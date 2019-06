Dailyletter 3681 del 19 giugno 2019

Telecoms TIM riscopre l’Europa, ma l’analisi di mercato di AGCOM rischia di evaporare di Piero Boccellato TIM ha inaugurato ieri la nuova sede di Bruxelles, alla presenza del presidente Fulvio Conti e dell’ad Luigi Gubitosi, un evento che segna il ritorno dell’incumbent italiano sulla scena delle istituzioni per tentare di riallacciare rapporti, in questi ultimi tempi molto residuali, con le Istituzioni…

Internet Privacy, Buttarelli: ‘Libra richiederà un accurato controllo da parte delle Autorità’ di Piero Boccellato “Riconosciamo il potenziale delle nuove tecnologie, ma l’introduzione della moneta digitale annunciata da Facebook richiederà un accurato controllo da parte delle diverse agenzie, comprese le Autorità per la protezione dei dati”. E’ quanto affermato dal Garante europeo per la protezione dei dati…

Telecoms 5G, un report per il Pentagono svela: ‘Gli Usa indietro rispetto alla Cina’ di Luigi Garofalo Il report è stato inviato ad aprile al Pentagono e ora se ne conosce il contenuto, diffuso dal Financial Times: “Gli Stati Uniti sono indietro nello sviluppo delle ultime tecnologie e nella definizione di standard globali per il 5G”. L’amaro verdetto per gli statunitensi è motivato da chi ha realizzato…

Telecoms Il 27 giugno a Milano evento di presentazione EagleProjects di Flavio Fabbri La Terrazza Martini di Milano ospiterà il prossimo 27 giugno l’evento di presentazione di EagleProjects, società di progettazione di software, attiva nel settore delle reti di telecomunicazioni ed elettriche, di fronte ad una platea di addetti ai lavori del settore delle infrastrutture di rete, delle…

Internet Facebook, perché Libra ci farà rimpiangere Cambridge Analytica di Michele Mezza Facebook vuole diventare anche banca e zecca chiudendo il cerchio del proprio dominio su miliardi di utenti. L’Europa deve varare un provvedimento che impedisca che chi controlla dati e pubblicità sia anche il tesoriere di ogni compravendita. …

Internet Cloud nella Pa, la circolare dell’AgID per la formazione dei Poli Strategici Nazionali e per la razionalizzazione dei data center di Redazione Key4biz È online la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sul “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali”. La circolare, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, contiene…

Internet Europei Under 21: Italia – Polonia al Dall’Ara di Bologna con il WiFi di Lepida di Flavio Fabbri Oggi si disputano le gare della quarta giornata del Campionato europeo di calcio Under-21 2019. La ventiduesima edizione della manifestazione calcistica internazionale si svolgerà in Italia e San Marino, nelle città di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, con un appuntamento a Serravalle…

Internet Telegram, tutto pronto per il debutto della sua criptovaluta? di Rachele Zinzocchi Telegram «Breaking News»: non una, ma ben due notizie «calde» si sono diffuse in rete nel pomeriggio di ieri, rilanciate dal seguitissimo Canale Telegram Geeks. I temi? Geolocalizzazione per le Chat di Gruppo e criptomonete. Andiamo con ordine. La prima: Geolocalizzazione per le Chat di Gruppo….

Internet Guida MailUp per gli store online: “Massaging apps per gli ecommerce” di Flavio Fabbri Lo shopping da dispositivo mobile è una realtà anche nel nostro Paese, da anni ormai, e secondo stime del Politecnico di Milano dovrebbe continuare a crescere, ad un tasso annuo del 32%, fino a riguardare il 50% della vendita di prodotti.Questo significa che gli store online e le piattaforme ecommerce…

Internet Welfare, al via il Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo di Sercam Advisory ll Fondo intende contribuire a dare risposta ai bisogni sociali, senza sostituirsi all’operato del settore pubblico, ma proponendosi di integrare le iniziative avviate da enti non profit attraverso il supporto a progetti di medie e piccole dimensioni che tentano di dare una risposta a problemi non…

Games Harry Potter: Wizards Unite uscirà presto dalla beta di Redazione Eurogamer.it Niantic ha annunciato che Harry Potter: Wizards Unite sarà disponibile dal 21 giugno. Inizialmente, il gioco in AR dedicato a Harry Potter, prodotto dallo stesso studio di Pokemon GO, sarà disponibile solo in Regno Unito e Stati Uniti. La disponibilità sarà poi estesa progressivamente alle altre…

Focus Mail Agenda incontro “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”. Roma, 24 giugno 2019 di Redazione Key4biz Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo 24 Giugno 2019 Ore 10:00 – 13:30 La lanterna Via Tomacelli 157 Roma In che modo si sta evolvendo il mercato dell’audiovisivo nazionale ed europeo sotto la spinta della…

Mappamondo Arte che accoglie, la tecnologia per l’inclusione nei musi. Ecco il bando Fondazione TIM di Redazione Key4biz Nell’ottica di una cultura senza barriere, Fondazione TIM lancia oggi il bando “L’arte che accoglie: inclusione nei musei attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative”, finalizzato a individuare un modello di tecnologie inclusive da diffondere nei musei italiani per consentire…

Mappamondo Accordo Aie e Fieg per diritto d’autore e innovazione nell’editoria di Redazione Key4biz “Libertà di espressione e di edizione, tutela e valorizzazione del diritto d’autore, innovazione, promozione della lettura e della crescita culturale, responsabilità sociale del lavoro e dell’impresa editoriale”: su questi temi, il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Andrea…

Mappamondo Il GDPR per il marketing e il business online di Redazione Key4biz Da una parte la conoscenza delle nuove norme europee, che in fatto di privacy hanno modificato in maniera sostanziale le regole da seguire sul web. Dall’altra la necessaria attenzione individuale, di ogni singolo utente, per far sì che i nostri comportamenti in Rete, anche in maniera inconsapevole,…

Mappamondo La Nazionale Italiana femminile su Sky, nuovo record di ascolti: 800 mila spettatori medi per Italia-Brasile di Redazione Key4biz Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli…