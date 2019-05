Dailyletter 3667 del 29 maggio 2019

Internet Mediaset sempre più paneuropeo: ‘Primo azionista del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media’ di Luigi Garofalo Il progetto di un broadcaster paneuropeo free. In questo contesto va inserita l’acquisizione di Mediaset del 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante , escludendo le azioni proprie. Mediaset così diventa…

Telecoms Iliad compie un anno. 3,3 milioni di clienti ma in rosso di 52 milioni di euro di Piero Boccellato Iliad oggi compie un anno ed è tempo di bilanci. Dopo aver sparigliato il mercato italiano delle tlc, l’operatore tira le somme del primo anno all’interno del mercato italiano. Oltre 3,3 milioni di utenti hanno scelto l’operatore francese, 12 uffici aperti in tutta Italia e più di 200 punti vendita…

Internet Poste sfida Amazon. L’Ad Del Fante: ‘Cresciamo più del mercato nella consegna dei pacchi eCommerce’ di Luigi Garofalo Poste Italiane prosegue nel percorso tracciato dal piano strategico-industriale ‘Deliver 2022’ confermando gli obiettivi: “Valgono i numeri del piano, l’impegno preso con gli stakeholder a febbraio 2018”, ha detto l’A.d. Matteo Del Fante all’assemblea degli azionisti, che ieri ha approvato il bilancio…

Telecoms Huawei, ricorso alla giustizia Usa contro restrizioni di Trump: ‘Incostituzionali e danno per 1.200 aziende americane’ di Luigi Garofalo L’inserimento di Huawei nella lista nera del commercio, che impedisce alla società cinese, e alle sue 68 affiliate, di comprare prodotti e servizi ‘made in Usa’ e di fatto impossibilitata a competere sul mercato americano, “minaccia di danneggiare i tre miliardi di consumatori che usano prodotti e servizi…

Internet Il videoreportage del seminario Bordoni “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0′ di Redazione Key4biz Il videoreortage del seminario Bordoni “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0”, che si è svolto a Roma il 23 maggio 2019. …

Internet Telecamere negli asili e case di riposo, si vota al Senato di Luigi Garofalo Nel decreto Sblocca-cantieri, il cui esame di conversione è in corso al Senato, prevede l’obbligo, e la novità è proprio l’obbligo sempre osteggiato dal Garante Privacy, di installare telecamere “in tutte le aule” delle scuole dell’infanzia e “in tutte le strutture” di assistenza e cura di anziani e…

Internet Luigi Di Maio: “Chiedo agli iscritti su Rousseau un voto sul mio ruolo di capo politico” di Flavio Fabbri Chiuse le urne, si aprono i confronti politici, sia all’interno del Governo, sia dentro partiti e movimenti. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno premiato e rafforzato la Lega di Matteo Salvini (salita a 34,26% dei consensi, primo partito in Italia) e allo stesso tempo destabilizzato…

Media Il corpo dell’amore, presentata in Rai la nuova serie tv su sesso e disabilità di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, nel “Salone degli Arazzi” di Viale Mazzini, una curiosa dinamica: conferenza stampa per la serie documentaria di Rai 3 “Il corpo dell’amore”, curata da Pietro Balla e Monica Repetto, con l’intervento di ben 2 sottosegretari due alla Presidenza del Consiglio (Vincenzo Zoccano e…

Telecoms 5G: una grande dorsale di rete nel cuore delle città, spesa in infrastrutture a 58 miliardi nel 2025 di Flavio Fabbri Il futuro dei centri urbani in cui viviamo è l’iperconnettività. O una città sarà connessa in ogni sua parte, o rimarrà indietro, perché perderà capacità di attrarre imprese, investitori e a lungo andare non sarà più competitiva. Siamo entrati nel pieno della trasformazione digitale e siamo soprattutto…

Internet Responsabilità sociale: Accenture pubblica il Corporate Citizenship Report 2018 di Flavio Fabbri Presentato anche quest’anno l’Accenture Corporate Citizenship Report 2018, il documento sulla responsabilità sociale dell’azienda che illustra quanto fatto in termini di miglioramento del modo in cui si vive e si lavora. Un tema a cui Accenture ha sempre tenuto molto, cifra dell’impegno rivolto verso…

Smart City Guida autonoma: in Europa mercato da 191 miliardi nel 2030. Il 30% degli italiani guida connesso di Flavio Fabbri Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera all’autorizzazione ai test in strada delle auto a guida autonoma per diverse città, tra cui Parma e Torino. Un passo in avanti per la sperimentazione di questa nuova forma di mobilità, di cui ovviamente si dovrà…

Internet Rea (FUB): ‘Cloud e Reti 5G due lati della stessa medaglia’ di Redazione Key4biz Videointervista a Luca Rea di Fondazione Ugo Bordoni, in occasione del seminario “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0“, il secondo appuntamento dell’anno con il ciclo dei Seminari della Fondazione.L’evento si è svolto a Roma, il 23 maggio scorso, nella meravigliosa cornice dell’Oratorio del…

Internet Mascolo (Ericsson): ‘5G abilitatore dello sviluppo e dell’usabilità dei servizi cloud’ di Redazione Key4biz Videointervista a Riccardo Mascolo, Head of Strategy and Business Development di Ericsson Italy, in occasione del seminario “Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0”, il secondo appuntamento dell’anno con il ciclo dei Seminari della Fondazione Ugo Bordoni. L’evento si è svolto a Roma, il 23 maggio…

Internet Marketing digitale, accordo Sky Italia – Hic Mobile per il mobile advertising di Redazione Key4biz Sky Italia ha siglato un accordo con l’agenzia italiana di mobile marketing Hic Mobile. La partnership consentirà alla media company di ampliare in modo strategico la propria offerta commerciale pubblicitaria digitale all’ambito del mobile advertising, avvalendosi da subito dell’esperienza di Hic Mobile…

Internet “I dati sono utili a migliorare la salute, la ricerca e il governo della sanità” di Redazione Key4biz Intervista a Serena Battilomo, Ministero della Salute , in occasione dell’incontro organizzato a Torino da Regione Piemonte, CSI Piemonte e HL7 Italia, dal titolo: “Sanità digitale: dal referto al dato strutturato“. Avanza in Piemonte la trasformazione digitale della sanità regionale, con un…

Internet DreamLab, Fondazione Vodafone Italia e AIRC lanciano l’app per accelerare la ricerca sul cancro di Redazione Key4biz La Fondazione Vodafone Italia e AIRC lanciano oggi DreamLab, una nuova app che trasforma lo smartphone in un prezioso strumento per accelerare la ricerca sul cancro, attraverso la genomica computazionale. Un progetto di “citizen science” che consentirà ai cittadini di sostenere concretamente il lavoro…

Internet Regione Molise, contributo a fondo perduto fino al 75% eventi sportivi di Sercam Advisory La Regione Molise intende sostenere gli eventi e le manifestazioni sportive in grado di affermarsi quali catalizzatori dell’interesse di ampi target di amanti dello sport, tifosi e praticanti, anche allo scopo di incentivare lo sviluppo del territorio molisano, la destagionalizzazione e la diversificazione…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Impulse – Brain Training di Neosperience Team Di applicazioni per allenare la mente ce ne sono parecchie, alcune con un’impostazione più ludica, altre più serie e stimolanti. In quest’ultima categoria rientra sicuramente Impulse – Brain Training, che si distingue per la qualità del servizio offerto. L’App si presenta come un vero e…

Games Annunciati altri giochi e app di Pokémon di Redazione Eurogamer.it The Pokémon Company ha annunciato quattro nuovi giochi e servizi del popolare marchio. I quattro prodotti sono un nuovo gioco di Detective Pikachu, un servizio di archiviazione e scambio dei Pokémon basato su clod, un nuovo gioco mobile e un’app per il monitoraggio del sonno. Il gioco Detective…

Games Assetto Corsa Competizione esce dall’accesso anticipato di Redazione Eurogamer.it L’italiana Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato che Assetto Corsa Competizione sarà disponibile da oggi su Steam a partire dalle 18 circa. Assetto Corsa Competizione, dopo otto mesi di accesso anticipato, sarà disponibile a un prezzo di 44,99 euro. Nella prima settimana di lancio sarà…