Dailyletter n. 3352 del 23 gennaio 2018

Tanto rumore per nulla. La battaglia dell’Agcom contro la fatturazione a 28 giorni, rilanciata nel decreto fiscale del 4 dicembre con l’obbligo per legge di tornare alla bolletta mensile per i servizi Tlc (fissi e mobili), non ha prodotto alcuna variazione sulla spesa che i consumatori dovranno sborsare…

Gli smartphone e i tablet in classe ‘accelerano l’apprendimento’? Come sostiene la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che ha sdoganato l’utilizzo dei dispositivi mobili a scuola, senza neanche presentare una ricerca che dimostri gli effetti positivi di questi device in classe.

Ammonterebbero a meno di 800 milioni di euro a stagione le offerte per il bando domestico per i diritti tv della Lega Serie A del triennio 2018/21. Una cifra, riferisce l’Ansa, ben al di sotto del miliardo e 50 milioni della base d’asta cui puntavano Lega e Infront, con l’assemblea dei club che a questo…

Si è aperta oggi a Davos, in Svizzera, l’edizione 2018 del World Economic Forum. Fino a venerdì prossimo, capi di Stato e di Governo, imprenditori, banchieri e uomini della finanza, si incontreranno per confrontarsi su alcuni dei temi più rilevanti per il futuro dell’economia e dell’innovazione…

Nonostante sia il negozio online più grande al mondo, insieme al ‘cinese’ Alibaba, Amazon ha visto, negli ultimi cinque anni, una diminuzione di circa l’1% dei margini di profitto, scrive Fortune. In realtà è riduttivo definire la società fondata da Jeff Bezos un sito di eCommerce, perché, come diversi…

Dopo le misure prese a novembre dell’anno passato e volte a garantire la tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, incoraggiando in tal modo le imprese europee, in particolare le PMI e le startup, a investire in innovazione e creatività, la Commissione europea ha annunciato ieri ulteriori…

Se il 2017 è stato l’anno stellare del Bitcoin, il 2018 ha fatto registrare, per il momento, tracolli e riprese per la criptovaluta e Stati, come la Cina, che hanno vietato il trading alle banche. C’è dunque tanta confusione sulla moneta digitale dovuta anche a un overload informativo sul tema.

Siamo al 20° posto nel mondo tra i Paesi più innovativi da un punto di vista economico e tecnologico. L’edizione 2018 del Bloomberg Innovation Index vede l’Italia in crescita e soprattutto in risalita di ben quattro posizioni rispetto l’anno passato, mettendo a segno la miglior performance tra i primi…