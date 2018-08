Dailyletter n. 3485 del 6 agosto 2018

Cybersecurity Cyberattacco a Mattarella, procura di Roma indaga per attentato alla libertà del capo dello Stato di Luigi Garofalo Il cyberattacco a Sergio Mattarella ha rappresentato un tentativo di esercitare una pressione politica, dai toni eversivi, sul presidente della Repubblica. Per questo motivo la procura di Roma ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di ‘Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica’ e di…

Telecoms Bando 5G, ammessi Iliad, Telecom Italia, Fastweb, Vodafone, Wind 3, Linkem e Open Fiber di Flavio Fabbri È stato pubblicato online dal Ministero dello Sviluppo economico e del lavoro l’elenco definitivo delle società ammesse alla partecipazione alla procedura di gara per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze relative al 5G. Entro il 10 settembre 2018 le imprese ammesse dovranno…

Telecoms Fastweb-Tiscali, operazione win-win che spariglia le carte dell’asta 5G di Paolo Anastasio L’acquisizione per 150 milioni di euro da parte di Fastweb della rete Fixed Wireless Access e dei diritti d’uso di 40 Mhz in banda 3.5 Ghz di Tiscali pone l’operatore guidato da Alberto Calcagno in una posizione di vantaggio strategico in vista dell’imminente asta 5G in programma a settembre, quando…

Internet Google rientra in Cina, con nuovo motore di ricerca filo governativo? di Flavio Fabbri Una delle più grandi multinazionali di internet potrebbe piegarsi alla politica cinese di un web sempre più sotto controllo a censura. Al momento sono solo voci, messe in circolazione dal giornale The Intercept, ma sono diverse le testate che confermano le indiscrezioni citando anche fonti molto vicine…

Energia Milleproroghe, stop alla liberalizzazione del mercato luce e gas. Slitta tutto al 2020 di Flavio Fabbri Ci vorrà un altro anno ancora rima che si ponga fine al mercato di maggior tutela. Dopo il rinvio del Governo Gentiloni al 1° luglio 2019, ora arriva la proroga del Governo Conte al luglio 2020. Questo significa che la liberalizzazione del mercato luce e gas vedrà la luce non prima di un paio di…

Internet Pubblicità occulta sui social, l’Antitrust continua con le moral suasion. Basterà? di Luigi Garofalo La pubblicità occulta sui social network è una pratica illegale con cui guadagnano denaro sia i vip, come messo in evidenza da Key4biz nell’inchiesta di gennaio 2017, sia gli influencer con un numero di follower non elevatissimo, ma pur sempre di rilievo. Ed è rivolta in particolare a quest’ultimi la…

Internet Global innovation index 2018, Italia perde posizioni è scivola al 31° posto di Flavio Fabbri Nella Top 20 dei Paesi di tutto il mondo con il più alto livello di innovazione la prima cosa che salta all’occhio è la presenza massiccia di Europa e Stati Uniti, ma avanzano con decisione le nazioni e le città Stato asiatiche, come Cora del Sud, Giappone, Cina, Singapore e Hong Kong. Il…

Smart City Alto Adige accelera sulla mobilità elettrica e sostiene gli acquisti delle aziende. La mappa delle stazioni di Flavio Fabbri La Provincia autonoma di Bolzano offre agevolazioni “fino a 4.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica e fino a 2.000 euro per l’acquisto di una ibrida plugin”. È quanto si legge sul sito dell’ente locale che in occasione degli eTestDays 2018 ha rilanciato il suo Piano per la mobilità elettrica e…

Internet Connessi in camera da letto? Fa danni economici, aumenta incidenti e allontana amanti di Francesca Cederna Individui con connessione DSL a Internet tendono a dormire 25 minuti in meno in media rispetto a coloro che non dispongono di una connessione DSL. Dormono quindi significativamente meno rispetto alle 7-9 ore suggerite dalla comunità scientifica e hanno un sonno meno soddisfacente rispetto agli altri….

Mappamondo Startup innovative, una su due nata online nel 2018 di Redazione A metà 2018 sono in totale 1.626 le startup innovative costituite con la nuova modalità digitale e gratuita, introdotta dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e operativa a partire dal 20 luglio dello stesso anno. Si tratta di ben 911 imprese in più rispetto…

Mappamondo Tecnologie indossabili, fatta in Italia la maglietta smart che fa il check up in tempo reale di Redazione Una maglietta “intelligente” che acquisisce frequenza cardiaca e dati respiratori, grazie a una nuova applicazione tecnologica sviluppata da ENEA e Università Campus Bio-Medico di Roma. Realizzata in tessuto elasticizzato con sensori in fibra ottica, faciliterà sia le indagini cliniche che la valutazione…