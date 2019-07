Dailyletter 3694 dell’8 luglio 2019

Internet British Airways, Garante Privacy Uk pronto a multarla con 204 milioni per violazione GDPR di Luigi Garofalo La multa non è stata ancora comminata, ma solo annunciata nei confronti di British Airways. Qualora dovesse scattare alla fine del procedimento di Ico (Information Commissioner’s Office), l’Autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, sarebbe la più salata da quando è entrato, pienamente,…

Telecoms 5G, con Fastweb e Samsung il Governo avvia il nuovo Golden Power (con 7 paletti) di Luigi Garofalo Sono 7 i paletti contenuti nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), con cui il Governo dato l’avvio condizionato alla collaborazione tra Fastweb e Samsung Electronics per la realizzazione di una rete 5G FWA nelle città pilota Bolzano e Biella. Sul Sole24Ore, che ha visionato in…

Internet Di Maio e Costa firmano il Decreto FER 1: obiettivo creare migliaia di posti di lavoro di Flavio Fabbri Firmato il decreto FER1 dal Ministero dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Un documento fondamentale, per il percorso italiano sulla decarbonizzazione e gli obiettivi di sostenibilità al 2030, che ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da…

Media Decreto quote Tv – OTT, domani Bonisoli spiega ‘l’urgenza’ di allentare gli obblighi di Angelo Zaccone Teodosi Nel silenzio dei più, venerdì 28 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quel che – nell’ambiente cinematografico ed audiovisivo – viene chiamato il “decreto quote”, ovvero il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 26 giugno 2019, che reca il n. 59/2019 ovvero l’Atto Senato…

Internet Un suggerimento per il management politico di Roma Capitale di Donato A. Limone 2015. Roma città eterna, città capitale, città metropolitana: con quale management politico? In un mio articolo pubblicato su key4biz il 18 dicembre 2015 (Il sindaco di Roma Capitale nell’era digitale: politico e manager?) ponevo il problema: il sindaco deve essere “insieme” un politico ed un manager?…

Internet Presentazione del Rapporto OPTIME 2019, lo speciale video (Prima parte) di Luigi Garofalo Il videoreportage e le videointerviste ad alcuni dei relatori, così Key4biz racconta con questo speciale video (domani sarà online la seconda parte) la presentazione del Rapporto OPTIME 2019 (scarica il report). L’evento si è svolto il 27 giugno alla Camera di Commercio di Roma. Ad illustrare il report…

Cybersecurity Cybercrime, scoperta vulnerabilità sull’infrastruttura Huawei di Redazione Key4biz Gli esperti Swascan hanno identificato una serie di criticità sull’infrastruttura e sulle web app Huawei. Secondo quanto riporta l’azienda – la prima piattaforma cloudbaseddi Cybersecurity Testing italiana – dal Responsible Vulnerability Disclosure sono emerse alcune vulnerabilità di livello critical…

Smart City Ricerca Accenture “Mobility-as-a-Service”, tra dieci anni giro d’affari globale da 1.200 miliardi di Flavio Fabbri I servizi online di car-sharing (utilizzo condiviso di un mezzo di trasporto) e di ride-hailing (viaggiare da soli in auto noleggiata, con autista e prenotazione via app) sono considerati dagli esperti dell’industria automotive i fattori chiave per la promozione e la crescita del settore della mobilità,…

Internet Direttiva PSD2, da settembre occasione per le banche per non farsi ‘rubare’ i clienti dagli Ott di Andrea Tomassi, Cyber Security Advisor L’avvio della seconda fase operativa prevista a Settembre 2019 della direttiva PSD2 imporrà un cambiamento sostanziale all’attuale paradigma economico/mercato, in particolar modo implicherà un cambio di visione per cui: prodotto/servizio sarà sostituito da esperienza, asset sarà sostituito da dati,…

Internet “Blockchain e fiducia digitale”, intervista a Mario Manzo, Vice Presidente Esecutivo Fondazione Torino Wireless di Flavio Fabbri Intervista a Mario Manzo, Vice Presidente Esecutivo Fondazione Torino Wireless, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno.La trasformazione digitale in corso…

Smart City Illuminazione urbana in Italia, obiettivo risparmiare 500 milioni di euro l’anno e inquinare meno di Flavio Fabbri Il nostro Paese consuma mediamente 5,9 TWh di luce elettrica per l’illuminazione pubblica delle città, con una spesa di circa 1 miliardo di euro all’anno. Un valore elevato, che può essere abbattuto partendo dall’ottimizzazione dei consumi e dall’utilizzo di nuove tecnologie, in grado di offrire…

Internet Plastica nel 72% dell’acqua che beviamo in Europa, negli USA si sale al 95% di Flavio Fabbri La produzione di plastica nel mondo è aumentata di 200 volte dal 1950 ad oggi e nei prossimi dieci anni ci potrebbe essere un incremento produttivo 40 volte più grande. È quanto emerso da uno studio pubblicato dall’Università di Newcastle, secondo cui le politiche fin qui adottate di recupero, riuso…

Contributors Genitori e Selfie, attenzione al pubblico di Barbara Volpi Il fermare l’attimo, soprattutto in vacanza, per suggellare ricordi di paesaggi, di luoghi, di monumenti, che possano colorare di vivida intensità i toni grigi dell’inverno, è sempre stato un atto consueto da quando abbiamo avuto la possibilità di fotografare gli scenari esterni ma anche noi stessi,…

Internet Marketing digitale, e se il prossimo fosse l’anno dei podcast? di Andrea Boscaro – The Vortex Di podcast se ne parla dai tempi dei primi smartphone e molte, fino ad oggi sono state le sperimentazioni, che sia dal lato degli editori e degli “opinion leader” che dal lato delle aziende hanno avuto luogo fino ad oggi. La ricerca commissionata da Amazon Audible e realizzata da Nielsen mostra però…

Internet Privacy, l’IIP presenta le prime informative a fumetti di Redazione Key4biz È noto come le informative privacy vengano sottoscritte, nella maggior parte dei casi, senza essere lette e comprese dai soggetti interessati. Da qui è nata l’idea dell’Istituto Italiano per la Privacy di realizzare, per la prima volta in Europa, un motore di generazione automatizzata di privacy policy…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, LOST iN City Guide di Neosperience Team Pronti per partire? Dopo aver acquistato il volo, prenotato l’alloggio, e preparato la valigia non resta altro da fare che salutare i colleghi e, finalmente, partire per una nuova avventura. Se volete perdervi tra le vie di una città sconosciuta e scoprire le attività e i locali più nascosti, Lost In…

Bibliotech La privacy by design di Redazione Key4biz Secondo volume della collana “Privacy e Innovazione” è dedicato al lavoro vincitore della prima edizione del premio per la miglior tesi di laurea o di dottorato sui temi della protezione dei dati personali e dell’innovazione tecnologica, bandito dal Centro studi privacy e nuove tecnologie. Il testo,…