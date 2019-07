Dailyletter 3702 del 18 luglio 2019

Telecoms Ue, multa da 242 milioni di euro a Qualcomm per abuso di posizione dominante di Piero Boccellato Qualcomm ha ricevuto un’altra multa dall’UE per violazione della concorrenza. In una lunga inchiesta durata dieci anni, la Commissione europea ha multato la società di 242 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato nei chipset 3G. L’accusa Secondo la Commissione…

Telecoms Fibra e 5G. Bassanini (Open Fiber): ‘Una rete unica a disposizione di tutti’ di Luigi Garofalo “Oggi noi abbiamo bisogno di una forte accelerazione sulle infrastrutture di ultima generazione, che sono la fibra, fino alle case e gli uffici, e il 5G. Per far questo la soluzione migliore è di avere un’unica rete, a disposizione di tutti, nel quale confluiscono gli asset di tutti gli operatori di…

Telecoms 5G, Gubitosi: ‘L’accordo Tim-Vodafone entro il primo agosto’ di Luigi Garofalo “Avevamo preso un impegno con il mercato e abbiamo detto che avremmo fatto tutto il possibile per portarlo a completamento entro il nostro consiglio di amministrazione del primo agosto e sarà cosi”. In questo modo Luigi Gubitosi, Ad Tim, annuncia, nella nostra videointervista, la firma dell’accordo…

Media L’aumento dei prezzi non fa bene a Netflix. Giù abbonati negli Usa (-120 mila) e valore delle azioni (-10%) di Piero Boccellato Per la prima volta in 12 anni Netflix non è stata all’altezza delle aspettative nella crescita dei suoi clienti nel secondo trimestre, sia negli Stati Uniti, dove i clienti sono diminuiti per la prima volta, sia nelle operazioni internazionali. Lo evidenziano i risultati Q2 del secondo trimestre dove…

Internet 5G, il Governo cambia idea sul Golden Power: “Non sarà convertito in legge. Presto il Ddl cybersecurity” di Luigi Garofalo È in vigore dal 12 luglio, ma non sarà convertito in legge, così i suoi effetti decadranno. Ha una morte annunciata il nuovo Golden Power, che rafforza i poteri speciali nelle reti 5G. L’esecutivo ha cambiato idea. Il Governo “non intende insistere” per la conversione in legge del decreto Golden…

Internet Vodafone-Liberty Global, ok da Antitrust Ue. Il ceo Read: ‘Siamo il più grande operatore europeo di comunicazioni convergenti’ di Luigi Garofalo Via libera dall’Antitrust Ue all’acquisizione da parte di Vodafone degli asset tlc via cavo di Liberty Global per le attività in Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Romania. A dicembre la Commissione aveva aperto un’indagine approfondita sull’accordo. Nick Read, ceo di Vodafone Group: ‘Siamo il…

Internet Trojan, Bonafede accoglie molte delle soluzioni proposte dal Garante Privacy. Soro: ‘Apprezzamento, ma ora riforma organica’ di Luigi Garofalo Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha scritto al Garante Privacy per comunicargli l’intenzione di recepire molte delle soluzioni proposte dall’Autorità per limitare i rischi di un uso distorsivo dei software-spia: i captatori informatici, più conosciuti come trojan, come quello utilizzato…

Internet Libra, al G7 tutti uniti e tutti contro. Tria: ‘Presto un intervento’ di Piero Boccellato Tutti d’accordo. L’arrivo di Libra, la criptovaluta lanciata da Facebook, preoccupa i governi per le ripercussioni che potrebbe avere sul sistema finanziario. Dal G7 finanziario di Chantilly, a scagliarsi contro la nuova moneta digitale sono i ministri delle Finanze di 7 Paesi. “I miei timori…

Media Digitale terrestre 2.0: dal 2020 servono nuovi tv e decorder, già abilitati gli utenti tivùsat di Flavio Fabbri Dopo il grande switch off del 2012, la televisione si prepara ad una nuova grande rivoluzione tecnologica: il passaggio al Digital Broadcasting 2.0 (o DVB-T2), secondo quanto stabilito dalla Commissione europea, tale processo inizierà nel 2020 e si concluderà inderogabilmente entro il 2022. Un…

Internet Pirateria audiovisiva, Vimeo condannato a risarcire Mediaset con 5 milioni di euro di Luigi Garofalo Nuova affermazione di un editore a difesa dei propri contenuti. Il portale Vimeo, per la seconda volta nell’arco di pochi mesi, è stato condannato a risarcire Mediaset con quasi 5 milioni di euro per 498 video coperti da diritto d’autore caricati sul proprio sito senza alcuna autorizzazione. Lo ha…

Telecoms 5G, in Cina attesi 576 milioni di utenti entro il 2025. A Pechino attivate 5.300 base station di Flavio Fabbri La Cina è uno dei pochi Paesi al mondo che lancerà reti commerciali 5G nelle principali città del Paese entro la fine dell’anno, o nei primi mesi del 2020. Lo ha annunciato il Ministero dell’Industria e dell’Information technology a giugno, con l’assegnazione delle licenze ai principali operatori di…

Cybersecurity Swascan e le vulnerabilità di Huawei di Piero Boccellato Lo scorso 8 luglio gli esperti Swascan avevano identificato una serie di criticità sull’infrastruttura e sulle web app Huawei. Huawei, in un comunicato rilasciato il 15 luglio, ha dichiarato che “le vulnerabilità scoperte da Swascan scoperte sono irrilevanti per i prodotti e le soluzioni vendute…

Internet Perdita di dati per un data center su tre nel mondo nel 2018, cresce il cloud per la data protection di Flavio Fabbri Il 30% circa delle organizzazioni ha dichiarato di aver subito una perdita di dati a causa di interruzione di servizio nel data center durante lo scorso anno, mentre il 42% dei casi si è sperimentato un periodo più o meno lungo di inattività. Sono questi i risultati di una nuova indagine condotta…

Internet Economia circolare: 10 miliardi a sostegno da Bei, Cdp ed altri quattro istituti di credito Ue di Flavio Fabbri Da quest’anno e fino al 2023, l’economia circolare nell’Unione europea potrà contare su un fondo complessivo di 10 miliardi di euro messo a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), dalla nostra Cassa depositi e prestiti (Cdp), la polacca Bank Gospodarstwa Krajowego, il francese Gruppo…

Internet Buoni celiachia elettronici in Emilia Romagna, Lepida avvia la demeterializzazione di Flavio Fabbri La Regione Emilia Romagna ha avviato a luglio la distribuzione dei buoni celiachia elettronici. Il nuovo servizio è stato reso possibile dal progetto di dematerializzazione gestito da Lepida attraverso la piattaforma ARGeB (Archivio Regionale Gestione elettronica Buoni), che integra i diversi sistemi…

Internet Musei e tecnologie innovative, al via il bando ‘L’arte che accoglie’ di Sercam Advisory In Italia ci sono circa 4.889 musei, uno straordinario patrimonio artistico che però non risulta accessibile alle persone con difficoltà percettive e sensoriali. Ecco perché Fondazione TIM ha lanciato un bando volto a diffondere soluzioni innovative per rendere fruibili a tutti – in particolare persone…

Mappamondo Un algoritmo per le nomine trasparenti dei magistrati. La proposta di Aidr di Redazione Key4biz Basta con le correnti politiche, stop alle lottizzazioni, niente più discrezionalità. La nomina dei magistrati, dopo il caso Csm e il caos procure, rianima il dibattito sul settore giustizia – compreso il capitolo intercettazioni e trojan – e si alimenta grazie a svariate iniziative e proposte di riforma….