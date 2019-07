Dailyletter 3703 del 19 luglio 2019

Telecoms Cardani (Agcom): ‘Rete unica Tim-Open Fiber? Passo indietro con il controllo all’incumbent’ di Luigi Garofalo Dal presidente dell’Agcom arriva uno stop all’eventuale controllo di Tim della rete unica di telecomunicazioni in fibra, che potrebbe nascere dalla combinazione delle infrastrutture del gruppo guidato da Luigi Gubitosi e da Open Fiber. “Se l’incumbent controllerà la nuova struttura non solo…

Cybersecurity Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl cybersecurity: le 5 novità di Piero Boccellato Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un disegno di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo introduce disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi…

Telecoms 5G, Roberto Viola (UE): “Avviate 147 sperimentazioni in Europa, attesi fino a 100 miliardi l’anno di investimenti privati entro il 2025” di Flavio Fabbri Già entro la fine dell’anno in corso avremo modo di sperimentare i primi lanci commerciali della rete 5G in alcune delle principali città europee. Una tecnologia verso la quale nutriamo grandi aspettative, in termini di crescita economica e industriale, nuovi servizi, creazione di posti di lavoro e…

Internet Amazon, come fa la Svizzera a metterla in difficoltà per tutelare gli operatori eCommerce nazionali? di Luigi Garofalo In un momento storico in cui cresce l’esigenza di tutelare le imprese nazionali dai monopoli degli Over the Top, che continuano ad eludere le tasse nei Paesi in cui fanno business, dalla Svizzera arriva una bella lezione, evidenziata oggi da Affaritaliani.it. L’anno scorso il Governo di Berna ha…

Internet Web Tax, al G7 spunta accordo di ‘principio’ sull’imposta minima globale nel 2020. Meglio una tassa nazionale di Luigi Garofalo Le attività delle multinazionali, in particolare quelle attive nel digitale, vanno tassate anche quando non hanno una “presenza fisica” in un Paese, con un’imposta minima globale. Questo è l’accordo di “principio” con cui i ministri finanziari di Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Giappone e Usa…

Telecoms Come scegliere i servizi di telefonia per le aziende? I 10 errori da non fare di Gabriele Dini, Communication and Media Relation Quali sono gli errori più comuni che commettono le aziende quando scelgono i servizi di telefonia mobile? Dai costi nascosti, alle rimodulazioni del contratto che cambiano, a sottoscrivere contratti di durata da 24 a 30 mesi con tutto illimitato. Come evitare di cadere in uno di questi trappoloni?…

Internet Accenture lancia i “Forward Building”: 360 milioni di investimenti per l’innovazione degli spazi di lavoro di Flavio Fabbri Arricchire l’esperienza professionale dei propri dipendenti e abilitare nuovi modelli di lavoro che, attraverso elementi come la co-creazione e la collaborazione, permettono di comprendere le esigenze dei clienti e offrire, in tempi rapidi, soluzioni innovative per risultati sempre soddisfacenti.È questo…

Media “Quella notte sulla Luna”: sabato 20 luglio evento 4K in esclusiva su Tivùsat, con Piero e Alberto Angela di Flavio Fabbri Si riunisce la famiglia di conduttori e divulgatori più famosa d’Italia: domani, sabato 20 luglio, per i 50 anni dall’allunaggio dell’equipaggio dell’Apollo 11, andrà in onda su Rai 4K di Tivùsat (e su Rai Uno sul digitale terrestre) lo speciale di Ulisse “Quella notta sulla Luna”, con Piero e Alberto…

Internet Società a responsabilità limitata, possono nascere anche online e a costo ridotto di Flavio Fabbri In base alla Direttiva dell’Unione europea 1151 di giugno 2019, alla tradizionale procedura di costituzione di una società a responsabilità limitata (o srl), si dovrà obbligatoriamente affiancare la possibilità di sfruttare una procedura totalmente online.Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione…

Internet Banda ultralarga sull’Appennino bolognese, Lepida connette Gaggio Montano di Flavio Fabbri Da oggi il Comune di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese, è servito dalla banda ultralarga (Bul). Inaugurata nell’are industriale della cittadina, la rete ultraveloce voluta dalla Regione Emilia Romagna e realizzata da Lepida strappa un altro pezzettino di territorio al digital divide, restituendolo…

Energia Fine del mercato tutelato di luce e gas, gli italiani lo sanno? di Davide Raia SosTariffe.it La fine del mercato tutelato di luce e gas è sempre più vicina. Come previsto dalla normativa, infatti, il regime di Maggior Tutela cesserà di esistere a partire del prossimo mese di luglio 2020 quando tutte le utenze dovranno passare al Mercato Libero dell’energia. Dai sondaggi realizzati dall’istituto…

Internet Cloud, IBM e AT&T siglano un’alleanza strategica di Redazione Key4biz IBM e AT&T oggi hanno annunciato un’alleanza strategica pluriennale. In base all’accordo, AT&T Communications si avvarrà dell’esperienza di IBM per modernizzare le applicazioni software interne della divisione AT&T Business Solutions, rendendole compatibili per la migrazione su IBM Cloud….

Media Violenza sulle donne, il Governo lancia un piano da 40 milioni di euro di Angelo Zaccone Teodosi Conferenza stampa affollata, giovedì pomeriggio 18 luglio, a Palazzo Chigi, per la presentazione del piano operativo contro la violenza sulle donne: sul tavolo di presidenza, la Ministro per la Pubblica Amministrazione, la senatrice Giulia Bongiorno, ed il Sottosegretario alle Pari Opportunità, il…

Internet GDPR e protezione dei dati, al via il corso online di Unitelma Sapienza e Guardia di Finanza di Piero Boccellato Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, comunemente denominato GDPR, che impone a tutte le organizzazioni, pubbliche e private della Comunità Europea, un trattamento attento ai dati personali. Fin dai primi mesi del 2018 organizzazioni e…

Telecoms Che televisione guardiamo? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Una cosa è sicura: bisognerà aggiornare anche la fraseologia, perché “guardare la televisione” indica sempre di più un’attività non totalitaria, sicuramente parziale, in qualche caso solo residuale – o addirittura assente del tutto. Che si tratti di un film, di una partita di calcio, di una serie tv…

Internet Xiaomi lancia il nuovo Mi A3: un nuovo best buy della fascia media? di Silvio Spina SosTariffe.it Xiaomi è riuscita ad ottenere degli ottimi risultati anche al di fuori dei propri confini nazionali e negli ultimi anni, grazie all’ottimo lavoro in termini di immagine e marketing, è uno dei brand più apprezzati anche all’estero. Il colosso cinese, quindi, prosegue la sua corsa commerciale e tecnologica,…

Internet Agricoltura sociale, online il bando della regione Emilia Romagna di Sercam Advisory Il tipo di operazione sostiene la cooperazione tra enti pubblici e aziende agricole per mettere a disposizione della collettività strutture aziendali agricole adeguatamente ristrutturate in funzione dei servizi sociali e assistenziali, previsti dalla programmazione comunale. Soggetti beneficiari…