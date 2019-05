Dailyletter 3662 del 22 maggio 2019

Internet Huawei, dopo Google ban anche da Microsoft? La società cinese studia il suo sistema operativo: “Pronto in autunno” di Luigi Garofalo Microsoft non si è ancora espressa ufficialmente, ma ha iniziato a lasciare degli indizi: ha rimosso dallo store il MateBook X Pro, il laptop di punta di Huawei, tra l’altromolto venduto negli Usa, e non produce risultati anche la ricerca di altri dispositivi della società cinese. Cosa significa? Che…

Media Antitrust: ‘Ok all’acquisizione di Premium (ma con paletti)’. La replica di Sky: ‘Operazione mai finalizzata. Faremo ricorso’ di Luigi Garofalo C’è molta confusione sull’operazione R2/Mediaset-Sky. Oggi l’Antitrust ha comunicato a Sky il via libera per l’acquisizione della piattaforma Premium di Mediaset, imponendo, però, un vincolo, “per favorire la concorrenza nel mercato della pay-tv: il divieto della durata di tre anni per Sky di stipulare…

Internet Un anno di GDPR: Ansip, “A conoscenza del Regolamento il 67% dei cittadini Ue” (In Italia il 49%) di Flavio Fabbri Sabato prossimo, 25 maggio 2019, l’Unione europea festeggia il primo anno di GDPR (General Data Protection Regulation), il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati entrato in vigore, in tutto i Paesi membri, proprio il 25 maggio 2018. Oggi, però, sono stati pubblicati i primi risultati…

Telecoms Uk, il 5G di EE pronto al debutto il 30 maggio di Piero Boccellato EE, il gigante delle telecomunicazioni di proprietà di BT, sarà il primo operatore nel Regno Unito a lanciare la nuova rete mobile ad alta velocità. L’operatore ha fatto sapere che il 5G verrà inizialmente lanciato il 30 maggio 2019 in sei città: Londra, Cardiff, Belfast, Edimburgo, Birmingham e…

Smart City Guida autonoma, il 27 maggio al via i test per la città di Parma di Flavio Fabbri La guida autonoma è una realtà a livello tecnologico, ma ancora tutta da scoprire, verificare, migliorare e regolamentare a livello di circolazione nel traffico di tutti i giorni. Proprio per questo, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha rilasciato a maggio l’autorizzazione per la…

Internet La gestione del patrimonio dei dati pubblici alla base della trasformazione digitale della PA di Elisabetta Innocenzi e Corrado Calò (Corte dei conti) Nella seconda settimana di maggio si sono svolti tre importanti eventi che hanno offerto interessanti spunti di riflessione sulla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione come sfida etica e culturale e sull’importanza dei dati pubblici come fattore abilitante della stessa.Il 6 maggio scorso…

Internet eHealth, quanto è importante il digitale nel servizio di assistenza domiciliare Integrata? di CDTI Forum Articolo a cura di Giancarlo De Leo, Consigliere e referente del gruppo di lavoro Sanità del CDTI di Roma Il progetto nasce dalla volontà dell’ASL di Brindisi di realizzare una sperimentazione Gestionale di Assistenza Domiciliare Integrata con la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato PPP)…

Internet Intelligenza artificiale: l’Asia spenderà 15 miliardi di dollari nel 2022, due terzi in Cina di Flavio Fabbri La spesa per l’intelligenza artificiale (IA) nei Paesi asiatici arriverà a superare complessivamente i 5,5 miliardi di dollari a fine 2019. I due terzi degli investimenti saranno cinesi. Questi i dati principali della nuova “Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Systems Spending Guide” di IDC, che…

Internet Le criptovalute in aiuto del Venezuela di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Il conflitto Stati Uniti-Cina, che oggi inizia a sembrare la guerra fredda del terzo millennio, si alimenta su tre piani: 1) commerciale 2) tecnologico 3) militare. Fino a poche settimane fa, la sensazione era che fossimo allo stadio iniziale (commerciale). Purtroppo, l’affare Huawei porta il conflitto…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, JustWatch – Search Engine for Streaming and Cinema di Neosperience Team Come barcamenarsi nel mare di possibilità che cinema e streaming offrono ogni giorno? Con JustWatch! L’app, completamente gratuita, propone in versione mobile un servizio esistente già da tempo per desktop, che da sempre riscuote notevole successo, per la precisione delle informazione divulgate….

Mappamondo Firmato protocollo tra Garante Privacy e Procura della Repubblica di Vasto di Redazione Key4biz Il Garante per la protezione dei dati personali e la Procura della Repubblica di Vasto hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione delle nuove norme sulla protezione dei dati personali introdotte dal d.lgs. 101 del 2018. Il protocollo – che segue quello siglato con la Procura di Roma…

Mappamondo Prima riunione al Mise del tavolo delle telecomunicazioni di Redazione Key4biz Si è insediato oggi al Mise un tavolo tecnico che affronterà in maniera organica gli aspetti produttivi e occupazionali legati al settore delle telecomunicazioni, considerando la sua strategicità e le trasformazioni tecnologiche in atto. All’incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio…