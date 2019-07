Dailyletter 3711 del 31 luglio 2019

Internet Di Maio annuncia ricorso al Tar contro Agcom, ma i termini sono scaduti da oltre un mese. Perché non vieta il gioco d’azzardo? di Luigi Garofalo “Se il ministro Di Maio avesse davvero a cuore, come dice, il futuro dei nostri figli, avrebbe fatto inserire nel decreto Dignità non il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo, ma il divieto del gioco d’azzardo. Ma il ministro Di Maio non ha avuto questo coraggio e ha adottato una soluzione…

Internet L’alleanza ‘Five Eyes’ chiede l’accesso backdoor a WhatsApp e ad altre comunicazioni crittografate di Piero Boccellato I paesi membri di Five Eyes hanno chiesto alle aziende tecnologiche di aiutare le agenzie di intelligence fornendo loro accesso speciale e backdoor di WhatsApp e ad altre comunicazioni crittografate. Il gruppo ha anche avvertito che la mancata osservanza metterebbe a rischio la vita di migliaia di…

Internet Indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Lo speciale video di Luigi Garofalo La presentazione dell’indagine 2018 Ipsos per la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) è stata anche l’occasione di confronto tra le associazioni di categoria e rappresentanti dell’industria per proporre nuove strategie di contrasto alla pirateria audiovisiva digitale…

Internet 5G, JMA Teko presenta ‘IOTA’. Il videoracconto dell’evento di presentazione a Bologna di Piero Boccellato Lo Speciale con il videoreportage e le videointerviste dell’evento di presentazione della prima tecnologia al mondo in building 5G ad onde millimetriche una soluzione all’avanguardia sviluppata dai team di JMA Teko e Phazr. L’annuncio è stato effettuato nel corso dell’evento “5G…NOW!” svoltosi…

Internet Fascicolo sanitario elettronico, per ritirare i farmaci basta il codice a barre (anche da smartphone) di Flavio Fabbri Sempre più semplice e diretto il rapporto tra cittadini e sanità in Emilia Romagna: è da luglio 2019 che si può fare a meno della ricetta cartacea per la prescrizione dei farmaci, basta infatti mostrare al farmacista il barcode visibile sul fascicolo sanitario elettronico (Fse).Si tratta di ricette…

Internet Poste italiane: “+12% di ricavi da recapito pacchi e +11% da pagamenti digitali’ di Luigi Garofalo La trasformazione digitale che l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha avviato in Poste italiane sta avendo un impatto positivo sull’utile del Gruppo. Più 12% di ricavi da recapito dei pacchi eCommerce, con il comparto B2C in rialzo del 22,6%, e +11,2% di ricavi da pagamenti digitali. Questi sono…

Internet Obsolescenza programmata, Rustichelli (Antitrust): “Fondamentale l’obbligo di indicare la durata di vita di un prodotto” di Flavio Fabbri Sono anni che se ne parla, ma tutti ne sono al corrente, ma poco ancora si è fatto per affrontare concretamente il tema spinoso dell’obsolescenza programmata dei prodotti tecnologici, soprattutto elettrici ed elettronici. La percezione di una “durata di vita programmata” di tali beni di consumo è…

Internet Smartphone, Google Pixel 4 funzionerà davvero senza touch? di Piero Boccellato Il futuro smartphone di Google intende cambiare il mondo degli dispositivi mobili. Come? Con la nuova tecnologia sviluppata da Mountain View che gli consente di essere utilizzato senza le mani. Lunedì Google ha caricato un video su Youtube che mostrerebbe le funzionalità del prossimo telefono: il…

Internet Piattaforme web e pratiche commerciali, nuove norme Ue a tutela di un milione di imprese di Flavio Fabbri A partire dal 12 luglio 2020 troverà applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il Regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.Si tratta delle nuove norme sulle relazioni piattaforme-imprese, tese a garantire il diritto…

Internet iF Social Impact Prize, 50mila euro per pubblicizzare progetti sociali di Sercam Advisory IF Design, organizzazione con base ad Hannover, da oltre 60 anni promuove la competizione internazionale di design denominata “iF Design Award”. Inoltre, attraverso l’iF Social Impact Prize mette in palio 50mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in grado di affrontare nel modo migliore le…

Media Responsabilità delle video sharing platform: il Tribunale delle Imprese di Roma decide dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Mediaset c. Yahoo! di Alessandro La Rosa (Studio Previti) I FattiI video di RTI oggetto di causa sono stati caricati sulla piattaforma francese da utenti privati a partire dal 2006 e in alcuni casi sono rimasti online fino al 2013.Una volta verificata la presenza di video non autorizzati, RTI ha inviato alla piattaforma di video-sharing francese plurime diffide…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Enlight Pixaloop di Neosperience Team Ultimamente i media nazionali hanno parlato del successo planetario di FaceApp che, grazie alla tecnologia del face recognition, è riuscita a mostrarci, non si sa con quanta precisione, come sarà il nostro aspetto da anziani. Tantissime, però, sono le applicazioni che si basano sulla tecnologia machine…

Mappamondo Microrobot e corpo umano, ecco la nuova frontiera della medicina in Italia di Redazione Key4biz Immagini più chiare e definite per garantire un controllo più preciso dei microrobot che navigano all’interno del corpo umano e sono chiamati a eseguire terapie localizzate. Grazie a uno studio coordinato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’ETH di Zurigo…

Mappamondo Cloud, principali vulnerabilità e problemi di sicurezza di Redazione Key4biz Pubblicati i risultati del Cloud Security Report che raccoglie le sfide che i team di sicurezza aziendale devono affrontare per proteggere i dati, i sistemi e i servizi pubblici nel cloud. Mentre i provider di cloud pubblici espandono i loro servizi di sicurezza per proteggere le loro piattaforme,…