Dailyletter 3720 del 27 Agosto 2019

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ieri alla stampa del vertice del G7 che è stato raggiunto con gli Stati Uniti un nuovo accordo per la Web Tax, tassa recentemente entrata in vigore in Francia lo scorso 12 luglio. La Web Tax è un’imposta che impone un prelievo del 3% dei ricavi…

Facebook sta sviluppando una nuova app di messaggistica chiamata “Threads” che ha lo scopo di promuovere una condivisione più stretta e costante tra gli utenti e i loro amici più cari. La notizia è stata riportata dal sito americano The Verge, e spiega come Threads (letteralmente ‘Discussioni’),…