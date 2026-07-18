»
»
Dagli occhiali al portafogli, ecco gli oggetti più dimenticati dai bagnanti in spiaggia

Dagli occhiali al portafogli, ecco gli oggetti più dimenticati dai bagnanti in spiaggia

di |
Dagli occhiali al portafogli, ecco gli oggetti più dimenticati dai bagnanti in spiaggia Adnkronos

(Adnkronos) – E’ un campionario davvero vario e, alle volte prezioso, quello che i gestori degli stabilimenti balneari si ritrovano a custodire, loro malgrado, per la distrazione di chi frequenta le spiagge italiane e abbandona oggetti di poco valore ma anche cose preziose. Dai classici paletta e secchiello lasciati sotto l’ombrellone all’orologio smarrito perché si era insabbiato e ricompare magari a fine stagione. “In questo inizio di estate 2026 sono gli occhiali, da sole o da lettura, l’oggetto più dimenticato sotto l’ombrellone, seguono la crema solare, i giochi, il costume per bambini e le ciabatte”, rivela all’Adnkronos Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio. Tra i tanti oggetti che si ritrovano a fine giornata sul lettino, appesi all’ombrellone o parzialmente insabbiati ci sono asciugamani, chiavi, auricolari, bottiglie termiche e sigarette elettroniche, ma anche come orologi di valore, collane, anelli o bracciali, cellulari, tablet e portafogli. 

Sempre presenti anche fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, accendini, riviste o libri, che, se in buone condizioni, possono essere riutilizzati nell’apposito spazio ‘prestilibro’, a disposizione, gratuitamente, dei clienti dello stabilimento. “I clienti italiani sono i più distratti, specialmente le famiglie con i bambini o gli anziani – spiega Capacchione – mentre gli stranieri, sempre in numero maggiore anche quest’anno, sono molto attenti a non lasciare nulla in spiaggia e, soprattutto, effettuano la raccolta differenziata in maniera puntuale e corretta”.  

In controtendenza, continua a diminuire il materiale plastico, diretta conseguenza delle campagne ‘plastic free’. “Sono centinaia gli oggetti senza proprietario con i quali ogni stabilimento balneare deve fare i conti nel corso della stagione – ha concluso il presidente del sindacato – beni dal valore di pochi centesimi fino a diverse centinaia di euro ma, spesso poi, quello affettivo supera di gran lunga il reale. Cerchiamo sempre di rintracciare i proprietari, ma se questo risulta impossibile, allora li consegniamo alle Forze dell’Ordine, (se preziosi), oppure alle Onlus che si occupano di volontariato in maniera tale che possano tornare utili a qualcun altro”. (di Cristina Armeni) 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche