Dailyletter n. 3488 del 10 agosto 2018

Internet AgID. Caro ministro Bongiorno scelga con saggezza il DG di Raffaele Barberio Ci siamo, dopo una corsa compulsiva di poche settimane, nelle prossime ore il ministro Giulia Bongiorno dovrebbe scegliere la persona che ricoprirà l’incarico di Direttore Generale dell’AgID. Si tratta di un incarico delicato o inutile in base al modo in cui verrà interpretato dal prescelto, anche…

Telecoms 5G, da gennaio 2020 per le Tv parte lo switch off graduale per il rilascio delle frequenze (banda 700 MHz) di Luigi Garofalo Da oggi la strada che porta il 5G in Italia ha un percorso più delineato. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) ha fissato il calendario per il rilascio della banda 700 MHz, la più pregiata, da parte dei broadcaster nazionali e locali per rendere disponibile le frequenze alle Telco (l’asta si…

Smart City Auto elettriche, a luglio le vendite in Italia volano a +340% di Flavio Fabbri Le auto elettriche segnano un risultato da record per l’Italia: a luglio le vendite aumentano del 340%, mentre nel cumulato da gennaio a luglio mettono a segno una crescita di volumi pari al 153%. Se poi mettiamo nel conto anche le auto elettriche ibride, solo a luglio le vendite sono cresciute del 47%,…

Internet Facebook in 2 anni ha perso la metà degli accessi in Usa. Perché si è rotto il giocattolo? (Anche in Europa) di Luigi Garofalo Per diversi anni, la classifica dei primi cinque siti più visitati negli Stati Uniti è rimasta stabile: Google, Facebook, YouTube, Yahoo e Amazon. Ora stiamo assistendo a un cambio di paradigma, perché Facebook è in caduta libera: dal 2016 ad oggi ha perso la metà degli accessi e tra 2-3 mesi sarà…

Internet GDPR, ‘Errore 451’. Perché più di mille siti di news Usa non sono accessibili dall’Ue di James Hansen Non doveva succedere. Il GDPR, il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dell’Unione Europea, è entrato in vigore il 25 maggio scorso – undici settimane fa ad oggi – e, sempre ad oggi, i siti di un centinaio tra i più importanti quotidiani Usa non sono più accessibili in Europa. In molti casi,…

Internet Lepida – Cup2000, avanti con il percorso di fusione ‘Si concluderà a dicembre’ di Flavio Fabbri Da tre anni ormai la Regione Emilia Romagna ha avviato un percorso di “razionalizzazione e riduzione” delle proprie partecipazioni societarie. Tra le misure adottate c’è la decisione di fondere per incorporazione Cup2000 in Lepida spa. Come previsto dalla Regione, dalla fusione in corso…

Telecoms Carte di pagamento, attenti ai ladri ‘contactless’ (Video) di Flavio Fabbri Stiamo tranquillamente al bancone di un bar a prendere un caffè, o attenti a leggere il giornale, senza immaginare che qualcuno potrebbe avvicinare un Point of sale portatile, un comunissimo Pos mobile al nostro portafogli che per abitudine teniamo nella tasca posteriore dei pantaloni ed effettuare a…

Internet Ue-Cina, il primo fondo di investimento strategico raccoglie 600 milioni di euro di Flavio Fabbri Sono stati raccolti in prima battuta oltre 600 milioni di euro dal fondo Cathay Midcap II per finanziare imprese a media capitalizzazione. Si tratta del primo fondo di coinvestimenti della storia tra Unione europea e Cina, denominato “Cecif” o China-Eu co-investment fund. L’obiettivo è…

Mappamondo Mobilità elettrica, verso protocollo per una rete di ricarica nei Parchi naturali d’Abruzzo di Redazione Ieri a Pescara è stato annunciato un protocollo di intesa da stipulare tra la Regione ed i quattro parchi naturali d’Abruzzo, che mira a conciliare il principio di salvaguardia dell’ambiente naturale e della bio-diversità garantito dal sistema protezionistico della rete dei grandi parchi, riserve naturali…

Mappamondo Codice degli appalti, online consultazione pubblica. Riforma in autunno di Redazione E’ online da oggi fino al 10 settembre 2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a una proposta di riforma che il Governo intende presentare in autunno. L’obiettivo dell’intervento di riforma è quello di garantire…