Ferrovie dello Stato punta sulle rinnovabili, e lo fa con una nuova società energetica per abbattere i costi. Il piano strategico 2025-2029 prevede, infatti, di raddoppiare la capacità rinnovabile entro il 2034, coprendo il 40% dei consumi del Gruppo. Contratti a lungo termine, gare pubbliche e impianti fotovoltaici in sviluppo sono al centro della strategia.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato l’aggiornamento del Piano strategico 2025/2029 e lo ha fatto rimarcando un punto: le infrastrutture rappresentano la priorità, in particolar modo quelle energetiche.

Per l’azienda guidata da Stefano Antonio Donnarumma, che oltre a gestire, progetta e realizza la rete ferroviaria e stradale italiana, l’energia è, infatti, parte integrante della politica industriale.

“Non puntiamo a connotarci come un’azienda energetica, ma a garantirci l’energia che ci serve al miglior prezzo possibile” ha dichiarato l’AD al Sole 24 Ore, specificando che lo scopo è soddisfare l’alto fabbisogno energetico del Gruppo.

Perchè creare una società energetica ad hoc

Ferrovie, ad oggi, risulta essere la più grande divoratrice di energia elettrica del Paese, consumando circa 7,5 terawattora all’anno, ovvero il 2% della domanda nazionale.

Da qui l’idea di fondare una nuova realtà che si occupi specificamente di questo. Viene così affidato ad “Fs Energy”, presieduta da Massimiliano Garri e guidata da Antonello Giunta, il compito di dirigere lo sviluppo di tutte le attività energetiche del Gruppo.

La scelta di costituire una società ad hoc nasce dunque dalla consapevolezza che Ferrovie dello Stato necessita di un approvvigionamento più oculato, in termini sia economici che di sostenibilità.

Il piano per le rinnovabili di Ferrovie dello Stato

La soluzione presentata prevede, tra le altre cose, un massiccio sviluppo delle rinnovabili.

Più nel dettaglio, Donnarumma ha parlato di voler installare oltre 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029 (circa 1,5 TWh nel caso del fotovoltaico) e raddoppiare il traguardo a 3 TWh entro il 2034, coprendo così il 40% dei consumi energetici del gruppo. Questo andrebbe ad incidere anche sui costi in bolletta.

“Per arrivare a due gigawatt servono almeno 1,3-1,5 miliardi di euro ai prezzi attuali”, ha spiegato Donnarumma. “Noi copriremo solo una parte: vogliamo coinvolgere altri operatori per non sottrarre capitale alla nostra missione principale, far viaggiare i treni. In più, il nuovo piano prevede costi inferiori rispetto al precedente”.

Contratti a lungo termine con gli operatori energetici

L’AD ha quindi evidenziato che dei 7.500 GWh annui necessari all’azienda, 275 GWh sono già stati assicurati tramite contratti di lungo termine. Recentemente è stata aggiudicata la prima gara pubblica, del valore di 2 miliardi di euro, che ha fissato il prezzo dell’energia e garantito un risparmio del 25% rispetto al passato, circa 10 milioni l’anno. I 275 GWh sono stati divisi in cinque lotti, affidati a Enel Energia, Edison Energia ed Erg Power, mentre lo scorso ottobre Edison ha avviato la fornitura di 450 GWh di energia 100% rinnovabile all’anno per dieci anni, destinata a Fs Energy tramite il PPA decennale off-site firmato con Rfi.

Puntare tutto sul fotovoltaico

Ma le sorprese non finiscono. Altri 400 GWh annui saranno prodotti da impianti fotovoltaici assegnati tramite una gara in co-sviluppo ancora in corso.

Quanto all’apertura del capitale di Fs Energy a investitori esterni, Donnarumma non chiude la porta: “In prospettiva è possibile. Ora stiamo costruendo società di scopo con pacchetti di progetti distinti, ciascuno con focus geografico e caratteristiche economiche proprie. Questo permetterà agli investitori di scegliere il progetto più in linea con i loro piani, garantendo al gruppo l’accesso a un ampio ventaglio di stakeholder”.

