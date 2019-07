Dailyletter 3700 del 16 luglio 2019

Internet Poste italiane inaugura l’hub eCommerce più grande d’Italia alla presenza di Mattarella (Video) di Luigi Garofalo (DAL NOSTRO INVIATO). Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, Poste Italiane ha inaugurato all’interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, il più grande Hub eCommerce e Corriere Espresso del Paese con un sistema…

Internet Matteo Del Fante (Poste italiane): “Inauguriamo l’hub eCommerce più grande d’Italia anche per ridurre il digital divide” di Luigi Garofalo Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Poste Italiane ha inaugurato all’interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, il più grande Hub eCommerce e Corriere Espresso del Paese con un sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento capace di lavorare ogni giorno…

Telecoms Wholesale, Fastweb punta a diventare il maggior riferimento all’ingrosso. L’Ad Calcagno: ‘Acceleriamo la digitalizzazione del Paese’ di Piero Boccellato Diventare il riferimento a livello nazionale per la fornitura all’ingrosso di servizi di accesso a banda ultralarga offrendo anche agli operatori clienti della propria divisione Wholesale il miglior servizio di connettività, esattamente come già avviene per i clienti retail. Ecco l’obiettivo di…

Media Pirateria audiovisiva in Italia: il fenomeno si attesta al 38%, in crescita l’accesso illecito ad eventi sportivi di Flavio Fabbri I mancati incassi per l’industria audiovisiva italiana a causa della pirateria toccano nel 2018 i 600 milioni di euro con quasi 6mila posti di lavoro a rischio. Rimanendo sulla scia economica, si stima che l’impatto del fenomeno illecito sui conti del Sistema Paese sia assai rilevante: 1,08 miliardi…

Internet Pa digitale, il M5S punta sul telelavoro al 30% dei dipendenti. Risparmi per 3 miliardi di euro di Piero Boccellato Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge in Senato per consentire a un maggior numero di dipendenti della Pubblica amministrazione di lavorare da casa. Secondo i numeri riportati dal Movimento, i lavoratori coinvolti sarebbero seicentomila dipendenti della Pubblica Amministrazione…

Internet GDPR e videosorveglianza, pubblicate le linee guida EDPB. L’analisi punto per punto di Valentino Vescio di Martirano Sono state rese note dall’European Data Protection Board (EDPB) le linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza. Le linee guida in commento sono interessanti perché l’utilizzo intensivo dei sistemi di video sorveglianza ha modificato…

Internet Alan Turing sulle banconote da 50 sterline, le scuse della Gran Bretagna al padre dell’IA di Flavio Fabbri Considerato da tutti uno dei più grandi matematici degli ultimi secoli, ma anche filosofo, crittografo, fisiologo e neurologo, finalmente Alan Turing comincia il suo vero percorso di riabilitazione sociale tra la gente e nel mondo della scienza e della cultura.La Banca di Inghilterra ha dedicato una…

Internet Accenture, l’importanza dell’emisfero destro del cervello: “Serve agilità competitiva per fare digital economy” di Flavio Fabbri Formazione economica, scientifica e tecnologica da sole non bastano per fornire ai leader quella capacità di prendere decisioni e scegliere il miglior orientamento ai risultati nel più breve tempo possibile. L’economia digitale è tempo reale, istante e rapidità dei processi, qualsiasi essi siano.Secondo…

Smart City Dichiarazione di adattamento climatico, la firma di Milano, Roma, Napoli e altre 23 città italiane di 16:18 Il nostro Paese è tra quelli più esposti agli impatti dei cambiamenti climatici e siamo al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro di danni secondo i dati diffusi l’anno scorso dalla Commissione europea.Il riscaldamento futuro…

Internet eCommerce, arrestati gli ideatori di 4 siti truffa grazie a esposto di Optime di Luigi Garofalo Grazie all’esposto del 18 maggio 2018 di Optime, la Federazione che tutela il mercato dell’elettronica in Italia, questa mattina finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato 4 persone per associazione a delinquere finalizzata alle truffe on-line, frode fiscale, bancarotta fraudolenta…

Internet Mercato mondiale IT al palo, vivo solo grazie a USA e Cina di Flavio Fabbri L’information technology (IT) vede diminuire la spesa globale di anno in anno e per il 2019, secondo l’ultima rilevazione Gartner, il dato è addirittura inferiore rispetto le attese dell’1,1%. Il problema, stando alle conclusioni del Report, è che quasi in tutto il mondo saturazione dei mercati e numero…

Internet Vetrya rilascia per SuperTennis.tv il nuovo servizio di video streaming di Redazione Key4biz Vetrya gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, rilascia per la Federazione Italiana Tennis, il nuovo servizio di video streaming distribution per il canale televisivo SuperTennis. Attraverso l’impiego…

Internet Arte e Intelligenza Artificiale: la creatività nel Machine Learning di Neosperience Team “The ability to produce original and unusual ideas, or to make something new or imaginative” La definizione di creatività per il Cambridge Dictionary. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapida crescita delle possibili applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. Se nel portare a termine…

Internet Web marketing manager, ruolo e competenze del professionista del web di Denise Saldutti, Digital Consultant Nel web ogni attività si rivolge a un pubblico diverso, attraverso canali diversi e con un linguaggio diverso: ad ognuno la sua strategia, non esiste un’unica tattica vincente applicabile a tutti. Il web marketing manager, il leader che deve quindi governare le attività sul web di un’azienda, è…

Focus Mail Quale strategia italiana per lo sviluppo delle reti ultraveloci e la crescita economica del Paese? di Redazione Key4biz Il futuro della rete italiana a banda ultralarga tra stop-and-go. Quali le ragioni e quali i nodi da sciogliere? Quali i quesiti sullo schema operativo adottabile e quali i dubbi sui modelli di business? Questi i temi del confronto che si terrà mercoledì 17 luglio dalle 17:00 alle 19:00 nella…

