russo pronto ad influenzare di nuovo…

Internet Enrico Mentana seleziona di persona 11mila candidature per il suo giornale. Altro che intelligenza artificiale di Luigi Garofalo 11mila candidature da leggere in un mese per selezionare circa 100 CV. Sono numeri da capogiro, da Guinnes dei primati. Per riuscirci un’azienda o affida il compito a un team composto da diversi cacciatori di teste o preferisce un sistema di recruiting basato sull’intelligenza artificiale (IA) come,…

Telecoms In Finlandia arrivano le eSIM. Cosa sono e quali i vantaggi di Piero Boccellato Il 2018, molto probabilmente, sarà l’anno dell’eSIM. Telia Company, la principale compagnia telefonica e operatore di telefonia mobile in Svezia e Finlandia, da settembre attiverà le eSIM per il nuovo Samsung Galaxy Watch. Il nuovo orologio smart di Samsung, presentato al mondo lo scorso…

Internet AssetProtection. Il GDPR come strumento di business sostenibile (parte 2 di 3) di Alberto Buzzoli, Socio ANSSAIF – Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finanziaria Nella prima parte di questo pezzo abbiamo esaminato alcune considerazioni di alto livello. Ora scenderemo un po’ più in dettaglio, nell’arduo tentativo di definire le modalità attraverso le quali valutare i ritorni sugli investimenti anche in ambito di protezione dei dati personali. Indicatori di…

Internet Nuovi display. A San Francisco spunta la pubblicità in video sui finestrini delle auto (video) di Piero Boccellato Una startup americana di nome Grabb-it ha sviluppato una tecnologia per offrire le inserzioni digitali sui finestrini delle auto. Si sembra un pò futuristico e irreale ma è tutto vero. Questa società californiana trasforma il lunotto laterale di una macchina in un display a colori, riproducendo…

Recensiti ho-mobile.it di Piero Boccellato Lo scorso giugno ha debuttato in Italia il second brand di Vodafone: ho., un operatore virtuale che presenta tariffe più basse rispetto la casa madre pur offrendo servizi di telecomunicazioni su rete 4G. ho-mobile.it è il sito ufficiale dell’operatore dove è possibile acquistare la Sim…

Who is who Luca Tomassini di Redazione Presidente, Amministratore delegato

Vetrya SpA Luca Tomassini (1965) è un imprenditore. Fondatore, presidente e amministratore delegato di vetrya. Gruppo internazionale che opera nel mondo delle telecomunicazioni, media e digital quotato alla Borsa di Milano. Nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente…

Infografiche Quanto guadagnano le aziende più ricche al mondo in un secondo? di Redazione Infografica in inglese. Apple è la società più ricca al mondo: guadagna ben 1.444 dollari ogni secondo. Fonte: Visually…

Bibliotech Rivoluzione Telegram di Redazione Di Marta Pellizzi Dario Flaccovio editore Data di pubblicazione: maggio 2018 ISBN: 9788857908175 Pagine: 176 Prezzo: € 24,00 Quante volte avrai sentito parlare di Telegram ma non ne hai approfondito la sua conoscenza? Telegram è un mezzo…