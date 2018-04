Dailyletter n. 3407 del 12 aprile 2018

Media Diritti Serie A, Sky verso un’offerta ‘importante’ (anche per il digitale?) di Luigi Garofalo “Un’offerta importante” per aggiudicarsi il pacchetto per il satellitare, comprendente le 380 partite del campionato di Serie A, più uno dei due pacchetti per il digitale, pagando a parte la possibilità di confezionare in proprio il prodotto editoriale e di commercializzare la pubblicità. Per acquistare…