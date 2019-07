Dailyletter 3701 del 17 luglio 2019

Internet FaceApp, i like preferiti alla privacy ceduta per sempre alla società russa (Che usa i volti come cavie per l’IA) di Luigi Garofalo Un nuovo “gioco” sta contagiando oltre 80 milioni di utenti nel mondo e sta invadendo le bacheche dei social: invecchiare il proprio volto con FaceApp, un’applicazione disponibile su App Store e Google Play Store che grazie ad un’aggiornamento con le tecnologie di Intelligenza Artificiale offre una…

Internet Open Fiber: ‘Connesse 6,2 milioni di unità immobiliari. 1,6 milioni nelle aree Infratel’. E il Mise lavora al Bul per fase 2 di Luigi Garofalo Open Fiber ha connesso ad oggi alla fibra ottica circa 6,2 milioni di unità immobiliari, di cui nelle aree Infratel circa 1,6 milioni. È il dato aggiornato fornito dalla società, che spiega come nelle aree di mercato ‘A’ e ‘B’ la commercializzazione sia stata avviata in 84 città, numero che a fine anno…

Internet Accenture e Forum economico mondiale lanciano il white paper sulla blockchain e i suoi vantaggi di Flavio Fabbri Aiutare aziende ed organizzazioni a comprendere con maggiore precisione il valore della tecnologia blockchain per riuscire a creare un business case corrispondente a specifiche esigenze e aspettative. Il Forum economico mondiale (World Economic Forum o Wef) e Accenture hanno pubblicato il “Blockchain…

Internet Ipotesi concorrenza sleale, Commissione Ue avvia indagine su Amazon di Flavio Fabbri La Commissione europea ha aperto un’indagine formale su Amazon per valutare se l’utilizzo di dati sensibili relativi a rivenditori indipendenti che sfruttano la piattaforma di ecommerce del gigante americano violi le regole di concorrenza stabilite dall’Unione europea. La Commissaria europea per…

Internet ‘Far controllare Pc e arti artificiali con la mente a persone paraplegiche’. La nuova sfida di Elon Musk di Luigi Garofalo Impiantare chip in persone paralizzate, consentendo loro di controllare con la mente arti artificiali, telefoni o computer. Questo è l’obiettivo della nuova tecnologia presentata da Elon Musk, cofondatore di Tesla, ma anche alla guida di Neuralink, società che ha fondato per “non lasciare l’uomo indietro…

Internet Libra, i dubbi del Senato Usa: ‘Da pazzi lasciare carta bianca su conti correnti’ di Piero Boccellato Non solo il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il Garante privacy italiano, l’Ue, la Fed e addirittura Donald Trump. Adesso pure il Senato Usa appare scettico nei confronti del nuovo progetto di Facebook. In queste ore Facebook è stata interrogata dai senatori statunitensi, che hanno…

Telecoms ‘5G Italy’, parte il countdown della 2^ edizione. Roma, 3-4-5 dicembre 2019 di Redazione Key4biz Si rinnova “5G ITALY”, l’appuntamento annuale dedicato alle sfide tecnologiche e alle esperienze più significative del nuovo standard delle comunicazioni mobili. Tanti i protagonisti attesi, in rappresentanza di istituzioni, autorità regolatorie, università e centri di ricerca, imprese, provenienti…

Internet PSN, AgID candida ufficialmente il data center di CSI Piemonte di Piero Boccellato La conferma è arrivata lunedì sera direttamente dall’Agenzia per l’Italia Digitale: il data center del CSI Piemonte è stato ufficialmente dichiarato candidabile all’utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale (Psn). “Si tratta di un primo riconoscimento molto importante – spiega Pietro Pacini,…

Internet Ursula von der Leyen è Presidente della Commissione Ue, decisivo il tema dell’emergenza climatica di Flavio Fabbri Eletto il nuovo Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è la prima donna a ricoprire questa carica e la sua elezione non è stata per niente cosa semplice: nella votazione a scrutinio segreto ci sono stati 733 voti espressi, di cui 383 deputati hanno votato a favore, 327 contro e 22…

Internet Le tre Leggi che regolano le informazioni digitali, quali sono e come funzionano di Andrea Tomassi Tre leggi affrontano gli aspetti fondamentali della gestione delle informazioni digitali: elaborazione, comunicazione e archiviazione. La prima è la legge di Moore: ogni 18 mesi, il computer avrà il doppio del potere di elaborazione delle informazioni. La seconda legge si chiama la legge di Butter….

Internet Green economy, italiana la tarma che mangia la plastica e produce seta industriale di Flavio Fabbri Innovazione sociale ed economica, nuove pratiche ecosostenibili e soluzioni green & tech per ridurre l’inquinamento e produrre valore dai rifiuti tramite l’economia circolare, sono solo alcuni dei capisaldi su cui poggia la European Social Innovation Competition Academy, progetto della Commissione…

Internet ?Imprenditori 2.0, al via il bando della Federazione Nazionale delle Cooperative e Società di Sercam Advisory Imprenditori 2.0 è un bando che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da giovani che desiderino realizzare una cooperativa o altre forme di impresa. Soggetti proponenti Possono presentare domanda sia singoli ovvero gruppi di giovani imprenditori…

Internet CDTI, ‘Giovani per innovare’. Ecco di cosa si è parlato all’assemblea dei soci di CDTI Forum Il 10 luglio u.s. si è tenuta l’Assemblea d’Estate del CDTI, quest’anno dedicata al mondo giovanile. “Abbiamo scelto di rivolgerci ai giovani perchè rappresentano il patrimonio più importante del nostro Paese”, ha esordito il Presidente del Club, Massimo di Virgilio; è su di loro che dobbiamo…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, AI quiz generator di Neosperience Team Studiate da soli e non avete nessuno che possa farvi domande sulle materie che studiate? Non sapete se siete pronti all’esame, non avendo mai testato le vostre conoscenze? I test che trovate online sono incompleti, ripetitivi o a pagamento? Allora Questo: AI quiz generator è l’app che fa per…

Games Ubisoft annuncia la lista titoli di Uplay+ di Redazione Eurogamer.it Ubisoft ha annunciato la lista completa dei titoli disponibili con Uplay+, il suo servizio in abbonamento in arrivo il 3 settembre su PC Windows. Al prezzo di 14,99 € al mese, i giocatori avranno accesso illimitato al download di oltre 100 titoli, che includono ultime novità, titoli recenti, grandi…

Mappamondo La banda ultralarga di Lepida arriva a Gaggio Montano (BO) di Redazione Key4biz Venerdì 19 Luglio alle ore 11, 30 si terrà l’inaugurazione della banda ultralarga presso la sede di Palmieri Group: la fibra ottica infatti ha raggiunto il municipio di Gaggio Montano (Comune della Città metropolitana di Bologna) e da lì l’area industriale. Sono ben 11 le realtà industriali che…