Dailyletter n. 3475 del 23 luglio 2018

Sky si conferma la “casa” della Serie A. L’emittente ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite del campionato per ogni giornata – con 16 big match su 20 a stagione – e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League,…

In aumento del 10% a 7,2 miliardi di euro gli investimenti complessivi degli operatori Tlc nel 2017 trainati dalla banda ultralarga. Un incremento annuo che di fatto sarebbe ancora più consistenti, pari al 35%, se si considerano anche gli investimenti per il rinnovo delle concessione delle frequenze…