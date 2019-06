Dailyletter 3679 del 17 giugno 2019

Internet Avenia (Confindustria digitale): ’14 milioni dall’Ue per l’ANPR non sprechiamoli, come i 3 miliardi per l’agenda digitale’ di Luigi Garofalo “Il ritardo nella trasformazionale digitale del Paese è alla base della bassa crescita del nostro Pil”. Cesare Avenia, presidente di Confindustria digitale, ha ripetuto il suo mantra anche nel presentare lo studio della Federazione che guida dal 22 marzo scorso. Il report, pubblicato in anteprima su…

Energia Rinnovabili, decreto Fer 1 in arrivo. Crippa (Mise): “Attiverà 10 miliardi di investimenti” di Flavio Fabbri Lo scorso venerdì la Commissione europea ha dato il via libera al piano di sostegno da 5,4 miliardi di euro alla produzione italiana di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.Una misura a supporto della generazione di energia elettrica da fonti pulite, quali l’eolico terrestre, il solare…

Cybersecurity Modelli organizzativi per la gestione dei rischi informatici. Il caso Rousseau di Giovanni Crea, docente a contratto – Università Europea di Roma La conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina del regolamento 2016/679 (e ad altre disposizioni del diritto europeo o nazionale) riposa sull’adozione di un modello organizzativo in cui, seguendo il noto princìpio della divisione del lavoro di Adam Smith, il titolare e il responsabile…

Internet Iliad investe 10 milioni di dollari ‘per entrare’ nel progetto Libra di Facebook di Piero Boccellato Iliad, la compagnia controllata da Xavier Niel, è diventata partner del progetto Libra di Facebook. A dirlo è Les Echos, che ha spiegato come l’operatore tlc francese è l’unico gruppo transalpino ad aver avuto l’opportunità di investire nel progetto. Secondo quanto riporta il quotidiano francese…

Internet L’attacco a Telegram durante le proteste a Hong Kong. Cos’è accaduto? di Rachele Zinzocchi Telegraph, Telescope, la sicurezza dell’App e tutte le novità dell’ultimo update di Telegram alla versione 5.7: di questo, in sintesi, abbiamo parlato nelle scorse due puntate della nostra Guida a Telegram, qui e qui. Siamo a buon punto del nostro percorso. È ora di iniziare a tirar le fila e trarre…

Telecoms Augusto Di Genova è il nuovo Enterprise Officer di Fastweb di Redazione Key4biz Augusto Di Genova è il nuovo Enterprise Officer di Fastweb. Di Genova, che risponde direttamente all’Amministratore Delegato Alberto Calcagno, assume la responsabilità per la vendita, la realizzazione e la gestione delle soluzioni e dei servizi per l’intero mercato delle Aziende e della Pubblica…

Media Il 24 giugno a Roma evento UNIVIDEO “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale” di Flavio Fabbri Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale24 giugno 2019Ore 10:00La Lanternavia Tomacelli 157 Roma Il prossimo 24 giugno a Roma si terrà l’incontro “Digital Entertainment (R)evolution, il mercato audiovisivo tra fisico e digitale nello scenario italiano ed europeo”,…

Internet Digitalizzazione sanità, Laura Castelli: “I risparmi ottenuti saranno reinvestiti per migliorare la salute dei cittadini” di Redazione Key4biz È necessario dare impulso alle nuove sfide digitali, anche in campo sanitario, per offrire una cura ancora più adeguata ai cittadini e per ottenere risultati davvero convincenti in fatto di prevenzione. Senza dimenticare il capitolo relativo ai costi, che, secondo alcuni studi recenti, potrebbero…

Media Digital marketing: clienti in aumento del 23% grazie all’intelligenza artificiale di Flavio Fabbri La spesa in soluzioni per l’intelligenza artificiale (IA) è in aumento in tutto il mondo, secondo stime IDC, e per la fine del 2019 è attesa raggiungere i 35,8 miliardi di dollari, il 44% in più rispetto all’anno precedente. Un trend inarrestabile, che potrebbe far lievitare gli investimenti in questa…

Internet Qual è il compito più difficile per un web marketing manager? di Andrea Boscaro – The Vortex Una delle attività meno produttive che possa fare un web marketing manager è tentare di riconciliare i dati che provengono da piattaforme diverse (es. i social media ed il sito Internet) e dai relativi strumenti di tracciamento (Facebook Insights, Google Analytics). Più la navigazione è appannaggio…

Contributors Mamme digitali, la tecnologia non può sostituirsi alla presenza genitoriale di Barbara Volpi Nel 1951 John Bowlby, padre fondatore della teoria dell’attaccamento, divulgava un concetto importante secondo il quale se una società vuole che si crescano figli sani in termini di salute mentale occorre occuparsi principalmente dei loro genitori. Genitori che nel momento in cui danno supporto devono…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Flow Free di Neosperience Team Se siete amanti dei colori fluo e dei puzzle, Flow Free è l’App che fa per voi. Con una grafica in stile anni 90, una simpatica theme song, e una dinamica di gioco molto semplice, questo puzzle è un successo garantito. L’obiettivo è collegare tra loro i bollini dello stesso colore, fino a riempire…

Focus Mail L’agenda del Convegno annuale 2019 del Circolo dei Giuristi Telematici. Roma, 21 giugno 2019 di Redazione Key4biz Convegno annuale 2019 del Circolo dei Giuristi Telematici2019 Umani, diritto & tecnologie: le nuove sfide 21 Giugno 2019,Camera dei Deputati Sala del Refettorio Palazzo San Macuto – Via del Seminario, 76 Roma Venerdì 21 giugno 2019 , dalle 9.00 alle 14.00, presso la sala del Refettorio…

Mappamondo Programma il Futuro, premiate le classi vincitrici di ‘Programma una Storia 2019” di Redazione Key4biz Risultati eccellenti– anche quest’anno – per Programma Il Futuro, progetto realizzato dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica) in accordo col MIUR (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) per diffondere nelle scuole le basi scientifiche dell’informatica. L’iniziativa ha coinvolto…