Dailyletter 3712 del 1 Agosto 2019

Sono stati hackerati dati personali di milioni di persone di Capital One, banca americana con Sede in Virginia. L’azienda, attraverso un comunicato diffuso il 30 luglio, ha dichiarato che l’incidente ha colpito circa 100 milioni di persone negli Stati Uniti e 6 milioni in Canada. Nomi, indirizzi,…

Internet Cessione dati in cambio di soldi, Garante Soro chiama in causa l’Europa sull’app “Weople” di Flavio Fabbri Un caveau personale, uno spazio sicuro e protetto in cui depositare i nostri dati digitali per averne il pieno controllo in ogni momento del giorno. Così è presentata sul sito web ufficiale l’applicazione “Weople”, che si pone l’obiettivo di tutelare i dati personali, come bene patrimoniale e come risorsa…