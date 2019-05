Dailyletter 3668 del 30 maggio 2019

Telecoms Separazione rete Tim, Cardani (Agcom): ‘Voglio chiudere l’analisi entro il 25 luglio’ di Luigi Garofalo L’analisi di mercato sull’accesso alla rete di Tim che l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) sta mettendo a punto avrà due scenari e potremmo conoscere le conclusioni tra meno di due mesi, ha detto il presidente dell’Agcom Angelo Marcello Cardani a margine della presentazione della relazione…

Media Sky e Gruppo 24 Ore, al via il 1° giugno la nuova partnership editoriale di Flavio Fabbri Presentata oggi a Milano la nuova partnership avviata dal Gruppo 24 Ore e Sky Italia per lo sviluppo avanzato di soluzioni cross-mediali e la valorizzazione delle proprie competenze e strategie nell’ambito dell’informazione, della produzione di contenuti multimediali e nell’individuazione di opportunità e…

Internet In Uk il 5G è realtà. Accese le prime antenne in 6 città di Piero Boccellato Da oggi al via nel Regno Unito la rete 5G in sei città con Londra, Birmingham, Manchester, Cardiff e Belfast a beneficiare della nuova rete mobile, che offrirà agli utenti velocità di trasmissione notevolmente superiori a 4G. EE, il gigante delle telecomunicazioni di proprietà di BT, ha acceso la…

Internet Fedak (iExec): ‘Vi spiego come funziona il cloud decentralizzato basato su Blockchain’ di Redazione Key4biz Videointervista a Gilles Fedak, CEO di iExec, in occasione del seminario “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0”, il secondo appuntamento dell’anno con il ciclo dei Seminari della Fondazione Ugo Bordoni. L’evento si è svolto a Roma, il 23 maggio scorso, nella meravigliosa cornice dell’Oratorio del…

Internet Quacivi (Sogei): ‘L’employee experience modello vincente per la digital transformation della Pa’ di Piero Boccellato Il Centro di Ricerca sull’Amministrazione Digitale dell’Ateneo Tor Vergata di Roma ha ospitato ieri il primo Workshop sulla digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione in Europa e Italia, “La Pubblica Amministrazione Digitale: stato dell’arte e prospettive”. L’incontro, aperto agli…

Internet Telecamere obbligatorie in asili e case di cura, via libera dal Senato di Luigi Garofalo L’obbligo di installare telecamere “in tutte le aule” delle scuole dell’infanzia e “in tutte le strutture” di assistenza e cura di anziani e disabili è stato approvato, ieri, dal Senato. La norma “Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani” è contenuta in un emendamento, inserito…

Internet Andrus Ansip (UE): “L’economia dei dati in Europa varrà 544 miliardi nel 2025” di Flavio Fabbri Varato a Bruxelles il nuovo “Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali” in Europa: il “Free flow of non-personal data”. Integrato alla strategia per il mercato unico digitale, il Regolamento consentirà l’archiviazione e il trattamento dei dati in tutti gli stati membri dell’Unione…

Internet Mazzini (Lepida): ‘Con il nostro cloud efficienza energetica e sicurezza dei dati’ di Redazione Key4biz Videointervista a Gianluca Mazzini, Direttore generale di Lepida, in occasione del seminario “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0”, il secondo appuntamento dell’anno con il ciclo dei Seminari della Fondazione Ugo Bordoni. L’evento si è svolto a Roma, il 23 maggio scorso, nella meravigliosa cornice…

Internet Banche, Weidmann (Bundesbank): ‘La blockchain non porterà nessuna svolta al settore’ di Piero Boccellato Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha espresso notevole scetticismo nei confronti dell’adozione di sistemi blockchain per le banche. Secondo le dichiarazioni rilasciate ieri a Francoforte, il presidente della Deutsche Bundesbank Jens Weidmann ha spiegato le sue affermazioni con il fallimento…

Contributors Pamela Prati a Chi l’ha visto? Una strana dinamica silente di Angelo Zaccone Teodosi Ieri sera, su Rai 3, è andata in onda una strana puntata della storica trasmissione “Chi l’ha visto?” (31ª stagione), condotta da Federica Sciarelli, che stimola una riflessione, nel suo “piccolo”, rispetto al servizio pubblico radiotelevisivo, e su come Rai lo interpreta, non sempre al meglio. Ed il…

Cybersecurity Polizia Postale e Zecca di Stato insieme per il contrasto dei crimini informatici di Piero Boccellato E’ stato siglato a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il Paese, quali infrastrutture critiche di interesse…

Internet Poste accelera sui pacchi eCommerce con 1.500 nuovi punti per il ritiro e la consegna di Redazione Key4biz Poste accelera di più sulla consegna dei pacchi eCommerce dopo la sfida lanciata ad Amazon dal suo Ad Matteo Del Fante. Infatti, cresce “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di eventuali resi. Il network specializzato nell’eCommerce destinato ad…

Energia Energia pulita: servono 500 miliardi l’anno all’UE per centrare gli obiettivi carbon neutral al 2050 di Flavio Fabbri Aiutare le imprese europee che innovano ad orientare il proprio lavoro verso lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie energetiche pulite e in grado di assicurare crescita e competitività sui mercati, questo l’obiettivo del nuovo Fondo d’investimento da 100 milioni di euro promosso dalla…

Smart City Auto connesse, sul mercato globale ne arriveranno 76 milioni nel 2023 di Flavio Fabbri I veicoli connessi in rete (connected vehicles), che siano automobili o camion, circolano sulle nostre strade già da qualche tempo, ma la vera novità è che stanno arrivano i nuovi modelli con connettività integrata. Secondo il nuovo Report pubblicato da IDC, entro quest’anno arriveranno sul mercato…

Internet “Il dato sanitario può essere gestito, standardizzato e riusato per diverse finalità” di Redazione Key4biz Intervista a Giorigio Cangioli, Presidente HL7 Italia, in occasione dell’incontro organizzato a Torino da Regione Piemonte, CSI Piemonte e HL7 Italia, dal titolo: “Sanità digitale: dal referto al dato strutturato“. Avanza in Piemonte la trasformazione digitale della sanità regionale, con un…

Contributors Guida a Telegram: Telescope, Telegraph e la sicurezza dell’App di Rachele Zinzocchi Telegram e la rivoluzione Instant View: di questo parlavamo nell’ultimo appuntamento della nostra Guida all’App fondata da Pavel Durov. Le novità però, dicevamo, non finiscono qui. altre features fondamentali per Telegram sono i Videomessaggi e la piattaforma Telescope, nonché Telegraph, la piattaforma…

Internet Occupazione e Regione Marche, contributo a fondo perduto di 35mila euro per le imprese di Sercam Advisory Il sostegno alla creazione di nuove occupazioni con la finalità di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede legale e/o operativa nella regione Marche e, in grado di creare anche nuova occupazione. Soggetti beneficiari I soggetti che possono presentare domanda…

Mappamondo Droni e gestione delle emergenze, al via l’iniziativa europea Uav Retina di Redazione Key4biz Creare una piattaforma per la gestione dei droni da utilizzare in situazioni di emergenza, come la ricerca di persone disperse o il monitoraggio di incendi. E’ l’obiettivo di UAV RETINA, iniziativa europea promossa e finanziata da EIT Digital nell’ambito dell’area di innovazione sulle Digital Cities,…

Mappamondo Geico Lender entra a far parte di CBRE Global Workplace Solutions (GWS) di Redazione Key4biz A partire dal 1 Giugno 2019 Geico Lender, società che opera nel settore dei servizi tecnici e progettazione per gli edifici, varierà ufficialmente la sua denominazione sociale in CBRE GWS TECHNICAL DIVISION. Il 15 dicembre 2017 la Società Geico Lender è entrata a far parte di CBRE Global Workplace…