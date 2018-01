Dailyletter n. 3355 del 29 gennaio 2018

Nazionalizzare la rete 5G degli Usa, sotto il controllo diretto del Governo federale, per creare una rete unica ben protetta dalla Cina, la prima minaccia globale in termini di cybercrime per gli Stati Uniti nonché primo competitor nello sviluppo del 5G. Questa la proposta avanzata dal National Security…

Internet Data privacy day, 13 consigli per tenere sicuri i dati della tua azienda di Piero Boccellato Il 28 gennaio, come ogni anno, si è festeggiato il Data Privacy Day (noto in Europa come Data Protection Day), festa internazionale nata per sensibilizzare e promuovere le migliori pratiche in materia di privacy e protezione dei dati. Attualmente (nel 2018) è osservata negli Stati Uniti , in Canada ,…