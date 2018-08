Dailyletter n. 3484 del 3 agosto 2018

Internet Decreto Dignità ok dalla Camera. Stop a split payment e a pubblicità giochi e scommesse di Luigi Garofalo Oggi l’impresa privata riceve dalla Pa solo l’importo dovuto per l’erogazione di un servizio o prestazione senza l’IVA, che viene versata direttamente dalle pubbliche amministrazioni all’Erario. Una misura nata per evitare le numerose evasioni sulla tassa del valore aggiunto che interessa i consumi di…

Internet Musica, libri e contenuti video, cosa cambia per chi va in vacanza nell’Ue di Flavio Fabbri Dopo l’abolizione delle tariffe roaming in tutti i Paesi membri dell’Unione europea avvenuta lo scorso anno, l’Unione europea ha deciso di accelerare sul Digital single market (Dsm), o mercato unico digitale, promuovendo diritti e servizi per tutti i cittadini, soprattutto per chi viaggia, sia per piacere,…

Internet Apple non è la prima a valere mille miliardi di dollari in Borsa di Luigi Garofalo La notizia fa saltare tutti dalla sedia. Apple è l’unica società a valere a Wall Street mille miliardi di dollari, grazie alle azioni scambiate a 207,39 dollari e alle finanze ben gestite dall’italiano Luca Maestri, Chief Financial Officer dell’azienda di Cupertino. Si può parlare di Guinness negli Stati…

Internet Sogei, Mef conferma il vertice. Quacivi Ad e Mazzotta Presidente di Luigi Garofalo Si dà continuità al lavoro svolto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), azionista della Sogei, ha proceduto alla nomina del nuovo Cda per il triennio 2018/2020 confermando Biagio Mazzotta Presidente, Andrea Quacivi Amministratore delegato e Valentina Gemignani Consigliere. Andrea Quacivi,…

Internet Voucher digitalizzazione, per le Pmi proroga dei termini a dicembre 2018 di Flavio Fabbri Una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese (Pmi), che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Questo è il…

Internet EmiliaRomagnaWIFi, Lepida procede con i test ad alta densità. Previsti 175 access point per lo Stadio di Bologna di Flavio Fabbri Oltre la rete mobile classica, il 4G attuale e il prossimo 5G, quando ci troviamo in ambienti ‘circoscritti’ (scuole, ospedali, musei, sale convegni e altri luoghi simili) è il WiFi a garantirci la connettività continua. Da questo punto è partito il progetto di Lepida e Regione Emilia Romagna per la…

Energia Sos Energia. Come evitare i black out d’estate per l’eccessivo consumo di energia di Davide Raia Durante le calde giornate estive è facile dover fare i conti con un black out spesso legato all’eccessivo consumo di energia elettrica che crea non pochi problemi alla rete di distribuzione che, in alcuni casi, può faticare a coprire il fabbisogno di una determinata area. In particolare in questo periodo…

Telecoms SosTech. Quando è la celebrity a lanciare un’app di Giordano Rodda Se non è impegnata a infilare la piccola spada Ago nella gola dei malcapitati finiti sulla sua lista, Arya Stark è una ventunenne dallo sguardo furbo che ha molto a cuore la visibilità dei creativi. Maisie Williams, che interpreta in Game of Thrones la più giovane e letale delle figlie di Ned Stark,…

Telecoms Cosa Compro. Alternative ad Apple Pencil per iPad 2018 (e non solo): 3 consigli di Silvio Spina Durante la primavera scorsa Apple ha colto l’occasione dell’evento educational per presentare al mondo il nuovo iPad 2018, un tablet che in questi mesi ha ottenuto ottimi riscontri e recensioni positive, soprattutto per il rapporto tra qualità e prezzo, quest’ultimo una sorpresa rispetto a quanto il…

Telecoms Hyperoptic, linea di credito da 250 milioni per reti ‘full fibre’ in Uk di Paolo Anastasio Hyperoptic, il provider di reti in fibra ottica FTTH che annovera fra i suoi investitori Georges Soros, ha ottenuto una linea di credito di 250 milioni di sterline da parte di un pool di otto banche internazionali per finanziare la realizzazione della sua rete in fibra ottica in 50 città entro il 2019….

Internet Le SS e la Mecca di James Hansen La foto qui sotto – un’immagine forse comprensibilmente rara – ritrae soldati della 13a Divisione “Handschar” delle Waffen-SS tedesche mentre pregano rivolti alla Mecca. Fu scattata a Neuhammer am Queis – oggi in territorio polacco – nel 1943 durante l’addestramento. La 13a era una divisione alpina,…

Infografiche Le parole migliori per far crescere la audience online di Redazione Fonte prdaily.com…

Mappamondo Agcom, nuovo aggiornamento della ‘broadband map’ nazionale di Redazione Agcom ha rilasciato un importante aggiornamento della broadband map, ossia la banca dati che consente la visualizzazione dello sviluppo delle reti di accesso ad Internet, fisse e mobili, su tutto il territorio italiano, a livello di singolo indirizzo. Le novità riguardano sia l’upgrading di alcune…

Mappamondo Economia circolare in Italia, al via consultazione pubblica fino al 1° ottobre di Redazione Al via la consultazione pubblica sul documento “Economia circolare e uso efficiente delle risorse – Indicatori per la misurazione dell’economia circolare”, realizzato dai Ministeri dell’Ambiente (MATTM) e dello Sviluppo Economico (MISE) con il supporto tecnico-scientifico dell’ENEA e il contributo di…