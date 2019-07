Dailyletter 3692 del 4 luglio 2019

Internet WiFi e auto connesse, l’Ue vota no alla proposta. MIT: ‘L’Italia ha votato no, con il 5G maggiori potenzialità’ di Piero Boccellato La proposta Ue sull’adozione della tecnologia Wi-Fi per le auto connesse non è passata. 21 Paesi Ue, fra cui l’Italia, hanno votato contro la proposta dell’esecutivo europeo di adottare il wi-fi in qualità di “standard” per la connettività a bordo delle auto. Secondo quanto riferisce in una nota…

Cybersecurity Blue OLEx 2019, ieri la prima esercitazione Ue in caso di cyber crisi di Flavio Fabbri Si è svolta ieri a Parigi l’esercitazione congiunta dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (European union agency for cybersecurity o Enisa), della Commission europea e i rappresentanti di 23 Stati membri, denominata “Blue OLEx 2019”.La prima in Europa di questo genere, organizzata…

Media Pirateria audiovisiva in Italia, intervista a Federico Bagnoli Rossi (FAPAV). L’11 luglio presentazione a Roma dell’indagine FAPAV/Ipsos di Flavio Fabbri Il prossimo 11 luglio, all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma, alle ore 14:00, sarà presentata l’indagine 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia, condotta da Ipsos per la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV).Un’occasione importante per approfondire, comprendere…

Telecoms UK, Vodafone attiva la Rete 5G e lancia i nuovi piani tariffari con dati illimitati di Piero Boccellato Dopo il lancio dell’operatore EE avvenuto lo scorso maggio, Vodafone Uk è diventato il secondo operatore mobile del Regno Unito ad attivare la sua rete 5G. Le sette città di lancio sono Londra, Liverpool, Manchester, Glasgow, Cardiff, Bristol e Birmingham. La rete, fa sapere Vodafone, sarà estesa…

Internet “Blockchain e fiducia digitale”, intervista a Paola Pisano, Assessora all’Innovazione Città di Torino di Flavio Fabbri Intervista a Paola Pisano, Assessora all’Innovazione Città di Torino, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte all’interno dell’Italian Tech Week 2019 e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno.La…

Internet Cloud: raddoppia la spesa in servizi, oltre 500 miliardi di dollari entro il 2023 di Flavio Fabbri Si accelera il passaggio dalle applicazioni software tradizionali al concetto “Software-as-a-Service” (SaaS), così come dalle infrastrutture di vecchia generazione all’Infrastructure-as-a-Service (IaaS), soprattutto per il potenziamento dell’esperienza del consumatore in ambito retail, della gestione…

Internet Quale strategia italiana per lo sviluppo delle reti ultraveloci e la crescita economica del Paese? di Redazione Key4biz Il futuro della rete italiana a banda ultralarga tra stop-and-go. Quali le ragioni e quali i nodi da sciogliere? Quali i quesiti sullo schema operativo adottabile e quali i dubbi sui modelli di business? Questi i temi del confronto che si terrà mercoledì 17 luglio dalle 17:00 alle 19:00 nella…

Internet Bologna contro l’emergenza caldo, parte il telemonitoraggio degli anziani a casa di Flavio Fabbri Giugno 2019 è stata un mese caldo quest’anno e nell’ultima decade si sono toccate temperature da record in Emilia Romagna, con punte di 38°C in molte città, tra cui Bologna. Per far fronte all’impennata dei termometri e al forte tasso di umidità, che rende il caldo ancora più insopportabile, Comune di…

Internet Nuovo Down per le piattaforme di casa Facebook: cosa è successo di Rachele Zinzocchi Ci risiamo. Anche stavolta è stato #WhatsAppDown. O, meglio, anche #Facebookdown e #InstagramDown. Tutte le App di casa Zuckerberg down in pochi minuti ieri pomeriggio: e per un bel po’ sono continuati i problemi. Le tre piattaforme social hanno presentato difficoltà nel caricare foto, messaggi vocali…

Internet Cos’è il bando FABER della Regione Lombardia di Sercam Advisory Il Bando è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane per la realizzazione di investimenti produttivi, incluso l’acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati programmi di investimento aziendali volti a: ripristinare le condizioni ottimali di…

Mappamondo Mobile internet per 29 milioni di italiani di Redazione Key4biz Nel mese di aprile 2019 sono stati quasi 42 milioni gli individui online, pari al 70,1% della popolazione (età maggiore di 2 anni). Hanno navigato almeno una volta nel giorno medio ad aprile 33,3 milioni di individui, preferendo la fruizione da smartphone che ha interessato il 64,7% della popolazione…