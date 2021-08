Come il miglior cane guida per ciechi, il robot sviluppato dal gruppo Hybrid Robotics Group, dell’Università della California a Berkeley, guidato da Zhongyu Li, riesce con destrezza ad evitare ostali di ogni tipo, camminando su quattro zampe metalliche con un passo adatto a chiunque abbia problemi di vista, dagli ipovedenti alla cecità completa.

Il cane robot guida per non vedenti, chiamato “Mini Cheetah”, si tiene al guinzaglio come i nostri amici pelosi, e nelle prove sperimentali in ambienti chiusi, pieni di oggetti, ha dato prova di un’elevata capacità di rilevamento degli oggetti nello spazio, tanto da guidare le persone senza incidenti.

La tecnologia utilizzata per questo tipo di mobilità del robot è il lidar, che rileva oggetti grazie ad impulsi laser. La macchina è dotata di telecamera e sensori di posizione, mentre il guinzaglio, anch’esso high-tech, consente alla persona di interagire con il cane robot.

I test al chiuso con Mini Cheetah hanno dato un ottimo risultato, il cane robot ha guidato le persone (bendate in questo caso) che si dovevano muovere in una stanza con ostacoli, senza urtare gli oggetti appositamente sparsi. Il prossimo passo sarà sperimentare questa tecnologia in strada, tra persone e oggetti in movimento.