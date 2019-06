Dailyletter 3687 del 27 giugno 2019

Telecoms Bassanini (Open Fiber): ‘Fusione con Tim? Processo complicato, ma rete unica necessaria’ di Piero Boccellato “Su un eventuale accordo tra Tim e Open Fiber per la rete unica in fibra la scelta devono farla gli azionisti, a loro spetta valutare se ci sono le condizioni, tuttavia anche i grandi player del mobile stanno realizzando sinergie con le infrastrutture”. A sottolinearlo è il presidente di Open Fiber…

Telecoms Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, perché va aggiornata la normativa italiana di Fabrizio Dalle Nogare, professore a contratto di Diritto della rete – Università Alma Mater di Bologna [1]L’annosa questione dell’aggiornamento o meno dei vigenti limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è stata in questi ultimi tempi nuovamente risollevata, anche in sede parlamentare con l’avvio dell’indagine conoscitiva sulla transizione verso il 5G condotta dalla Commissione ”Trasporti, Poste…

Cybersecurity Cyber Defence, a Roma i massimi esponenti per la sicurezza nazionale di Piero Boccellato “Nell’ambito della sicurezza sul web, la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale al fine di garantire una maggiore efficacia nella protezione dei dati”. E’ quanto emerso oggi alla tavola rotonda “Cyber Defence & Cyber Threat Intelligence. Cyber security e ruolo del settore privato…

Telecoms Fastweb, via libera dal Governo al progetto 5G FWA di Flavio Fabbri C’è l’ok definitivo del Consiglio dei ministri (Cdm) al progetto Fastweb-Samsung per la realizzazione della rete 5G FWA in alcune città italiane. In una nota ufficiale odierna diffusa da Fastweb si legge: “In merito alla decisione del Cdm sull’esercizio della Golden Power sulla collaborazione tra Fastweb…

Media Cinema, il Governo modifica la Legge Franceschini e allenta quote obbligatorie per la Tv di Angelo Zaccone Teodosi Ieri nel tardo pomeriggio, mercoledì 26 giugno, è andata in scena, nella riunione n° 63 del Consiglio dei Ministri, una strana… “rappresentazione” di coreografia politica. Se il dibattito politico sembra essere concentrato su tematiche di grande priorità nazionale (dalla Tav alla “flat tax” al rischio…

Media FAPAV: nominato il nuovo Comitato Direttivo, nuovi ingressi in Federazione di Redazione Key4biz L’Assemblea della FAPAV, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, ha nominato oggi i nuovi componenti del Comitato Direttivo per il biennio 2019 – 2020. Sono stati confermati membri: Egidio Viggiani (EAGLE PICTURES); Stefano Longhini (MEDIASET); Giampaolo Letta (MEDUSA); Giuseppe…

Telecoms Banda ultralarga, l’Italia primo Paese in Europa per crescita di Redazione Key4biz Cresce sempre di più la rete in Fibra Ottica in Italia. Secondo lo Studio Idate presentato all’ultima FTTH Conference di Amsterdam, il trend di crescita del nostro Paese in questo settore è il primo in Europa: +43,1% contro una media europea di poco più del 15%. Nel 2017 4,4 milioni di abitazioni…

Internet Libra, le Autorità vogliono vederci chiaro. Intanto a Ginevra non esiste (ancora) nessuna Association di Piero Boccellato Giovanni Buttarelli, Garante Europeo per la Protezione dei dati Personali e Antonello Soro, Garante privacy italiano, sono stati i primi a lanciare l’allarme. Adesso Libra non convince nemmeno le Autorità del resto del mondo. Dal Financial Stability Board alla Fed passando per la Financial Conduct…

Internet Battery 2030, la ricerca italiana punta su batterie allo zolfo e agli ioni di sodio di Flavio Fabbri L’elettrificazione della mobilità sarà uno degli scenari di maggiore portata economica per l’industria automobilistica di tutto il mondo e il 40% del valore di un veicolo elettrico è dato dalle batterie. In Italia l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile…

Internet Economia digitale sempre più energivora: +9% di consumi l’anno, suo il 4% dei gas serra entro il 2020 di Flavio Fabbri Quando ci facciamo un giro su internet, inviamo messaggi in chat e usiamo le applicazioni sullo smartphone, certo non ci viene proprio in mente che tutte queste attività hanno un risvolto energetico e inquinante di non poco conto. L’economia digitale (e il suo esteso ecosistema) consuma tanto e genera…

Internet Plastica mutante, scoperto sull’isola portoghese di Madeira un nuovo tipo di inquinamento di Flavio Fabbri Di plastica in mare ne buttiamo tanta, tantissima. Solo l’Italia produce 4 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, di cui l’80% proviene dall’industria degli imballaggi, riversando in natura circa 500 mila tonnellate di materiali di scarto plastici. Secondo uno studio del WWF, ogni minuto finiscono nel…

Internet Telegram, tutte le novità della versione 5.8 di Rachele Zinzocchi Telegram «Breaking News»: non una, ma ben due le notizie «calde» diffusesi in rete negli ultimi giorni, dicevamo la scorsa settimana nell’ultima puntata della nostra Guida a Telegram. I temi? Geolocalizzazione per le Chat di Gruppo e criptomonete. Di queste ultime si era ampiamente parlato qui,…

Internet Legge di bilancio 2019, contributi dal Mise per le zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di Sercam Advisory La legge di bilancio 2019 ha confermato le agevolazioni per la Zona Franca Urbana nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. L’apertura del nuovo bando è finalizzata alla concessione delle agevolazioni…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, What Would You Choose? Rather di Neosperience Team Preferiresti vivere nel passato o nel futuro? Se dovessi scegliere, preferiresti essere un atleta professionista o una star del cinema? Queste e moltissime altre domande disponibili nell’App “What Would You Choose? Rather”, per intrattenervi quando siete in coda alle poste e suggerirvi quesiti…