Dailyletter 3705 del 23 luglio 2019

Internet Alessandro Morelli (Lega): ‘Un pacchetto di proposte di legge su digitale e Tlc per la sovranità digitale’ di Luigi Garofalo “L’Italia deve mettere la quinta sulle tematiche digitali!”, così Alessandro Morelli, presidente della commissione Tlc alla Camera, ha annunciato il pacchetto di proposte di legge della Lega sulle nuove frontiere del digitale e delle telecomunicazioni che domani presenterà insieme ai deputati Massimiliano…

Internet Sogei: ‘Per la prima volta mostriamo il data center di 4.500 mq, che custodisce i dati fiscali e tributari degli italiani e imprese’ di Luigi Garofalo “È la prima volta che apriamo le porte del data center, di 4.500 metri quadrati, ai cittadini”, con queste parole Paolino Iorio, Direttore Service & Technology Innovation Hub di Sogei, mostra, alle telecamere della trasmissione Coffee Break in onda su La7, il cuore della società di Information and…

Telecoms 5G, a Boris Johnson (da domani premier Uk) la decisione su Huawei di Luigi Garofalo Spetterà a Boris Johnson, che da domani sarà il nuovo premier britannico e quindi anche a capo del National Security Council, la decisione finale sul ruolo che Huawei può svolgere nella costruzione delle reti mobili 5G in Gran Bretagna. Ad aprile il National Security Council, presieduto allora da…

Telecoms 5G, a ottobre il primo Rapporto di 24 Stati Ue sulla sicurezza delle reti di Flavio Fabbri Dopo una prima fase di valutazione sul livello di sicurezza nazionale delle reti 5G all’interno di 24 Stati membri dell’Unione europea (Ue), si attende ora per il 1° ottobre 2019 la pubblicazione di un Rapporto generale sull’argomento.Sulla base delle informazioni ricevute, gli Stati membri, in…

Internet Ren Zhengfei, il ceo di Huawei: ‘Con il 5G abbiamo superato gli Usa ed è difficile da accettare’ di Luigi Garofalo “Non abbiamo reti negli Usa, né intendiamo vendere i prodotti 5G lì. Come potremmo minacciare la sicurezza nazionale?” “Gli Usa sono stati leader globali nel 3G e nel 4G. Huawei lo è nel 5G e ciò è difficile da accettare. Guidavano la tecnologia e potevano fare intelligence e raccogliere informazioni….

Media Rai 4K prende il volo su tivùsat, inizia la programmazione dedicata all’Ultra HD di Flavio Fabbri Sport, cultura, educational, fiction e viaggi, Rai 4K allarga la sua programmazione e diventa a tutti gli effetti un canale ricco di eventi speciali e produzioni realizzate con il contributo di Rai Com e delle Sedi regionali Rai, dedicate totalmente all’esaltazione della tecnologia Ultra Highg Definition…

Internet Fortune Global 500: con 129 aziende è la Cina il Paese leader e l’80% sono di proprietà statale di Flavio Fabbri La nuova graduatoria di “Fortune Global 500” è di quelle che segnano la storia: per la prima volta la Cina surclassa gli Stati Uniti per numero di aziende in classifica, 129 a 121. Un risultato incredibile (anche se 10 sono taiwanesi, il che non significa automaticamente ‘cinesi’), se si pensa che dieci…

Internet Google in Russia continua a indicizzare siti di film e programmi tv piratati. Multata con 11mila dollari di Luigi Garofalo “Oltre un terzo dei siti vietati sono ancora visibili nei risultati di ricerca”, con questa motivazione l’Autorità russa delle Tlc e delle comunicazioni, Roscomnadzor, ha multato Google con 700mila rubli, circa 11mila dollari. Tra questi siti vietati dall’agenzia federale molti che permettevano la visione…

Internet Stranger Things 3 mette “sottosopra” le regole del marketing di Neosperience Team La terza stagione di Stranger Things, uscita il 4 luglio, è stata un successo planetario. Netflix ha calcolato che nei primi tre giorni dalla pubblicazione più di 40 milioni di utenti l’hanno vista, segnando così un nuovo record per la piattaforma. Ma da cosa deriva il suo successo? Sicuramente i…

Internet Caldo estivo, consumi elettrici in crescita del 3% in Italia. Autonomia energetica all’88% di Flavio Fabbri Il mese di giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato negli ultimi 140 anni. Secondo il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la temperatura media globale sul pianeta Terra è aumentata nel mese di giugno di 0,95°C e ha fatto molto caldosoprattutto in Europa, in Africa e Sud America,…

Contributors Presentata la nuova edizione delle “Giornate degli Autori”. Budget di questa edizione: 600mila euro, ma a chi serve? di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, alla Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, affollata conferenza stampa delle “Giornate degli Autori”, giunte alla 16ª edizione. Come accade dal 2004, nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si svolgono le “Giornate degli Autori” (che si sviluppano dal 28…

Internet Trasformazione digitale tra sfide e vantaggi, le strategie scelte dalle imprese di Andrea Tomassi La tecnologia digitale ha completamente frammentato l’architettura di molte industrie. Di conseguenza, le imprese trovano sempre più difficile sviluppare la loro strategia in tali nuovi ambienti. Le fonti tradizionali di concorrenza sono divenute fragili. Ad esempio, il vantaggio posizionale, cioè…

Internet I dieci libri di marketing da leggere quest’estate di Andrea Boscaro – The Vortex L’estate è il tempo del riposo, ma anche della riflessione in vista dell’anno successivo ed ecco perchè non riuscirei a viverla al meglio senza una abbondante lista di libri da leggere fra un rifugio e l’altro del mio agosto alpino. Li elenco e invito chi voglia suggerire nuovi titoli a…

Mappamondo RainBO Life, presentati a Bologna i risultati finali del progetto coordinato da Lepida e Comune di Redazione Key4biz Si è tenuta presso la sala Risorgimento del Museo Civico Archeologico di Bologna, la conferenza finale del progetto “RainBO Life”, coordinato da Lepida, con partner Arpae Emilia-Romagna – Servizio Idro-Meteo-Clima, Nier Ingegneria, Meeo e Comune di Bologna. Dopo tre anni di intense attività di…