Dailyletter n. 3463 del 5 luglio 2018

Media Copyright, riforma Ue stoppata a Strasburgo e rimandata a settembre. Scontro Governo-PD di Flavio Fabbri In molti si aspettavano un nulla di fatto e più o meno è andata così. Oggi la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato no all’avvio dei negoziati tra lo stesso Parlamento, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea sulla proposta di riforma del copyright, con 278 voti favorevoli, 318…

Internet Data retention, fa scalpore la Russia ma in Italia è molto peggio di Raffaele Barberio Il Foglio del 3 luglio pubblica l’allarmato articolo “In Russia saranno registrate le conversazioni telefoniche di tutti e archiviate per sei mesi”. Molti timori, in cui si riporta: “Da domenica in Russia ogni chiamata, messaggio o chat finisce nel database delle compagnie di telecomunicazioni che per…

Media Copyright, le razioni dall’Italia al voto contrario del Parlamento UE di Flavio Fabbri Oggi si è concluso il primo iter della contestata riforma del diritto d’autore in Europa. La plenaria del Parlamento europeo ha respinto il testo approvato dalla Commissione Jure e ora si dovrà attendere settembre per un nuovo voto. Un iter molto contrastato, quello di questo testo proposto…

Cybersecurity Cybersecurity, 3,5 milioni di posizioni scoperte entro il 2021 di Piero Boccellato Il cybercrime potrebbe diventare una grande opportunità di carriera per tutti i professionisti del settore, ma anche un’importante sfida per le aziende che dovranno saper affrontare questa carenza di personale qualificato. Lo dicono i numeri di Wyser (Gi Group) che ha realizzato un’analisi…

Internet Digital Crime. La difesa nei processi per truffa online e frode informatica di Paolo Galdieri, Avvocato, Docente di Informatica giuridica, LUISS di Roma Questo articolo fa parte di una serie di scritti su come difendersi nel processo rispetto alle contestazioni di determinati crimini digitali. Per consultare tutti gli articoli dedicati al tema clicca qui. Ormai quotidianamente apprendiamo di operazioni di Polizia e di processi relativi a…

Internet dcx. La realtà aumentata è il prossimo step della customer experience di Neosperience Team Per individuare la prossima grande rivoluzione nella customer experience, basta osservare con attenzione l’ultimo modello del telefono che ha cambiato il nostro modo di comunicare: l’iPhone X, accompagnato dalla nuova versione del sistema operativo di casa Apple, dimostra che le nostre interazioni digitali…

Media Vivendi-Mediaset, la sentenza del Tar sul ricorso francese contro Agcom dopo l’estate di Paolo Anastasio Vivendi dovrà attendere qualche mese prima di sapere in che modo ricalibrare la sua strategia in Italia. Il verdetto del Tar del Lazio sul ricorso fatto da Vivendi contro la decisione di Agcom che ha imposto al gruppo di Vicent Bollorè di diminuire le sue quote in Tim o Mediaset non sarà pronto prima…

Telecoms Tim, il Tar del Lazio sospende la multa Golden Power da 74,3 milioni di Redazione E’ sospesa l’esecuzione del provvedimento con la quale la Presidenza del Consiglio ha inflitto a Tim una multa dal 74,3 milioni per la violazione degli obblighi relativi alla normativa sui poteri speciali (Golden Power) legata alla mancata comunicazione da parte del socio Vivendi dell’assunzione del…

Smart City Smart city, summit Italia-Germania a Berlino su energia pulita, guida autonoma e beni pubblici digitali di Flavio Fabbri Entro il 2030 oltre due terzi dell’intera popolazione umana abiterà in aree urbane. In tutte le città del mondo si avranno 2,5 miliardi di nuovi residenti nel 2050. L’80% dell’energia mondiale sarà destinata al fabbisogno delle grandi metropoli globali. Su questi numeri si aperta la prima conferenza…

Media Asta 5G, anche ReteCapri fa ricorso al Tar su nuovo piano frequenze di Paolo Anastasio Dopo Mediaset e Cairo, anche ReteCapri fa ricorso al Tar contro la delibera Agcom 137/18, che prevede l’avvio del nuovo piano frequenze nazionale che implica la cessione della banda 700 Mhz dai broadcaster alle telco entro il 2022. Il ricorso, con cui ReteCapri chiede un risarcimento di 31 milioni di…

Telecoms 5G in Svezia, asta per la banda 700 Mhz a dicembre di Paolo Anastasio Il regolatore svedese dei servizi postali e delle comunicazioni (PTS) ha pubblicato l’invito per l’asta 700 Mhz. Il termine ultimo per manifestare interesse è fissato per il 5 novembre, mentre la gara inizierà il 5 dicembre. Saranno distribuiti in totale 60 Mhz di spettro. PTS ha fissato un tetto…

Internet Tecnologie 4.0, utilizzate solo dall’8% delle imprese italiane. Incentivi sfruttati nel 60% dei casi di Flavio Fabbri L’Italia 4.0 non decolla. La stragrande maggioranza delle imprese non ha ancora deciso di investire in queste tecnologie, ne quindi di immergersi nel processo di trasformazione digitale ormai in atto in tutto il mondo. Sono questi i primi risultati dell’indagine promossa dal Ministero dello…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Rain at Noon di Neosperience Team Rain at Noon, storie ed avventure tra carta e digitale. J.S.Cheng è una giovane designer franco-cinese, che ama i film e i libri ma è particolarmente affascinata dalla sperimentazione di nuove tecnologie, usate con grande maestria nell’ottica di trovare “nuovi modi” per raccontare storie st…

StarTech – l’oroscopo di key4biz Oroscopo del 6 luglio 2018 di Fabienne Pallamidessi Gemelli, Leone, Capricorno e Acquario e Pesci: eccezionali veramente oggi! Cancro, Vergine e Pesci: pensate ai vostri interessi! Toro e Bilancia: non lasciatevi sopraffare dall’emozione! Ariete, Scorpione e Sagittario: usate la testa!

Finestra sul mondo Paura della Brexit per Jaguar Land Rover, L’Ocse lancia l’allarme sul lavoro precario in Spagna, Macron e i giovani africani di Agenzia Nova Brexit, Jaguar Land Rover avverte che sono a rischio investimenti per 80 miliardi di sterline

05 lug 10:57 – (Agenzia Nova) – La principale azienda automobilistica britannica, Jaguar Land Rover, nella serata di ieri mercoledi’ 4 luglio ha lanciato un severo avvertimento al governo: un’uscita traumatica…

Infografiche La crescita dell’Internet of Things: 1998-2020 di Redazione Infografica in inglese. …

Mappamondo Al via il progetto di Fondazione Merloni e Fondazione Vodafone per rilanciare l’Appennino e le aree colpite dal sisma di Redazione Sono tre gli innovativi progetti digitali presentati oggi dal Presidente di Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni, e dal Presidente di Fondazione Vodafone Italia, Enrico Resmini, ideati per rilanciare l’Appennino e le aree colpite dal sisma. “Save the Apps” nasce dall’obiettivo…

Mappamondo Santa Sede, Paolo Ruffini nuovo Prefetto del Dicastero per la Comunicazione di Redazione Papa Francesco ha nominato oggi 5 il nuovo Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. È Paolo Ruffini, finora direttore di TV2000, rete televisiva della Conferenza episcopale italiana. «Quella di Paolo Ruffini è una scelta importante, segno di una Chiesa sempre più in…

Mappamondo FEP, Rudy Vanschoonbeek è il nuovo Presidente di Redazione L’Assemblea generale della Federazione degli editori europei (FEP), riunita a Berlino, ha eletto il suo presidente: l’editore fiammingo Rudy Vanschoonbeek, della casa editrice Uitgeverij Vrijdag (Belgio). Nel board della FEP è stato riconfermato, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Editori (AIE),…

Mappamondo Unical, presentato il corso di Laurea magistrale in Intelligence e analisi del rischio di Redazione E’ stato presentato ieri nella sala stampa dell’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria il corso di Laurea magistrale d’Italia in Intelligence e analisi del rischio. A moderare i lavori, il direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, Roberto Guarasci, che ha…

Mappamondo Ricavi pubblicità, continua la crisi della stampa. A maggio calo del -8,2% di Redazione Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa registra un calo del -8,2% nel periodo gennaio-maggio 2018, se raffrontato con il corrispettivo 2017. Lo segnalano i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano un andamento negativo sia a fatturato -7,9% che…

Who is who Veronica Diquattro di Redazione Responsabile in Italia,

Dazn

Veronica Diquattro è stata nominata nuovo vice presidente esecutivo di Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming di proprietà di Perform, Prima del suo ruolo di Managing Director per l’Europa Meridionale e orientale, Veronica…

Recensiti Rollingstone.it di Piero Boccellato E’ la versione italiana web della più importante rivista musicale al mondo, nata a San Francisco nel 1967 da Jann Simon Wenner e dal critico musicale Ralph J. Gleason. In Italia la rivista è stata pubblicata per la prima volta nel 1980,fondata da Franco Schipani e Joseph Lodato. Attualmente…

Bibliotech Il fattore umano nella cybersecurity di Redazione Di Gerardo Costabile, Ilenia Mercuri Editore: Independently published Data di pubblicazione: luglio 2018 ISBN-13: 978-1983349362 Pagine: 116 Prezzo: € 15,59 Negli ultimi anni sono aumentati i tentativi di aggressione degli utenti sulla rete Internet. Mentre da un…