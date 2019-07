Dailyletter 3698 del 12 luglio 2019

Internet La rivoluzione digitale secondo il premier Giuseppe Conte: ‘Un’Italia innovativa e smart la priorità’ di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri Pubblichiamo il testo integrale del discorso tenuto, ieri, dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, a Milano al Forum dell’Economia digitale. È un gran piacere essere qui. Il Presidente Rossi lo può confermare, appena ho ricevuto l’invito ho subito aderito, di solito quando ci…

Internet Il cloud di Microsoft vietato in alcune scuole in Germania? ‘Gli 007 Usa possono spiare gli studenti. Sì alla sovranità digitale sui dati della Pa’ di Luigi Garofalo Dalla Germania arriva un allarme privacy sui cloud delle multinazionali statunitensi. Michael Ronellenfitsch, il Data Protection Officer (Dpo) dell’Assia, ha “bannato” il cloud di Microsoft (fornito gratuitamente) dalle scuole dello stato federato, che conta circa 6 milioni di abitanti. “Microsoft…

Telecoms 5G, in vigore il nuovo Golden Power di Luigi Garofalo Per gestire gli eventuali rischi legati al 5G e per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Pubbliche amministrazioni, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che estende il Golden Power alle reti mobili di quinta…

Media Indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia, danni al Sistema Paese per 1,1 miliardi di euro di Flavio Fabbri Gli italiani continuano a guardare film e serie tv pirata. Sanno benissimo che è sbagliato, che è un reato e che così facendo infliggono un danno enorme all’industria audiovisiva nazionale, ma pur ammettendo l’errore c’è ancora un’ampia fascia di utenza di rete che preferisce sostenere il mercato pirata,…

Internet Facebook. Visco (Bankitalia): ‘Su Libra attenzione massima, rischi per liquidità finanziaria e riciclaggio’ di Piero Boccellato “Il lancio di Libra, la criptovaluta di Facebook, potrebbe creare nuovi rischi e per questo c’e’ la massima attenzione dei regolatori, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza”. Lo ha dichiarato oggi Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, a margine dell’Assemblea per il centenario…

Internet Pubblicità online, in Italia Google sovrasta tutti. Raccoglie 1,4 miliardi su un totale di 2,7 di Piero Boccellato Nel 2018 a livello mondiale il mercato della pubblicità online ha raggiunto il valore di 237 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto al 2017. A dirlo è l’Agcom, attraverso i dati diffusi durante la presentazione della Relazione annuale. L’Autorità ha evidenziato come la ripartizione…

Internet Web tax, la Francia sfida Google&Co. e approva l’imposta. E l’Italia attende le calende greche… di Luigi Garofalo La web tax è legge in Francia. L’imposta è stata definitivamente approvata dal Senato e impone un prelievo del 3% dei ricavi alle imprese che ‘creano valore aggiunto grazie agli internauti francesi’ e generino un giro d’affari per più di 750 milioni di euro in totale e più di 25 milioni in Francia….

Internet Accenture: dal 1° settembre Julie Sweet nuovo CEO e David Rowland Presidente esecutivo di Redazione Key4biz Il consiglio di amministrazione di Accenture (NYSE: ACN) ha annunciato la nomina di Julie Sweet come nuovo amministratore delegato. David Rowland, attualmente amministratore delegato ad interim, è stato invece nominato presidente esecutivo. Marge Magner, attualmente presidente non esecutivo del consiglio…

Telecoms La telefonia mobile nel 2018, il ritratto di Agcom di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Secondo la relazione annuale 2019 di Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per il mercato della telefonia mobile in Italia il 2018 è stato un anno peculiare, a partire dall’ingresso di Iliad, l’operatore che con le sue tariffe low-cost – così come era già successo in Francia – ha di…

Internet Intelligenza artificiale: l’Ue chiede centri di eccellenza e mette sul piatto 50 milioni di euro di Flavio Fabbri Sviluppare e realizzare una rete di centri di eccellenza per l’intelligenza artificiale con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Ue) per la ricerca e l’innovazione e per promuovere i progressi tecnologici nel settore.Questo ha chiesto la Commissione europea,…

Energia Come risparmiare energia elettrica in 10 mosse di Davide Raia SosTariffe.it Risparmiare energia elettrica in casa è possibile. Seguendo alcuni semplici consigli, infatti, è possibile dare un taglio netto alla bolletta della luce andando ad ottimizzare, in misura significativa, i consumi di elettricità in casa. Con pochi accorgimenti sarà, quindi, possibile ridurre al minimo…

Telecoms Modifica del Codice della Strada, chieste sanzioni più dure per chi usa lo smartphone alla guida di Redazione Key4biz È stato approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge di modifica del Codice della Strada. Tante le novità che, con il sostegno e l’approvazione del Governo, sono state inserite nel testo base, con l’obiettivo di migliorare il trasporto di persone…

Internet ‘Altro che Google e Facebook, i turisti sono sempre più interessati al contatto umano’. Intervista a Bruno Bertero di Alex Kornfeind – Strategy Marketer Bruno Bertero è Direttore Marketing di PromoTurismo del Friuli Venezia Giulia con una consolidata esperienza nello sviluppo turistico e destination management. Gli abbiamo fatto qualche domanda per capire come migliorare il valore relazionale della promozione turistica in Italia. Alex Kornfeind….

Internet Situazione energetica in Italia: cresce la domanda di energia, rinnovabili ferme al 20% di Flavio Fabbri La domanda di energia in Italia cresce ancora, di oltre l’1,6% rispetto al 2017. È il primo dato che emerge dalla “Relazione sulla situazione energetica nazionale” pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise). Un documento che illustra andamento e criticità del sistema energetico nazionale…

Internet CSI Piemonte e Fondazione ISI: accordo di ricerca su cybersecurity, blockchain, big data e IA di Redazione Key4biz Annunciato oggi il nuovo accordo di collaborazione firmato da CSI Piemonte e Fondazione ISI per promuovere e sviluppare progetti di ricerca e di innovazione e favorire l’interscambio di esperienze e progettualità a partire dai temi della cybersecurity, blockchain, big data e intelligenza a…

Internet Francesco Antonioli: “Oggi siamo chiamati ad essere consapevoli delle tecnologie del villaggio globale” di Flavio Fabbri Intervista al giornalista Francesco Antonioli, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno. La trasformazione digitale in corso coinvolge non solamente…

Telecoms Honor Play 8, smartphone completo a meno di 80 euro di Silvio Spina SosTariffe.it Honor, il brand fondato da Huawei per venire incontro alle esigenze e ai gusti dell’utenza più giovane, ha ottenuto un ottimo successo dal punto di vista commerciale, anche nel nostro Paese: non a caso i dispositivi di fascia media e alta sono spesso concorrenti spietati degli stessi prodotti del brand…

Bibliotech La protezione dei dati personali in Italia di Redazione Key4biz L’opera nasce a seguito della recente entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, nonché del d.lgs. 101/2018 che ha operato un coordinamento della normativa europea con quella italiana. Il volume costituisce un importante supporto per i giuristi e i professionisti…