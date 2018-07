Dailyletter n. 3465 del 9 luglio 2018

Telecoms La via stretta di Genish. Il disegno acrobatico della sua rete unica di Raffaele Barberio Amos Genish, Amministratore delegato di Telecom Italia (TIM), non è certamente in una situazione facile. La cronaca delle ultime settimane lo conferma e per la verità non sembra che egli stia facendo molto per uscirne. Va innanzitutto considerato che è un amministratore delegato in minoranza nel…