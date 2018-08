Dailyletter n. 3482 del 1° agosto 2018

Alla fine il colpo di scena (annunciato) c’è stato. Questa mattina la Commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente del servizio pubblico RadioTv. La sua ratifica non è, quindi, avvenuta perché in Commissione non è stato raggiunta la maggioranza dei 2/3,…

Per i tifosi delle squadre di Serie A è arrivato il momento di iniziare a compilare l’agenda, a pensare di sottoscrivere abbonamenti e a organizzarsi per vedere le partite in Tv, su Sky e Dazn. Sono stati comunicati gli orari e dove vedere le prime tre partite del campionato, che inizierà il 18 agosto…

Libertà di modem, il Consiglio dell’Agcom dopo un’ampia consultazione pubblica, dà il via libera a nuove regole, che di fatto svincolano la scelta del router di accesso online da rete fissa dall’abbonamento del provider di connettività. Si tratta di una grossa novità, in linea con il regolamento Ue…

Tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti guidati da Donald Trump non corre buon sangue. Non solo per la guerra dei dazi, per il momento scongiurata su tutto, tranne sulle automobili, e per le continue multe inflitte dall’Antitrust Ue alle principali società hi-tech statunitense: da Microsoft ad Apple fino…

La trasformazione digitale del settore manifatturiero avanza a grandi passi e si susseguono gli studi di settore per capirne trend ed evoluzioni. Come evidenziato da uno studio IDC, gli investimenti mondiali in servizi e tecnologie abilitanti la digital transformation (DX) aumenteranno del 16,8% quest’anno…