Dailyletter 3665 del 27 maggio 2019

Telecoms Bando Huawei, Trump ci sta ripensando: “Buone possibilità per concludere accordo con Cina” di Luigi Garofalo Trump sembra aprire a Huawei, più che a chiudere la porta definitamente. “Ci sono possibilità molto buone per concludere un accordo commerciale con la Cina, ha detto il Donald Trump, in una conferenza stampa congiunta a Tokyo con il premier nipponico Shinzo Abe. “Penso che prima o poi in futuro, la…

Internet Tim ha in testa Open Fiber e Netflix, mentre Iliad spera nell’accordo sul 5G e punta al fisso entro il 2024 di Luigi Garofalo I vertici della Cassa depositi e prestiti (Cdp), Massimo Tononi e Fabrizio Palermo, hanno compiuto una missione a Parigi dal patron di Vivendi, Vincent Bolloré, riporta il Corriere della Sera, per sondare la posizione del primo azionista del gruppo Tim sulla rete unica con l’integrazione di Open Fiber…

Smart City Proposta di fusione FCA-Renault: un nuovo gigante del mercato dell’auto elettrica di Flavio Fabbri Dopo rumors sempre più insistenti, è arrivata la conferma ufficiale di una proposta di fusione avanzata da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) al Gruppo Renault. Il modello riportato dai media e avanzato da FCA, che sarà oggetto di confronto, a partire da oggi, per il Consiglio di amministrazione della…

Internet “Papa Francesco partecipa alla pubblicazione dei post sui social, ma mette in guardia dal modello di sviluppo tecnocratico” di Luigi Garofalo “È attivo nella produzione di contenuti per tutti i post pubblicati dai suoi diversi account digitali”. Ecco papa Francesco alle prese con i social network. L’immagine che non riusciamo mai a vedere viene svelata dal Segretario del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, mons. Lucio Adrián Ruiz…

Internet Le sfide digital del nuovo Parlamento europeo di Andrea Boscaro – The Vortex Lo scorso fine settimana è stato eletto il nuovo Parlamento è una nuova legislatura continentale sarà chiamata a confermare – curandone il recepimento e l’implementazione – o a rivedere la politica digitale del periodo particolarmente attenta a innovare sul fronte della Rete e di ciò che si…

Cybersecurity Tutti sono concentrati sul GDPR, per evitare le multe. Ma chi investe in una maggiore resilienza? di Anssaif Il mio precedente articolo ha stimolato alcuni a fornirmi un loro feedback: sono stati tutti di approvazione di quanto da me affermato. Fra questi, segnalo e riporto qui di seguito, in forma schematica, quanto segnalatami da una persona di lunga esperienza ed elevata competenza: Diffuse carenze…

Internet Le ultim’ora di Sky TG24 online su oltre 200 siti web di Luigi Garofalo I migliori contenuti video di Sky e tutte le più importanti notizie di ultim’ora, online su oltre 200 siti web. È la formula innovativa di “Breaking news”, il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma “Fluid content”. Si tratta di un servizio in esclusiva assoluta che consente, per la prima…

Media Copyright, scomparsi centinaia di migliaia di siti web pirata in tutto il mondo di Flavio Fabbri Ogni settimana, un’enorme quantità di richieste di rimozione di siti web pirata sono indirizzate a motori di ricerca, piattaforme di hosting e servizi di terze parti. Si tratta di azioni a protezione del diritto d’autore avanzate dai legittimi titolari e loro rappresentanti. Prendendo come riferimento…

Internet Il futuro del marketing one-to-one è la psicologia? di Neosperience Team Oggi più che mai il marketing è people-centric. Per questo, le aziende hanno la necessità di acquisire una conoscenza sempre più approfondita di chi sono i loro clienti come persone, piuttosto che come semplici consumatori. Infatti, anche quando affermano di conoscere i propri clienti, spesso le…

Energia Spesa mondiale in energia a 1.800 miliardi di dollari: un quinto degli investimenti è cinese di Flavio Fabbri Gli investimenti globali nel settore energetico nel suo complesso hanno raggiunto la soglia di 1,85 trilioni di dollari, cioè oltre 1.850 miliardi di dollari. Il settore più rilevanti, in termini di spesa, è quello dell’energia elettrica, seguito dai combustibili fossili in lieve ripresa, quindi…

Internet “Sanità digitale, il ruolo del Ministero dell’Economia è mettere a disposizione strumenti di interoperabilità” di Redazione Key4biz Intervista ad Antonietta Cavallo, Ministero dell’Economia, in occasione dell’incontro organizzato a Torino da Regione Piemonte, CSI Piemonte e HL7 Italia, dal titolo: “Sanità digitale: dal referto al dato strutturato“. Avanza in Piemonte la trasformazione digitale della sanità regionale, con un…

Contributors Le leggi della psicologia nella costruzione digitale di Barbara Volpi Ancora molto spesso, nella confusione-fake delle varie considerazioni sul digitale, sembriamo dimenticare che per azionare i dispositivi tecnologici occorre che ci sia una mente in grado di dare l’avvio e che la stessa mente, anche se segue le fascinazioni degli ambienti digitali, è in grado di orientare…

Mappamondo Startup innovative costituite online, ecco il nuovo Report del Mise di Redazione Key4biz Al 31 marzo 2019 le startup innovative costituite mediante la nuova modalità digitale sono 2.181. È quanto emerge dall’11° Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise), in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. La misura, introdotta…

Mappamondo Lepida: Accesso Unitario e collaborazione con il sistema camerale di Redazione Key4biz Anche nei primi mesi del 2019, l’Accesso Unitario registra un continuo incremento nel suo utilizzo da parte delle imprese, dei professionisti e degli intermediari, con picchi di oltre 9 mila pratiche SUAP mensili presentate e inviate ai 316 Comuni utilizzatori (sul totale dei 328 Comuni di Regione…